Đề và đáp án môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 tại Bắc Ninh

Sáng nay, 26/5, hơn 50.400 học sinh lớp 9 của Bắc Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Bắc Ninh tổ chức Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 trong 3 ngày từ 26 - 28/5/2026. Ngày 26/5, buổi sáng thí sinh thi Ngữ văn tự luận 120 phút, từ 8 giờ 00 phút; buổi chiều thi Tiếng Anh trắc nghiệm 60 phút từ 14 giờ 30 phút. Ngày 27/5, buổi sáng thi Toán tự luận và trắc nghiệm 120 phút, từ 8 giờ 00 phút.

Ngày 28/5, những thí sinh đăng ký thi chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên 150 phút, từ 8 giờ 00 tại 2 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và THPT Chuyên Bắc Giang, hoặc tại nơi 2 trường đặt địa điểm thi theo danh sách dự thi.

Năm nay, 2 điểm thi đông thí sinh nhất là THPT Hiệp Hòa số 2 với 45 phòng thi, 1.066 thí sinh; THPT Tiên Du số 1 với 45 phòng thi, 1.057 thí sinh...; 3 điểm thi ít phòng thi nhất (cùng có 12 phòng) là: Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, 273 thí sinh; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên tỉnh, 265 thí sinh; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Từ Sơn, 269 thí sinh.

Theo số liệu chính thức của Sở GD&ĐT, toàn tỉnh có hơn 50.400 học sinh đăng ký dự thi vào 114 cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Năm học 2026 – 2027, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt cho 60 trường THPT công lập tuyển 716 lớp 10 với 31.890 học sinh, chiếm 60% tổng số học sinh lớp 9 năm học 2025 - 2026; 30 trường tư thục được tuyển 213 lớp với 9.090 học sinh, chiếm 16%; số còn lại sẽ vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường nghề. Về tổng thể, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng được 99% học sinh có nhu cầu học tiếp trung học phổ thông ở các loại hình trường.

Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 -2027.

Để bảo đảm công tác tổ chức kì thi, Ban Chỉ đạo tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027 tỉnh Bắc Ninh huy động hơn 5 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ.

Đề thi lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Bắc Ninh năm học 2026 - 2027:

Gợi ý đáp án Đề thi lớp 10 môn Ngữ văn tỉnh Bắc Ninh năm học 2026 - 2027 từ tuyensinh247:

