Độc đáo phiên chợ trâu ở địa đầu tổ quốc

Họp vào sáng thứ 4 hàng tuần, chợ phiên Sín Chéng (xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) là khu chợ độc đáo ở miền địa đầu tổ quốc. Đây cũng là nơi có chợ trâu với quy mô khá lớn của khu vực. Chợ trâu họp trên một bãi đất lớn có diện tích bằng cả một sân vận động, nằm cạnh khu nhà chợ Sín Chéng. Bất chấp thời tiết mưa rét, từ sáng sớm người buôn bán trâu đã đổ về đây rất đông. Số lượng trâu được giao dịch ở chợ lên tới cả trăm con, chủ yếu là trâu đực. So với trâu cái, trâu đực có thể hình to lớn và sức kéo tốt hơn. Người mua trâu xem và trả giá với chủ trâu ngay tại chỗ. Những con trâu tốt có giá lên đến cả trăm triệu đồng. Người mua bán ở chợ trâu chủ yếu là đồng bào dân tộc H'Mông và một số dân tộc anh em. Ngoài người địa phương, có nhiều thương lái đến từ xa để tìm mua trâu. Giá trị giao dịch của mỗi phiên chợ trâu lên đến hàng tỉ đồng. Nhờ có chợ trâu mà đời sống của người dân ở xã Sín Chéng thêm phần ấm no. Không chỉ mang tầm quan trọng về kinh tế, phiên chợ đặc biệt này còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc nơi địa đầu tổ quốc. Đối với du khách đến từ miền xuôi, chợ trâu Sín Chéng là một địa điểm tham quan vô cùng lý thú, chỉ cần trải nghiệm một lần sẽ nhớ mãi không quên... Mời quý độc giả xem video: Mâm cỗ Tết cổ truyền của người Hà Nội xưa. Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

