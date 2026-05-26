Chủ quán bar Revo cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố vì trốn thuế

Từ vụ kiểm tra quán bar Revo và khởi tố 50 đối tượng liên quan ma túy, Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế tại quán bar này.

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Tuấn Vũ (SN 1991), Mai Quý Dương (SN 1972); đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Đây là nhóm đối tượng có liên quan đến quán bar Revo (số 15–15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu).

Ông chủ quán bar Revo cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP HCM về tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng Công an TP HCM đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại quán bar Revo.

Kết quả, sau quá trình kiểm tra quán bar Revo và khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm sai phạm trong hoạt động kinh doanh tại cơ sở này.

Từ kiểm tra quán bar Revo, Công an TP HCM mở rộng điều tra, triệt phá nhiều đường dây ma túy, khởi tố 50 đối tượng.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã tiến hành rà soát, điều tra hoạt động tài chính của doanh nghiệp đứng sau quán bar này và phát hiện dấu hiệu trốn thuế với thủ đoạn tinh vi.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, quán bar Revo hoạt động dưới pháp nhân Công ty Mai Group, do Đặng Tuấn Vũ là người trực tiếp quản lý, điều hành thực tế. Tuy nhiên, Vũ không đứng tên đại diện pháp luật mà thuê Mai Quý Dương đứng tên doanh nghiệp và giao cho kế toán Lê Ngọc Anh thực hiện việc kê khai, báo cáo thuế.

Trong năm 2025, doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh của quán bar được xác định hơn 41 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế hơn 6 tỷ đồng. Phần doanh thu còn lại, hơn 35 tỷ đồng, không được xuất hóa đơn, không ghi nhận vào sổ sách nhằm mục đích trốn thuế. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế GTGT bị gian lận là hơn 2,9 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Tuấn Vũ, Mai Quý Dương; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát phê chuẩn.

Vụ việc được đánh giá là kết quả của quá trình phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng nghiệp vụ Công an TP HCM, đồng thời thể hiện quyết tâm xử lý toàn diện các hành vi vi phạm pháp luật, từ tệ nạn xã hội đến sai phạm tài chính, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và hạn chế thất thu ngân sách Nhà nước.