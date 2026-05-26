Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chủ quán bar Revo cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố vì trốn thuế

Từ vụ kiểm tra quán bar Revo và khởi tố 50 đối tượng liên quan ma túy, Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế tại quán bar này.

Xuân Danh

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Tuấn Vũ (SN 1991), Mai Quý Dương (SN 1972); đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Đây là nhóm đối tượng có liên quan đến quán bar Revo (số 15–15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu).

kto-tl_anh-2-1.jpg
Ông chủ quán bar Revo cùng 2 thuộc cấp bị khởi tố

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP HCM về tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, lực lượng Công an TP HCM đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại quán bar Revo.

Kết quả, sau quá trình kiểm tra quán bar Revo và khởi tố 50 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm sai phạm trong hoạt động kinh doanh tại cơ sở này.

kto-tl_anh-1.jpg
Từ kiểm tra quán bar Revo, Công an TP HCM mở rộng điều tra, triệt phá nhiều đường dây ma túy, khởi tố 50 đối tượng.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã tiến hành rà soát, điều tra hoạt động tài chính của doanh nghiệp đứng sau quán bar này và phát hiện dấu hiệu trốn thuế với thủ đoạn tinh vi.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, quán bar Revo hoạt động dưới pháp nhân Công ty Mai Group, do Đặng Tuấn Vũ là người trực tiếp quản lý, điều hành thực tế. Tuy nhiên, Vũ không đứng tên đại diện pháp luật mà thuê Mai Quý Dương đứng tên doanh nghiệp và giao cho kế toán Lê Ngọc Anh thực hiện việc kê khai, báo cáo thuế.

Trong năm 2025, doanh thu thực tế từ hoạt động kinh doanh của quán bar được xác định hơn 41 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế hơn 6 tỷ đồng. Phần doanh thu còn lại, hơn 35 tỷ đồng, không được xuất hóa đơn, không ghi nhận vào sổ sách nhằm mục đích trốn thuế. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế GTGT bị gian lận là hơn 2,9 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Tuấn Vũ, Mai Quý Dương; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Anh để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát phê chuẩn.

Vụ việc được đánh giá là kết quả của quá trình phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng nghiệp vụ Công an TP HCM, đồng thời thể hiện quyết tâm xử lý toàn diện các hành vi vi phạm pháp luật, từ tệ nạn xã hội đến sai phạm tài chính, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và hạn chế thất thu ngân sách Nhà nước.

Video công an đột kích vào quán bar Revo phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy
#Công an TP HCM #quán bar Revo #ma túy #trốn thuế #điều tra #tội phạm

Bài liên quan

Xã hội

Thời khắc trinh sát tổng tấn công, bắt gọn 140 đối tượng ma tuý

Ngay khi phát hiện đối tượng liên quan đến đường dây ma túy xuất hiện trên ô tô, các trinh sát Công an TP HCM lập tức áp sát, khống chế và bắt giữ tại chỗ.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 140 đối tượng liên quan đến các hành vi về ma túy.

kto-tl_anh-1.jpg
Đối tượng Đặng Phan Thanh Tùng
Xem chi tiết

Xã hội

Miu Lê bị khởi tố tổ chức sử dụng trái phép ma tuý, án phạt đối mặt?

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý liên quan vụ án xảy ra tại bãi tắm Tùng Thu, Cát Bà (Hải Phòng).

Lê Ánh Nhật – ca sĩ Miu Lê mới đây bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, trong vụ án xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng).

Trưa ngày 10/5, kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, Công an đặc khu Cát Hải phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đều dương tính với ma túy, trong đó có Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê, SN 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP HCM).

Xem chi tiết

Xã hội

Mua ma tuý về bán kiếm lời, nam thanh niên bị bắt quả tang

Lê Quốc Vì (TP. Cần thơ) mua ma tuý từ một người lạ mặt tại TP Hồ Chí Minh rồi đem về chia nhỏ để bán kiếm lời và sử dụng cá nhân.

Ngày 6/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Quốc Vì (SN: 1991, trú tại ấp Phương An 2, xã Long Hưng, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

2-178.jpg
Đối tượng Lê Quốc Vì.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới