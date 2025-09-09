Hà Nội

Suối Bon mùa hoa sim góc sống ảo lý tưởng cho du khách mê thiên nhiên

Du lịch

Suối Bon mùa hoa sim góc sống ảo lý tưởng cho du khách mê thiên nhiên

Đồi Suối Bon ở Sơn La rực tím hoa sim, mang đến khung cảnh thơ mộng, thu hút du khách khám phá, trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc check-in ấn tượng.

Vân Giang (Tổng hợp)
Suối Bon (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) nằm ở độ cao trung bình 800 – 1.000 m so với mực nước biển, với khí hậu mát mẻ đặc trưng vùng cao. Ảnh Quang Kiên
Suối Bon (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) nằm ở độ cao trung bình 800 – 1.000 m so với mực nước biển, với khí hậu mát mẻ đặc trưng vùng cao. Ảnh Quang Kiên
Những triền đồi bát úp, thảm cỏ xanh trải dài và núi non trùng điệp tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thanh bình. Đây là không gian lý tưởng để thư giãn, đi bộ khám phá hoặc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Quang Kiên
Những triền đồi bát úp, thảm cỏ xanh trải dài và núi non trùng điệp tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thanh bình. Đây là không gian lý tưởng để thư giãn, đi bộ khám phá hoặc chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Quang Kiên
Vào khoảng đầu tháng 9, hoa sim tại Suối Bon bắt đầu nở rộ. Khi đến đỉnh mùa, những đồi sim phủ kín một màu tím dịu, nổi bật trên nền xanh của thảm cỏ và núi rừng trập trùng. Ảnh Quang Kiên
Vào khoảng đầu tháng 9, hoa sim tại Suối Bon bắt đầu nở rộ. Khi đến đỉnh mùa, những đồi sim phủ kín một màu tím dịu, nổi bật trên nền xanh của thảm cỏ và núi rừng trập trùng. Ảnh Quang Kiên
Sắc tím thay đổi theo ánh sáng: buổi sáng nhẹ nhàng trong màn sương mờ, buổi trưa rực rỡ dưới nắng vàng và buổi chiều lãng mạn, mơ màng. Ảnh Quang Kiên
Sắc tím thay đổi theo ánh sáng: buổi sáng nhẹ nhàng trong màn sương mờ, buổi trưa rực rỡ dưới nắng vàng và buổi chiều lãng mạn, mơ màng. Ảnh Quang Kiên
Mùa hoa kéo dài khoảng 2 tuần, là thời điểm vàng để du khách ghi lại những bức ảnh “sống ảo” ấn tượng. Ảnh Quang Kiên
Mùa hoa kéo dài khoảng 2 tuần, là thời điểm vàng để du khách ghi lại những bức ảnh “sống ảo” ấn tượng. Ảnh Quang Kiên
Hiện tại, bản Suối Bon chưa có cơ sở lưu trú hay dịch vụ ăn uống. Du khách thường chọn nghỉ lại tại Mộc Châu, sau đó di chuyển vào Suối Bon bằng xe máy hoặc ô tô nhỏ. Ảnh Quang Kiên
Hiện tại, bản Suối Bon chưa có cơ sở lưu trú hay dịch vụ ăn uống. Du khách thường chọn nghỉ lại tại Mộc Châu, sau đó di chuyển vào Suối Bon bằng xe máy hoặc ô tô nhỏ. Ảnh Quang Kiên
Hành trình này vừa thuận tiện, vừa mang lại trải nghiệm thú vị khi len lỏi qua các bản làng và cung đường núi. Ảnh Quang Kiên
Hành trình này vừa thuận tiện, vừa mang lại trải nghiệm thú vị khi len lỏi qua các bản làng và cung đường núi. Ảnh Quang Kiên
Được bao quanh bởi núi non trùng điệp và không gian yên tĩnh, Suối Bon còn giữ nét văn hóa bản địa đặc trưng. Ảnh Hà Phương
Được bao quanh bởi núi non trùng điệp và không gian yên tĩnh, Suối Bon còn giữ nét văn hóa bản địa đặc trưng. Ảnh Hà Phương
Mẹo nhỏ cho du khách khi đến Suối Bon: mang giày thể thao hoặc dép leo núi để di chuyển dễ dàng, chuẩn bị máy ảnh, điện thoại hay flycam để lưu lại toàn cảnh đồi sim. Đi theo nhóm hoặc cùng gia đình sẽ giúp chuyến tham quan vừa an toàn, vừa thêm phần thú vị. Ảnh Đỗ Thị Như Quỳnh
Mẹo nhỏ cho du khách khi đến Suối Bon: mang giày thể thao hoặc dép leo núi để di chuyển dễ dàng, chuẩn bị máy ảnh, điện thoại hay flycam để lưu lại toàn cảnh đồi sim. Đi theo nhóm hoặc cùng gia đình sẽ giúp chuyến tham quan vừa an toàn, vừa thêm phần thú vị. Ảnh Đỗ Thị Như Quỳnh
Với vẻ đẹp giản dị nhưng quyến rũ, Suối Bon mùa hoa sim là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng không gian yên bình, thư giãn và lưu giữ những khoảnh khắc khó quên. Ảnh Hà Phương
Với vẻ đẹp giản dị nhưng quyến rũ, Suối Bon mùa hoa sim là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng không gian yên bình, thư giãn và lưu giữ những khoảnh khắc khó quên. Ảnh Hà Phương
