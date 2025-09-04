Hà Nội

Những cánh chim sắt A80 rời Hà Nội, trở về canh giữ phương Nam

Quân sự

Sau thành công trong lễ diễu binh 2/9, các phi đội trực thăng A80 rời sân bay Hòa Lạc, trở về Cần Thơ và Đà Nẵng tiếp tục nhiệm vụ.

Bảo Giang
Đúng 6h30 sáng 4/9, tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), từng chiếc trực thăng lần lượt cất cánh, mang theo tình cảm lưu luyến của người dân Thủ đô sau những ngày hào hùng được ngắm nhìn lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Trong ánh nắng vàng dịu của đầu thu, đội ngũ phi công, thành viên tổ bay và lực lượng bảo đảm kỹ thuật của Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370) hoàn tất công tác chuẩn bị, thực hiện chuyến bay chuyển sân về căn cứ Cần Thơ, tiếp tục nhiệm vụ canh giữ bầu trời phương Nam Tổ quốc.
Trước đó, sáng 3/9, Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) cũng đã đưa một trực thăng trở về căn cứ Đà Nẵng. Riêng Trung đoàn 917 là lực lượng góp mặt nhiều nhất trong đội hình trực thăng A80, với 6 chiếc trực thăng cùng toàn bộ phi công, cơ giới, kỹ thuật tham gia.
Với thành công trọn vẹn của các nhiệm vụ bay trong dịp lễ lớn, lực lượng không quân trực thăng tiếp tục khẳng định trình độ, bản lĩnh và sự sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trực thăng A80 rời Thủ đô, mang theo dấu ấn ngày hội non sông
Từ sân bay Hòa Lạc, những chiếc trực thăng A80 bay về Cần Thơ, Đà Nẵng, khép lại hành trình phục vụ ngày hội non sông, mở tiếp trang nhiệm vụ mới.
Khoảnh khắc bịn rịn chia tay Thủ đô: các phi đội trực thăng A80 cất cánh về phương Nam sau thành công trong lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Bảo Giang
#trực thăng A80 #lễ diễu binh 2/9 #quốc khánh 80 năm #sân bay Hòa Lạc #căn cứ Cần Thơ #căn cứ Đà Nẵng

