Cuối tuần 'săn' hoa cúc ở Tà Xùa góc bình yên giữa núi rừng Tây Bắc

Du lịch

Cuối tuần 'săn' hoa cúc ở Tà Xùa góc bình yên giữa núi rừng Tây Bắc

Cuối tuần ghé Tà Xùa, thả bước giữa vườn hoa cúc vàng rực, tận hưởng không gian yên bình và những khoảnh khắc bình dị giữa núi rừng Tây Bắc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Tà Xùa (Sơn La), nơi nổi tiếng với những đồi mây bồng bềnh và phong cảnh núi non hùng vĩ, giờ đây còn thu hút du khách bởi những vườn hoa cúc nở rộ vào mùa thu. Ảnh Sói
Chỉ một góc nhỏ trước quán cà phê Hoàng Hôn cũng đủ biến thành bức tranh sống động, nơi du khách vừa ngắm cảnh, vừa thả mình trong không gian yên bình giữa thiên nhiên. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn
Bước chân vào khu vườn, du khách sẽ bị mê hoặc bởi sắc vàng dịu dàng của những bông hoa cúc, xen lẫn chút nắng sớm chiếu qua tán lá, tạo nên không gian đầy thơ mộng. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn
Không chỉ là địa điểm để check-in, vườn hoa còn mang đến cảm giác thư giãn, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống hối hả thường nhật. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn
Du khách có thể thong thả dạo bước giữa những luống hoa, hít căng lồng ngực không khí trong lành, và ghi lại những khoảnh khắc nhẹ nhàng qua ống kính máy ảnh. Ảnh Sói
Mùa hoa cúc ở Tà Xùa không kéo dài quá lâu, chỉ từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, nên nếu muốn ngắm trọn vẹn sắc vàng rực rỡ, du khách nên lên kế hoạch ghé thăm sớm. Ảnh Sói
Những ngày trời nắng dịu, ánh sáng tự nhiên chiếu qua cánh hoa, cộng hưởng với phong cảnh núi non, tạo nên những bức ảnh vừa sống động, vừa thơ mộng. Ảnh Sói
Với khung cảnh nên thơ, không khí trong lành và trải nghiệm giản dị nhưng đầy ấn tượng, Tà Xùa và tiệm cà phê Hoàng Hôn trở thành điểm đến lý tưởng cho cuối tuần. Ảnh Sói
Đây không chỉ là nơi “săn” hoa cúc, mà còn là không gian để tâm hồn được thả lỏng, để du khách tạm gác lại bộn bề, và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp bình yên của núi rừng Tây Bắc. Ảnh Sói
