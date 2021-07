Vượt khúc cua gấp của đèo Ngoạn Mục, ngắm thủy điện Đa Nhim

Đèo Ngoạn Mục hay còn được nhắc đến với tên gọi đèo Sông Pha (đây là một cách đọc nhanh từ tên gọi Krông Pha). Đến nay, cung đường đèo Ngoạn Mục này được xem là tuyến giao thông huyết mạch nối liền 2 tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận, là cửa ngõ của các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Độ dài đèo Ngoạn Mục là 18,5 km, ở điểm thấp nhất của cung đường đèo này vào khoảng 200 m, lên tới đỉnh là khoảng 980 m so với mực nước biển. Đèo Ngoạn Mục được mệnh danh là một trong những cung đường đèo đẹp nhất Việt Nam, với độ dốc lên tới 9 độ cùng nhiều khúc cua tay áo, quanh co, khúc khuỷu. Đèo Ngoạn Mục có 4 đoạn cua khuỷu tay rất gấp, dốc "cùi chỏ" liên tục, có đoạn cua gần như thành một vòng tròn khép kín. Từ lưng chừng đèo nhìn xuống, quãng đường xe đã đi qua quanh co tựa như một con rắn khổng lồ ôm lấy dãy núi. Khi lên tới đỉnh đèo nhìn xuống, chỉ dưới chỉ thấy bờ vực dốc đứng, sâu thẳm, lấp ló qua những rặng thông. Ngoài ra, đứng trên đèo Ngoạn Mục sẽ thấy được toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, một trong những công trình thủy điện đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam nhằm khai thác nguồn tiềm năng thủy điện to lớn của hệ thống sông Đồng Nai. Điểm nổi bật nữa chính là hai đường ống lớn màu trắng được dẫn từ trên đỉnh núi xuống. Đây là hai đường ống thủy áp có độ dài trên 2000 m, đi xuyên qua núi và dẫn xuống chân đèo Ngoạn Mục. Nhiệm vụ của đường ống này là dẫn nước từ hồ Đa Nhim về nhà máy thủy điện. Không chỉ hiểm trở, hoang vu, đèo còn mang tới cảm giác thú vị bởi sự thay đổi “ngoạn mục” về khí hậu. Địa danh Eo Gió với một khúc cua ngoặt khuỷu tay là nơi khí hậu đột ngột từ cái nắng gắt gỏng chuyển sang những đợt gió cao nguyên lạnh buốt. Với những cung đường quanh co khúc khuỷu, cùng cảnh tượng hùng vĩ của núi non trùng điệp, đèo Ngoạn Mục trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn. Mời độc giả xem video:Cây đu đủ được bán với giá 25 triệu đồng. Nguồn: THDT.

