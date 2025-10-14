Hà Nội

Tà Xùa hút du khách với khung cảnh hoàng hôn giữa đồi cỏ hoa

Du lịch

Nằm giữa đại ngàn Tây Bắc, Tà Xùa mùa này đẹp mơ màng với hoàng hôn phủ sắc vàng lên đồi cỏ hoa và biển mây bồng bềnh, khiến du khách ngỡ lạc vào giấc mơ.

Vân Giang (Tổng hợp)
Những bức ảnh mộng mơ tưởng chừng chỉ có trên Pinterest lại hóa ra là thật ngay tại Tà Xùa (Sơn La). Ảnh Tà Xùa Village
Vùng đất nằm chênh vênh giữa mây trời Tây Bắc này đang trở thành điểm đến được giới trẻ săn lùng bởi cảnh sắc lãng mạn và hoang sơ bậc nhất Việt Nam. Ảnh Tà Xùa Village
Tà Xùa vốn nổi tiếng là "thiên đường săn mây”, nhưng gần đây nơi đây còn khiến du khách say lòng với khung cảnh hoàng hôn buông xuống trên những triền cỏ xanh mướt. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng sườn núi, mây khẽ trôi như dải lụa, và đâu đó tiếng gió thì thầm qua rừng già – tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa thực, vừa ảo. Ảnh Tà Xùa Village
Không cần chỉnh màu hay filter, chỉ cần đứng vào khung cảnh ấy, mọi bức ảnh đều đẹp như một thước phim. Ảnh Tà Xùa Village
Điểm “check-in” được yêu thích nhất là đồi sống lưng khủng long Tà Xùa – dải đất uốn lượn như lưng một con rồng khổng lồ giữa biển mây. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh thung lũng, ngắm mặt trời lặn dần sau những dãy núi trùng điệp. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Nhiều người chọn dựng lều cắm trại trên đỉnh, đốt lửa sưởi ấm, thưởng thức tách cà phê nóng giữa trời se lạnh – một trải nghiệm khiến ai từng thử qua đều nhớ mãi. Ảnh Diệp Hữu Đạt
Không chỉ có cảnh đẹp, Tà Xùa còn níu chân du khách bởi nhịp sống bình yên của người Mông. Giữa mùa gió lạnh, thấp thoáng bóng dáng những người phụ nữ gùi củi, lũ trẻ chơi đùa trên triền dốc – tất cả mang đến cảm giác gần gũi, thân thuộc lạ thường. Ảnh Tà Xùa Village
Du khách có thể ghé các bản làng quanh vùng như Hang Chú, Xím Vàng để trải nghiệm cuộc sống bản địa, thưởng thức món thắng cố, thịt trâu gác bếp hay nhâm nhi chén rượu ngô thơm nồng bên bếp lửa. Ảnh Tà Xùa Village
Nếu Đà Lạt là thành phố của sương, thì Tà Xùa là xứ sở của mây và nắng. Ở đó, mỗi buổi sáng là biển mây trắng xóa, mỗi buổi chiều là khung trời rực rỡ ánh hoàng hôn. Có lẽ vì thế mà nhiều du khách vẫn nói vui: “Không cần đến trời Âu, chỉ cần một chiều ở Tà Xùa là đủ để thấy thế giới thật đẹp.” Ảnh Diệp Hữu Đạt
Giữa nhịp sống hối hả, Tà Xùa như một chốn trú ẩn yên bình, nơi con người được sống chậm lại, được ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên – nơi hoàng hôn buông xuống, trên nền cỏ hoa, khiến ai cũng ngỡ mình đang lạc vào giấc mơ. Ảnh Diệp Hữu Đạt
