Mẫu xe MPV chạy điện VinFast Limo Green vừa được vinh danh ở hạng mục “Xe của năm phân khúc MPV phổ thông” tại Lễ trao giải Car Awards 2025.

Video: Đánh giá xe MPV chạy điện Vinfast Limo Green.

Ra mắt và bàn giao chưa đầy 4 tháng, VinFast Limo Green đã đạt doanh số 16.146 xe - con số ấn tượng, đưa mẫu xe này trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất phân khúc MPV phổ thông. Kết quả này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong xu hướng tiêu dùng, khi người Việt ngày càng quan tâm đến các mẫu xe điện thân thiện môi trường, chi phí vận hành tối ưu và phù hợp cho nhu cầu gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.

VinFast Limo Green giành giải xe của năm phân khúc MPV phổ thông.

Limo Green được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt và chi phí sử dụng cạnh tranh. Định vị trong phân khúc MPV phổ thông, mẫu xe này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đa dụng tại đô thị cũng như các tuyến liên tỉnh ngắn, đồng thời hưởng lợi từ hệ sinh thái xe điện đang ngày càng hoàn thiện của VinFast.

Cũng trong khuôn khổ Lễ trao giải Car Awards 2025, VinFast chính thức mở cửa không gian trưng bày và trải nghiệm hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025, diễn ra từ ngày 26–28/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Gian hàng VinFast có quy mô lớn nhất triển lãm với diện tích 600 m², tọa lạc tại vị trí trung tâm và được thiết kế hiện đại, đậm chất công nghệ, tạo điểm nhấn thị giác mạnh mẽ cho khách tham quan.

Bên cạnh Limo Green - tâm điểm chú ý của phân khúc MPV phổ thông, VinFast còn trưng bày đầy đủ dải sản phẩm ôtô điện quen thuộc gồm VF3, VF5, VF6, VF7, VF8, VF9, cùng mẫu xe siêu sang Lạc Hồng 900 LX. Đây là dòng xe được xem như biểu tượng cho năng lực công nghệ và khát vọng vươn tầm của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, hiện đang được sử dụng trong công tác đón tiếp các nguyên thủ quốc tế.

Đáng chú ý, tại Vietnam Mobility Show 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên VinFast giới thiệu hai mẫu xe hoàn toàn mới là Minio Green và EC Van phiên bản thương mại. Với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp điều kiện đô thị, hai mẫu xe này được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi phương thức di chuyển cá nhân và vận tải hàng hóa theo hướng xanh, an toàn và bền vững hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, VinFast còn mang đến triển lãm mẫu xe buýt điện cỡ nhỏ phục vụ chở khách và học sinh, cùng 12 dòng xe máy điện thời trang, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển của người dùng.

Song song với sản phẩm, VinFast và Công ty Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green giới thiệu các giải pháp sạc và đổi pin linh hoạt, giúp người dùng tiếp cận trọn vẹn hệ sinh thái giao thông điện hóa. Khách tham quan không chỉ được tìm hiểu chi tiết mà còn có thể trực tiếp lái thử tất cả các dòng xe, tham gia các hoạt động trải nghiệm tương tác và đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện để nhận voucher ưu đãi lên tới 20 triệu đồng, áp dụng riêng trong 3 ngày triển lãm.

Trong bối cảnh thị trường ôtô Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mạnh mẽ sang điện hóa, việc VinFast Limo Green giành giải “Xe của năm phân khúc MPV phổ thông” được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực cạnh tranh của xe điện Việt ở phân khúc đại chúng, đồng thời cho thấy vai trò dẫn dắt xu hướng của VinFast trong hành trình xanh hóa giao thông quốc gia.