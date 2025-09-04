Những cánh chim sắt A80 rời Hà Nội, trở về canh giữ phương Nam

Sau thành công trong lễ diễu binh 2/9, các phi đội trực thăng A80 rời sân bay Hòa Lạc, trở về Cần Thơ và Đà Nẵng tiếp tục nhiệm vụ.
Tham gia một show truyền hình với chủ đề huấn luyện quân sự, Jang Wonyoung - nữ idol được mệnh danh "công chúa Kpop" xuất hiện với hình ảnh mới lạ.
Ca sĩ Lệ Quyên đăng ảnh mặt mộc trước giờ ngủ. Phương Linh khoe thềm ngực với áo hai dây thiết kế khoét cổ sâu.
Cảm hứng từ các đường cong và hình khối tối giản tạo nên một diện mạo thân thiện, giàu cảm xúc cho ngôi nhà.
Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp may mắn này sẽ đón niềm vui bất ngờ trong 7 ngày tới, quý nhân xuất hiện đúng lúc, mở ra cơ hội kiếm tiền và thăng tiến.
Một nhóm các nhà khảo cổ học Iraq đã khai quật công trình cung điện Mittani quý hiếm, trước khi nó bị nước nhấn chìm lần nữa.
Loài hoa xương rồng được nhiều người săn lùng vì vẻ đẹp hiếm có, nhưng ít ai biết chúng chứa nhựa độc, có thể gây kích ứng và bỏng da nguy hiểm.
Ít nhất 15 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương sau khi toa tàu điện Gloria bị trật bánh và rơi xuống ở Lisbon, Bồ Đào Nha.
Galaxy S26 Edge sẽ không được trang bị công nghệ pin silicon-carbon như đồn đoán, nhưng dung lượng pin vẫn tăng so với thế hệ trước.
Truyền thuyết về vua Arthur lừng danh châu Âu thời Trung cổ và những hiệp sĩ Bàn tròn bảo vệ Camelot được lưu truyền qua nhiều thế hệ khiến công chúng tò mò.
Núi lửa Kilauea ở Hawaii đã phun trào dữ dội vào ngày 2/9 với dung nham phun cao 152m tính từ miệng núi lửa. Đợt phun trào này kéo dài 13 giờ.
Hyundai Creta Electric 2025 mới tại thị trường Ấn Độ có giá từ 1,802 triệu INR đến 2,439 triệu INR (khoảng 730 - 539 triệu đồng), tùy cấu hình và trang bị.
Chỉ mới vừa xuất hiện trong thực chiến, tên lửa chống tăng vốn dĩ bí ẩn của Triều Tiên đã khiến cho giới quan sát quân sự toàn cầu kinh ngạc.
Builder.ai từng được ca ngợi là ngôi sao AI mới nổi nhưng nay sụp đổ thảm hại, phơi bày màn “ảo thuật” khi 700 người gõ phím giả làm trí tuệ nhân tạo.
Angela Phương Trinh, Hồng Ánh, Ngọc Trinh... từng gây chú ý khi đóng phim Mùi ngò gai năm 2006. Mới đây, diễn viên Ngọc Trinh qua đời.
Suzuki tại Nhật Bản đã vừa chính thức trình làng xe ga Suzuki Address 125 phiên bản 2025 với mức bán ra 285.000 yên (khoảng 50,5 triệu đồng) tại Nhật Bản.
Hình ảnh dòng sông Tô Lịch xanh trở lại, người dân thả cần câu cá cho thấy những thành quả bước đầu trong nỗ lực của Hà Nội đưa sông Tô Lịch hồi sinh bền vững.
Vòng tay, bánh kẹo, thư tay... là những món quà đáng yêu mà những chiến sĩ tham dự diễu binh A80 dành tặng ngẫu nhiên cho "khối quần chúng nhân dân".
Lữ đoàn Azov số 12 phản công quyết liệt ở phía bắc Pokrovsk, cắt đứt điểm nhô ra Kucheriv Yar; Nga điều không quân chi viện hỏa lực.
Không còn là hình ảnh nhẹ nhàng, dễ thương thường thấy, Tiktoker Diệu Linh bất ngờ "đánh úp" fan với giao diện "girl phố" cực kỳ cá tính và quyến rũ.
Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hoạt động trong showbiz nhiều năm qua. Mới đây, cô xin lỗi vì một bài đăng.