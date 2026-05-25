Học sinh lớp 8 giấu rìu mang vào lớp tấn công bạn học gây thương tích

Ngày 25/5, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo làm rõ vụ học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất, dùng rìu tấn công bạn học gây thương tích.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 21/5, trong tiết học môn công nghệ tại lớp 8/5, khi giáo viên bộ môn đang chuẩn bị kết nối máy tính với màn hình ti vi để bắt đầu tiết học, học sinh N.H.N (lớp 8/5) bất ngờ lấy một chiếc rìu được giấu trong ba lô, bọc trong túi ni lông màu đen rồi tấn công bạn học cùng lớp là H.Đ.U.L đang ngồi phía trước. Vụ việc khiến em L. bị thương ở vùng đầu và được đưa đi cấp cứu.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất ( tỉnh Gia Lai)



Ngay sau khi xảy ra sự việc, giáo viên bộ môn đã nhanh chóng khống chế, tước hung khí của học sinh N., đồng thời phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường đưa em H.Đ.U.L đi cấp cứu tại Bệnh viện 331, tỉnh Gia Lai.

Em L. được chẩn đoán tụ máu não và sau đó được gia đình chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ bạo lực học đường nói trên,UBND phường Thống Nhất đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Công an phường Thống Nhất trực tiếp đến trường xác minh.

Học sinh N.H.N sau đó được lực lượng công an đưa về trụ sở, đồng thời thông báo cho gia đình đến phối hợp làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng mời giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cùng các học sinh lớp 8/5 lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Cừ tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giáo dục học sinh; chủ động có biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa và nghiêm cấm học sinh mang hung khí đến trường. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

