Ga Sài Gòn vỡ òa cảm xúc khi đón đoàn quân A80 trở về

Trưa 5/9, đoàn tàu SE63 chở hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7, Quân khu 9 và Quân đoàn 34 dừng bánh tại ga Sài Gòn. Sau hơn 3 tháng có mặt ở Thủ đô tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những người lính A80 đã chính thức trở về với đơn vị, trong vòng tay đón chờ của đồng đội và nhân dân phía Nam.

Toàn cảnh ga Sài Gòn sáng 5/9 trong khoảnh khắc đoàn tàu SE63 đưa cán bộ, chiến sĩ A80 trở về.



Khoảnh khắc đoàn tàu tiến vào sân ga, tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng gọi nhau cùng hàng ngàn bó hoa, những lời chúc mừng từ lãnh đạo TP HCM, Quân khu 7, Quân khu 9, các lực lượng vũ trang và người dân đã khiến không khí trở nên rộn ràng.

Khung cảnh rộn ràng cờ hoa, vòng tay chào đón của đồng đội và người dân khi tàu SE63 cập ga.

Đồng chí Nguyễn Chế Linh, chiến sĩ Quân khu 9, Khối sĩ quan Hậu cần – Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, chia sẻ cùng Báo Tri thức và Cuộc sống: “Được bước qua lễ đài Ba Đình trong ngày Quốc khánh là niềm vinh dự lớn nhất của tôi và đồng đội. Khi trở về ga Sài Gòn hôm nay, được bà con chào đón, tôi càng thấy tự hào vì đã góp một phần công sức vào đội hình diễu binh lịch sử của dân tộc.”

Đồng chí Nguyễn Chế Linh, chiến sĩ Quân khu 9, Khối sĩ quan Hậu cần – Kỹ thuật công nghiệp quốc phòng.

Theo đại diện ga Sài Gòn, đoàn SE63 khởi hành từ Hà Nội tối 3/9, qua ga Đà Nẵng chiều 4/9, dừng tại ga Nha Trang rạng sáng 5/9 và có mặt tại TP HCM lúc 10h35 cùng ngày. Hành trình đưa quân, hành lý, trang bị từ Bắc vào Nam diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 tại ga Sài Gòn.

Nụ cười rạng rỡ của chiến sĩ khi tham gia hoàn thành nhiệm vụ A80 tại ga Sài Gòn.

Trước đó trong hai ngày 3 và 4/9, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã đón các chuyến bay chở khối nữ chiến sĩ biệt động, nữ du kích miền Nam cùng nhiều đơn vị khác của đoàn A80. Ở bất cứ nơi đâu, người lính trở về đều được đón chào bằng cờ hoa, những phần quà nghĩa tình và vòng tay thân thương.

Những ánh mắt trìu mến, cái bắt tay chặt, lời động viên chân tình trong ngày trở về chính là động lực để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới, giữ vững niềm tin và tình cảm quân dân.