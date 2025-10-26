Hà Nội

Tà Xùa điểm hẹn 'săn' ngân hà đẹp bậc nhất miền Bắc

Không chỉ nổi tiếng với “biển mây” huyền thoại, Tà Xùa (Sơn La) còn là điểm đến lý tưởng để du khách săn dải ngân hà rực rỡ giữa bầu trời đêm Tây Bắc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Tà Xùa, thuộc tỉnh Sơn La, nằm ở độ cao hơn 2.800 m so với mực nước biển, là một trong những đỉnh núi cao và nổi tiếng nhất Việt Nam. Ảnh Nguyễn Trung Hiếu
Nơi đây từ lâu được mệnh danh là “thiên đường săn mây” của miền Bắc, nhưng ít ai biết rằng Tà Xùa còn là một trong những địa điểm hiếm hoi ở Việt Nam có thể săn ảnh dải ngân hà – Milky Way – rõ nét bằng mắt thường. Ảnh Nguyễn Trung Hiếu
Vào những đêm trời quang, giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng Tây Bắc, bầu trời Tà Xùa bừng sáng với hàng triệu vì sao, và dải ngân hà rực rỡ vắt ngang qua đỉnh núi. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi mà du khách hay các nhiếp ảnh gia phải chờ đợi, thậm chí đánh đổi nhiều đêm thức trắng giữa sương lạnh để được chiêm ngưỡng. Ảnh Nguyễn Trung Hiếu
Nguyễn Trung Hiếu du khách trẻ chia sẻ: “Tôi đã phải mất hơn 10 chuyến đi mới được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy giữa biển mây bồng bềnh, bầu trời Tà Xùa bừng sáng với dải ngân hà rực rỡ vắt ngang đỉnh núi.” Ảnh Nguyễn Trung Hiếu
Theo chia sẻ của những du khách đã săn dải ngân hà thành công , khoảng thời gian lý tưởng nhất để săn thiên hà là từ 2 giờ đến 6 giờ 30 sáng, khi bầu trời quang đãng, ánh trăng yếu và sương tan dần. Đó là lúc dải ngân hà hiện rõ nhất, ánh sáng mờ ảo phản chiếu xuống lớp mây dày phía dưới, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Ảnh Nguyễn Trung Hiếu
Những vị trí được giới săn ảnh đánh giá có thể chụp Milky Way thành công ở Tà Xùa gồm sống lưng khủng long, khu cắm trại Đỉnh Gió, quán cà phê Trạm Mây, Ngaynaodo và homestay Lu Trế – những nơi có tầm nhìn thoáng, ít bị ánh sáng nhân tạo che lấp. Ảnh Nguyễn Trung Hiếu
Để có một chuyến săn ngân hà trọn vẹn, du khách nên chuẩn bị kỹ lưỡng: theo dõi dự báo thời tiết, tránh những ngày trăng sáng, mang theo máy ảnh chuyên dụng, chân máy, đèn pin và đặc biệt là trang phục thật ấm. Nhiệt độ về đêm ở Tà Xùa thường xuống thấp, có khi chỉ 10-12 độ C, nên nếu không quen, du khách dễ bị lạnh. Ảnh Nguyễn Trung Hiếu
Không chỉ là hành trình săn ảnh, chuyến đi ấy còn là dịp để cảm nhận sự tĩnh lặng và bao la của thiên nhiên. Với những ai yêu thiên nhiên, nhiếp ảnh hay chỉ đơn giản muốn tìm một góc bình yên giữa mây trời Tây Bắc, Tà Xùa luôn là nơi khiến con người thấy mình nhỏ bé nhưng hạnh phúc giữa đất trời. Ảnh Nguyễn Trung Hiếu
#Điểm đến săn ngân hà Tà Xùa #Khám phá biển mây Tây Bắc #Chụp ảnh dải ngân hà rõ nét #Thời điểm lý tưởng săn thiên hà #Các địa điểm chụp Milky Way #Kỹ năng và chuẩn bị chụp ảnh đêm

