Học sinh lớp 8 giấu rìu mang vào lớp tấn công bạn học gây thương tích

Ngày 25/5, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo làm rõ vụ học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất, dùng rìu tấn công bạn học gây thương tích.

Hà Ngọc Chính

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 21/5, trong tiết học môn công nghệ tại lớp 8/5, khi giáo viên bộ môn đang chuẩn bị kết nối máy tính với màn hình ti vi để bắt đầu tiết học, học sinh N.H.N (lớp 8/5) bất ngờ lấy một chiếc rìu được giấu trong ba lô, bọc trong túi ni lông màu đen rồi tấn công bạn học cùng lớp là H.Đ.U.L đang ngồi phía trước. Vụ việc khiến em L. bị thương ở vùng đầu và được đưa đi cấp cứu.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất ( tỉnh Gia Lai)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, giáo viên bộ môn đã nhanh chóng khống chế, tước hung khí của học sinh N., đồng thời phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường đưa em H.Đ.U.L đi cấp cứu tại Bệnh viện 331, tỉnh Gia Lai.

Em L. được chẩn đoán tụ máu não và sau đó được gia đình chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ bạo lực học đường nói trên,UBND phường Thống Nhất đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Công an phường Thống Nhất trực tiếp đến trường xác minh.

Học sinh N.H.N sau đó được lực lượng công an đưa về trụ sở, đồng thời thông báo cho gia đình đến phối hợp làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng mời giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cùng các học sinh lớp 8/5 lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Cừ tăng cường công tác quản lý, theo dõi, giáo dục học sinh; chủ động có biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa và nghiêm cấm học sinh mang hung khí đến trường. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mời bạn đọc xem video: Nỗi ám ảnh mang tên bạo lực học đường. Nguồn VTV1

Xã hội

Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội

Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vừa xử phạt 1 trường hợp về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 4/2, Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Triệu Văn H. (sinh năm 2008, trú tại thôn Trà Chẩu, xã Bảo Thắng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội Facebook, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh tạo dựng nội dung giả mạo.
Xã hội

Hệ quả nghiêm trọng của bạo lực tại Trung tâm Hải Hà

Giám đốc Trung tâm xã hội Hải Hà cho phép nhân viên, các học sinh diện "tự quản" được phép đánh những học sinh vi phạm, dẫn đến những vụ việc hành hung dã man.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1987) - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cùng 9 đối tượng khác về tội "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng trên bị cáo buộc có hành vi bạo hành tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến một thiếu niên tử vong và một người khác bị thương.

Xã hội

Xử lý trường hợp lập nhóm TikTok chia sẻ nội dung kích động bạo lực

Công an xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ) đã kịp thời xử lý một trường hợp lập nhóm TikTok để đăng tải, chia sẻ nội dung kích động bạo lực, tệ nạn xã hội.

Theo kết quả xác minh của Công an xã Bản Nguyên (tỉnh Phú Thọ), C.N.N (sinh năm 2008, trú tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ) là người tạo lập group chat có tên “9h văn lang” trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Nhóm chat này có 32 thành viên, trong đó C.N.N là chủ nhóm.

Từ đầu tháng 1/2026, C.N.N đã chủ động tìm kiếm trên mạng xã hội các hình ảnh, video clip phản ánh hành vi thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đua xe trái phép, mang theo hung khí, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

