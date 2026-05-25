Đề thi và đáp án môn Ngữ văn lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2026

Sáng 25/5, hơn 49.000 học sinh lớp 9 tại Nghệ An chính thức bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Các thí sinh dự thi tại trường THPT Hà Huy Tập.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, toàn tỉnh có 49.372 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 10.247 em so với năm 2025. Trường có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi đông nhất là THPT Huỳnh Thúc Kháng, với 2.062 thí sinh đăng ký dự thi và thấp nhất là Trường THPT Mường Quạ với 201 thí sinh.

Dưới đây là đề thi lớp 10 môn Ngữ văn của tỉnh Nghệ An năm 2026:

Gợi ý đáp án do Tuyensinh247.com thực hiện:

Phần

Câu

Hướng dẫn giải của Tuyensinh247.com

Đọc hiểu

Câu 1.

Nhân vật trữ tình: “tôi”

Câu 2.

Sự kiện lịch sử: Chiến dịch Điện Biên Phủ

Câu 3.

- Biện pháp so sánh: ví “bài hát” với tiếng “sóng vỗ”

- Tác dụng:

+ Làm cho tiếng hát, cảm xúc trở nên sinh động, giàu hình ảnh.

+ Gợi sự mạnh mẽ, dào dạt, lan tỏa không ngừng của những bài hát về người lính

+ Thể hiện niềm xúc động, sự biết ơn và nỗi nhớ của nhân vật trữ tình đối với các anh bộ đội; khẳng định những ký ức đẹp vẫn ngân vang mãi trong tâm hồn.

Câu 4.

HS đọc kĩ câu thơ và đưa ra quan điểm cá nhân phù hợp. Sau đây là gợi ý của Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Gợi ý:

“Đôi giày rách nát” gợi sự gian khổ, thiếu thốn, vất vả của người lính trong chiến tranh. Qua đó cho thấy sự hi sinh thầm lặng, tinh thần vượt khó của các anh vì đất nước và tình cảm trân trọng của tác giả đối với họ. Câu thơ thể hiện niềm thương yêu, cảm phục của tác giả dành cho những người lính chiến sĩ.

Câu 5.

HS đọc kĩ văn bản, kết hợp với quan điểm, trải nghiệm cá nhân để đưa ra quan điểm phù hợp. Sau đây là gợi ý của Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

- Kỉ niệm tuổi thơ là kí ức về những sự kiện từng diễn ra trong tuổi thơ mỗi người, mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

- Ý nghĩa:

+ Là hành trang tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn, giúp con người trưởng thành

+ Lưu giữ những tình cảm đẹp về gia đình, bạn bè, thầy cô, quê hương…

+ Tạo động lực giúp con người vượt qua khó khăn, mệt mỏi

+ Giúp con người biết trân trọng quá khứ, sống biết ơn.

+ …

Viết

Câu 1.

1. Mở đoạn: Giới thiệu chung

2. Thân đoạn

- Ý nghĩa tả thực – Ngọn lửa của đêm liên hoan: Ngọn lửa gợi ra không gian ấm áp, bập bùng của buổi gặp gỡ giữa bộ đội và nhân dân. Nó giúp xua tan cái lạnh, sự gian khổ và kết nối tâm hồn mọi người.

- Ý nghĩa biểu tượng của “ngọn lửa”:

+ Tinh thần chiến đấu nhiệt huyết của người lính.

+ Lí tưởng cách mạng và tình yêu đất nước.

+ Niềm tin, khát vọng đẹp đẽ của tuổi trẻ.

+ Là biểu tượng của những kỉ niệm đẹp, tình người, tình quân dân và lòng biết ơn.

- Đánh giá về nghệ thuật:

+ Hình ảnh giàu tính biểu tượng.

+ Sử dụng linh hoạt các biện pháp tu từ.

+ …

3. Kết đoạn: Tổng kết vấn đề nghị luận

Câu 2.

I. Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận

II. Thân bài

a. Giải thích vấn đề

- Lịch sử dân tộc là những sự kiện, truyền thống, thành tựu, bài học dựng nước và giữ nước của cha ông ta từ bao đời nay.

- Lan tỏa giá trị lịch sử là giúp mọi người hiểu, trân trọng, gìn giữ và biết ơn, đồng thời phát huy những giá trị ấy trong cuộc sống hiện đại.

=> Mỗi chúng ta cần có trách nhiệm lan toả giá trị quý báu của lịch sử dân tộc.

b. Phân tích, chứng minh vấn đề

* Bối cảnh hiện tại: Trong thời đại hội nhập và công nghệ số, giới trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức nhưng cũng dễ bị cuốn vào các xu hướng giải trí, dẫn đến sự thờ ơ với lịch sử dân tộc.

* Ý nghĩa của việc lan toả giá trị lịch sử:

- Giúp bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.

- Giáo dục truyền thống, đạo lí “uống nước nhớ nguồn”.

- Rút ra bài học cho hiện tại và định hướng tương lai.

- Ngăn chặn tình trạng thờ ơ, lệch lạc nhận thức về lịch sử.

* Đề xuất giải pháp:

- Đối với học sinh:

+ Chủ động học tập, tìm hiểu lịch sử qua sách báo, phim tư liệu, bảo tàng, di tích…

+ Chia sẻ kiến thức lịch sử qua các kênh mạng xã hội theo cách gần gũi, sáng tạo

+ Tham gia các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa…

- Đối với gia đình, nhà trường:

+ Đổi mới cách giáo dục, dạy học lịch sử sinh động, trực quan, hấp dẫn và gắn với trải nghiệm thực tế

+ Tổ chức các cuộc thi, sân khấu hoá, hoạt động trải nghiệm sáng tạo về lịch sử

- Đối với xã hội:

+ Xây dựng phim ảnh, sách báo, chương trình hấp dẫn, đưa những giá trị văn hoá lịch sử đến gần hơn với công chúng

+ Bảo tồn di tích, ứng dụng công nghệ số để quảng bá lịch sử dân tộc

…

* Dẫn chứng: HS nêu dẫn chứng phù hợp

* Phản đề: Phê phán người thờ ơ, xem nhẹ lịch sử, tiếp nhận thông tin sai lệch hoặc xuyên tạc lịch sử.

* Liên hệ bản thân

III. Kết bài: Khẳng định lại vấn đề nghị luận



