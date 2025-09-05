Hà Nội

T-54B biểu tượng quyết tâm hiện đại hóa của tăng thiết giáp Việt Nam

Quân sự

T-54B biểu tượng quyết tâm hiện đại hóa của tăng thiết giáp Việt Nam

Xe tăng T-54B cải tiến là phương tiện dẫn đầu khối khí tài tham gia diễu binh Quốc khánh 2/9, biểu tượng sức mạnh tăng thiết giáp Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trà Khánh
Đối với nhiều người dân ấn tượng đặc biệt về lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 chính là chiếc T-54B cải tiến - chiếc xe tăng trông vừa lạ vừa quen dẫn đầu đội hình.
T-54B là phiên cải tiến từ dòng xe tăng T-54/T-55 hiện có trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam. Điều đặc biệt quá trình nâng cấp T-54B được chính ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam thực hiện. Có thể nói T-54B cải tiến là biểu tượng sức mạnh của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam trong giai đoạn tiến thẳng lên hiện đại.
Ngoài tham gia nhiệm vụ diễu binh Quốc khánh 2/9, xe tăng T-54B cải tiến cũng được giới thiệu tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” bên trong khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng bên cạnh các xe tăng hiện đại khác như T-90S/SK và T-62.
Theo bảng giới thiệu của Binh chủng Tăng thiết giáp tại triểm lãm, T-54B cải tiến là dòng xe tăng hạng trung. So với nguyên bản T-54, xe được bổ sung hệ thống quang học hiện đại, động cơ mạnh mẽ hơn và giáp cải tiến, T-54B cải tiến đáp ứng tốt yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.
Xe có trọng lượng chiến đấu 36,3 tấn; Dài 9m; Rộng 3,27m; Cao 2,75. Kíp chiến đấu trên T-54B cải tiến gồm 4 người với trưởng xe, pháo thủ, lái xe, nạp đạn. Các vị trí này tương tự như trên T-54.
Một trong những điểm nhấn trong việc nâng cấp T-54 chính là nâng cấp hệ thống động cơ diesel V-55. Thay đổi này giúp cải thiện khả năng cơ động của xe, tăng hiệu suất cũng như tầm hoạt động. Vận tốc tối đa có thể đạt 50km/h, tầm hoạt động với đường nhựa là 550 km và đường đất là 520 km.
Nhờ những cải tiến về động cơ T-54B có thể vượt nhiều loại địa hình và vật cản khác nhau như dốc 30 độ, đi dốc nghiêng 25 độ, vượt hào, lội ngầm nước và vượt vách đứng…
Vũ khí chính của xe tăng T-54B cải tiến là khẩu D-10T cỡ nòng 100m, cơ số đạn xe mang theo 38 viên. Xe tăng có thể khai hỏa với tốc độ tối đa lên tới 7 phát/phút. Ngoài ra, các kỹ sư Việt Nam cũng trang bị một lớp cách nhiệt cho khẩu pháo chính nhằm bảo vệ pháo khi bắn liên tục.
Ngoài pháo chính, xe tăng còn được trang bị súng máy đồng trục 7,62mm và súng máy phòng không 12,7mm.
Một trong những cải tiến quan trọng trên T-54B cải tiến hệ thống ngắm bắn và hệ thống điều khiển hỏa lực thông qua hệ thống quang ảnh nhiệt, đo xa bằng laser và hệ thống tính toán đường đạn thông qua hệ thống cảm biến thời tiết.
Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống vũ khí, xe tăng T-54B còn được nâng cấp đáng kể hệ thống phòng vệ thông qua việc tích hợp giáp phản ứng nổ ATV-54 xung quanh thân xe cũng như tháp pháo.
Việc trang bị giáp phản ứng nổ giúp T-54B nâng cấp khả năng bảo vệ thụ động tương tự như trên xe tăng T-90. Giáp phản ứng nổ ATV-54 sẽ kích nổ đạn chống tăng khi xe bị tấn công giúp bảo vệ cho lớp giáp chính từ đó đảm bảo an toàn cho kíp chiến đấu cũng như xe.
Trong đó hệ thống pháo của xe được tăng cường hệ thống giáp hộp phía trước và giáp lồng phía sau giúp bảo vệ xe tăng trước các loại vũ khí chống tăng thông thường.
Kết hợp với lớp giáp tăng cường bên ngoài, bên trong xe được trang bị hệ thống chữa cháy tự động dựa trên cảm biến nhiệt độ; hệ thống chống vũ khí hủy diệt hàng loạt và ống phóng lựu đạn khói.
Trà Khánh
