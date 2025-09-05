Hà Nội

Quân sự

Ga Sài Gòn vỡ òa cảm xúc khi đón đoàn quân A80 trở về

Khoảnh khắc chuyến tàu SE63 đưa hàng trăm cán bộ, chiến sĩ A80 từ Hà Nội về ga Sài Gòn trong niềm vui đoàn tụ, tràn ngập cờ hoa và tình quân dân.

Bảo Giang

Trưa 5/9, đoàn tàu SE63 chở hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7, Quân khu 9 và Quân đoàn 34 dừng bánh tại ga Sài Gòn. Sau hơn 3 tháng có mặt ở Thủ đô tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những người lính A80 đã chính thức trở về với đơn vị, trong vòng tay đón chờ của đồng đội và nhân dân phía Nam.

kto-br_49-1.jpg
kto-br_49-6.jpg
Toàn cảnh ga Sài Gòn sáng 5/9 trong khoảnh khắc đoàn tàu SE63 đưa cán bộ, chiến sĩ A80 trở về.

Khoảnh khắc đoàn tàu tiến vào sân ga, tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng gọi nhau cùng hàng ngàn bó hoa, những lời chúc mừng từ lãnh đạo TP HCM, Quân khu 7, Quân khu 9, các lực lượng vũ trang và người dân đã khiến không khí trở nên rộn ràng.

kto-br_49-9.jpg
Khung cảnh rộn ràng cờ hoa, vòng tay chào đón của đồng đội và người dân khi tàu SE63 cập ga.

Đồng chí Nguyễn Chế Linh, chiến sĩ Quân khu 9, Khối sĩ quan Hậu cần – Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, chia sẻ cùng Báo Tri thức và Cuộc sống: “Được bước qua lễ đài Ba Đình trong ngày Quốc khánh là niềm vinh dự lớn nhất của tôi và đồng đội. Khi trở về ga Sài Gòn hôm nay, được bà con chào đón, tôi càng thấy tự hào vì đã góp một phần công sức vào đội hình diễu binh lịch sử của dân tộc.”

kto-br_540940335-1871466656749590-2044734207473231190-n-1.jpg
Đồng chí Nguyễn Chế Linh, chiến sĩ Quân khu 9, Khối sĩ quan Hậu cần – Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng.

Theo đại diện ga Sài Gòn, đoàn SE63 khởi hành từ Hà Nội tối 3/9, qua ga Đà Nẵng chiều 4/9, dừng tại ga Nha Trang rạng sáng 5/9 và có mặt tại TP HCM lúc 10h35 cùng ngày. Hành trình đưa quân, hành lý, trang bị từ Bắc vào Nam diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

kto-br_49-8.jpg
Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 tại ga Sài Gòn.
kto-br_49-7.jpg
Nụ cười rạng rỡ của chiến sĩ khi tham gia hoàn thành nhiệm vụ A80 tại ga Sài Gòn.

Trước đó trong hai ngày 3 và 4/9, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã đón các chuyến bay chở khối nữ chiến sĩ biệt động, nữ du kích miền Nam cùng nhiều đơn vị khác của đoàn A80. Ở bất cứ nơi đâu, người lính trở về đều được đón chào bằng cờ hoa, những phần quà nghĩa tình và vòng tay thân thương.

Những ánh mắt trìu mến, cái bắt tay chặt, lời động viên chân tình trong ngày trở về chính là động lực để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới, giữ vững niềm tin và tình cảm quân dân.

Hành trình tàu SE63 đưa đoàn A80 trở về Nam

  • Khởi hành: 20h30 ngày 3/9 tại ga Hà Nội.
  • Dừng kỹ thuật, nghỉ ngắn: ga Vinh (ngày 4/9), ga Đà Nẵng (chiều 4/9), ga Nha Trang (rạng sáng 5/9).
  • Về đích: 10h35 ngày 5/9, ga Sài Gòn.
  • Thành phần: hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7, Quân khu 9, Quân đoàn 34 cùng trang bị, khí tài phục vụ diễu binh.
  • Toàn bộ hành trình diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, bảo đảm quân số và trang bị về đến đơn vị.
Sốt mạng

Steadicam Lê Bảo Hân nói về 'áp lực tinh thần' tác nghiệp Đại lễ A80

Sau clip hậu trường viral, steadicam Lê Bảo Hân lần đầu chia sẻ về 'áp lực tinh thần khủng khiếp' khi tác nghiệp tại sự kiện Đại lễ A80.

Sau buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên sóng VTV, cái tên Lê Bảo Hân trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người, anh chính là người đứng sau những cú lia máy 'thần thánh', những góc máy 'tuyệt đối điện ảnh' bằng steadicam.

Thành công với clip hậu trường của những cú lia máy tại Quảng trường Ba Đình viral khắp cõi mạng, mới đây anh Bảo Hân tiếp tục gây chú ý khi kể lại toàn bộ diễn biến chuyện được mời quay A80, giá cát-xê, chi tiết công việc và cả những mẩu chuyện phía sau hậu trường.

Chính trị

Đại lễ A80 kết nối lịch sử…mở ra kỷ nguyên thịnh vượng của Dân tộc

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã thành công rực rỡ - đại lễ hùng tráng, trang nghiêm, tự hào. 

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã thành công rực rỡ - một đại lễ hùng tráng, trang nghiêm với nhiều niềm tự hào dân tộc. Đại lễ là một khúc tráng ca kết nối 80 lịch sử, mở ra kỷ nguyên thịnh vượng của Dân tộc.

Nói về Đại lễ A80 của Việt Nam, từ các chuyên gia, học giả cho đến mỗi người dân đều cùng chung đánh giá, sự kiện đã mang lại cho chúng ta sự tự hào về quá khứ, tin tưởng vào hiện tại và khát vọng vươn mình.

Quân sự

Những cánh chim sắt A80 rời Hà Nội, trở về canh giữ phương Nam

Sau thành công trong lễ diễu binh 2/9, các phi đội trực thăng A80 rời sân bay Hòa Lạc, trở về Cần Thơ và Đà Nẵng tiếp tục nhiệm vụ.

45.jpg
Đúng 6h30 sáng 4/9, tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), từng chiếc trực thăng lần lượt cất cánh, mang theo tình cảm lưu luyến của người dân Thủ đô sau những ngày hào hùng được ngắm nhìn lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
46.jpg
Trong ánh nắng vàng dịu của đầu thu, đội ngũ phi công, thành viên tổ bay và lực lượng bảo đảm kỹ thuật của Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370) hoàn tất công tác chuẩn bị, thực hiện chuyến bay chuyển sân về căn cứ Cần Thơ, tiếp tục nhiệm vụ canh giữ bầu trời phương Nam Tổ quốc.
