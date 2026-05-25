Đề và đáp án đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lai Châu 2026

Sáng ngày 25/5, có 3.078 thí sinh đăng ký thi tuyển sinh trong toàn tỉnh Lai Châu bước vào kỳ thi THPT năm học 2026 – 2027 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn.

Ngày 25/5, hơn 3.000 thí sinh của tỉnh Lai Châu bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 với 3 môn thi Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Sáng nay, thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn.

Trước đó, trong buổi làm thủ tục dự thi chiều 24/5, có 3.000 thí sinh đến làm thủ tục, 78 thí sinh chưa có mặt.

Theo Sở GD&ĐT Lai Châu, toàn tỉnh Lai Châu có 3.078 thí sinh đăng ký dự thi các môn chung. Công tác tổ chức thi được triển khai tại 1 hội đồng coi thi tại Sở GD&ĐT và 12 hội đồng coi thi trường tại các xã, phường.

Năm học 2026 - 2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Lai Châu hơn 7.700 học sinh. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 315 chỉ tiêu gồm 9 lớp chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tin học và 2 lớp chuyên Tiếng Anh. Các trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT có 1.093 chỉ tiêu; các trường THPT có 4.964 chỉ tiêu; các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có 1.350 chỉ tiêu.

Toàn tỉnh Lai Châu có 3.078 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại 12 trường.

Tỉnh Lai Châu thực hiện phương án thi tuyển kết hợp xét tuyển. Hình thức thi tuyển áp dụng đối với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, các trường phổ thông dân tộc nội trú THPT và 2 Trường: THPT Chu Văn An, Quyết Thắng. Hình thức xét tuyển áp dụng đối với các trường THPT còn lại, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh và các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Phương án này phù hợp với điều kiện thực tiễn, vừa bảo đảm yêu cầu tuyển chọn đối với các trường có tính cạnh tranh cao, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh ở các địa bàn khác được tiếp cận giáo dục THPT, góp phần thực hiện mục tiêu phân luồng, nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực địa phương.

Thí sinh kiểm tra lại thông tin trước khi vào phòng thi.

Đề thi môn Ngữ văn tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Lai Châu năm 2026 như sau:

​Dưới đây là gợi ý đáp án môn Ngữ văn do Tuyensinh247 thực hiện:

