Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

VinFast Limo Green giành giải xe của năm phân khúc MPV phổ thông

Mẫu xe MPV chạy điện VinFast Limo Green vừa được vinh danh ở hạng mục “Xe của năm phân khúc MPV phổ thông” tại Lễ trao giải Car Awards 2025.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá xe MPV chạy điện Vinfast Limo Green.

Ra mắt và bàn giao chưa đầy 4 tháng, VinFast Limo Green đã đạt doanh số 16.146 xe - con số ấn tượng, đưa mẫu xe này trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất phân khúc MPV phổ thông. Kết quả này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong xu hướng tiêu dùng, khi người Việt ngày càng quan tâm đến các mẫu xe điện thân thiện môi trường, chi phí vận hành tối ưu và phù hợp cho nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.

1-8630.jpg
VinFast Limo Green giành giải xe của năm phân khúc MPV phổ thông.

Limo Green được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt và chi phí sử dụng cạnh tranh. Định vị trong phân khúc MPV phổ thông, mẫu xe này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đa dụng tại đô thị cũng như các tuyến liên tỉnh ngắn, đồng thời hưởng lợi từ hệ sinh thái xe điện đang ngày càng hoàn thiện của VinFast.

Cũng trong khuôn khổ Lễ trao giải Car Awards 2025, VinFast chính thức mở cửa không gian trưng bày và trải nghiệm hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025, diễn ra từ ngày 26–28/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Gian hàng VinFast có quy mô lớn nhất triển lãm với diện tích 600 m², tọa lạc tại vị trí trung tâm và được thiết kế hiện đại, đậm chất công nghệ, tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ cho khách tham quan.

2-4903.jpg

Bên cạnh Limo Green - tâm điểm chú ý của phân khúc MPV phổ thông, VinFast còn trưng bày đầy đủ dải sản phẩm ôtô điện quen thuộc gồm VF3, VF5, VF6, VF7, VF8, VF9, cùng mẫu xe siêu sang Lạc Hồng 900 LX. Đây là dòng xe được xem như biểu tượng cho năng lực công nghệ và khát vọng vươn tầm của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, hiện đang được sử dụng trong công tác đón tiếp các nguyên thủ quốc tế.

3-3059.jpg

Đáng chú ý, tại Vietnam Mobility Show 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên VinFast giới thiệu hai mẫu xe hoàn toàn mới là Minio Green và EC Van phiên bản thương mại. Với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp điều kiện đô thị, hai mẫu xe này được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi phương thức di chuyển cá nhân và vận tải hàng hóa theo hướng xanh, an toàn và bền vững hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, VinFast còn mang đến triển lãm mẫu xe buýt điện cỡ nhỏ phục vụ chở khách và học sinh, cùng 12 dòng xe máy điện thời trang, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của người dùng.

5-9112.jpg

Song song với sản phẩm, VinFast và Công ty Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green giới thiệu các giải pháp sạc và đổi pin linh hoạt, giúp người dùng tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái giao thông điện hóa. Khách tham quan không chỉ được tìm hiểu chi tiết mà còn có thể trực tiếp lái thử tất cả các dòng xe, tham gia các hoạt động trải nghiệm tương tác và đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện để nhận voucher ưu đãi lên tới 20 triệu đồng, áp dụng riêng trong 3 ngày triển lãm.

4-8672.jpg

Trong bối cảnh thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ sang điện hóa, việc VinFast Limo Green giành giải “Xe của năm phân khúc MPV phổ thông” được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực cạnh tranh của xe điện Việt ở phân khúc đại chúng, đồng thời cho thấy vai trò dẫn dắt xu hướng của VinFast trong hành trình xanh hóa giao thông quốc gia.

#VinFast Limo Green giành giải xe của năm #phân khúc MPV phổ thông #MPV chạy điện VinFast Limo Green #VinFast Limo Green chạy điện #giá xe VinFast Limo Green #VinFast Limo Green giá rẻ

Bài liên quan

Xe

VinFast Limo Green lập kỷ lục, trung bình 5 phút bán được 2 xe

VinFast bán 23.186 xe điện trong tháng 11/2025. Mẫu xe dịch vụ Limo Green dẫn đầu với 9.642 xe, còn "đàn em" VF3 đạt lũy kế hơn 40.000 chiếc. 

Video: Đánh giá Vinfast Limo Green chạy điện tại Việt Nam.

Báo cáo mới nhất từ VinFast cho thấy hãng đã bàn giao 23.186 ôtô điện trong tháng 11, nâng tổng số xe lũy kế từ đầu năm lên hơn 147.000 chiếc. Đáng chú ý, đà tăng trưởng tháng này có sự đóng góp lớn từ nhóm xe kinh doanh dịch vụ.

Xem chi tiết

Xe

VinFast Limo Green ra mắt Ấn Độ tháng 2/2026, nâng cấp trang bị đáng kể

VinFast sẽ ra mắt mẫu MPV điện Limo Green tại thị trường Ấn Độ vào khoảng tháng 2/2026. Đây sẽ là mẫu xe thứ ba của VinFast tại quốc gia này, sau VF6 và VF7.

Video: Đánh giá Vinfast Limo Green - Những điểm hay và dở rất rõ ràng.

Thông tin được ông Phạm Sanh Châu, CEO VinFast khu vực châu Á, xác nhận trong cuộc phỏng vấn với Autocar Professional. Limo Green sẽ là mẫu xe hướng đến phân khúc MPV thuần điện, cạnh tranh trực tiếp với BYD e6 và gián tiếp với Toyota Innova Hycross.

Xem chi tiết

Xe

Top phụ kiện "đáng tiền" cho VinFast Limo Green khi chạy dịch vụ

VinFast Limo Green chạy điện mới ra mắt Việt Nam được thiết kế với cấu hình cơ bản, hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Video: Trải nghiệm VinFast Limo Green chạy điện mới ra mắt Việt Nam.

Vì thế sau khi nhận xe, các chủ xe MPV điện VinFast Limo Green vẫn có thể bổ sung thêm một số phụ kiện cần thiết dưới đây để tăng tính tiện nghi và tối ưu trải nghiệm cho cả tài xế lẫn hành khách.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới