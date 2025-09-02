Hà Nội

Cận cảnh trực thăng Mi mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc màn lễ diễu binh 2/9

Quân sự

Phi đội trực thăng thuộc Trung đoàn 916, 917 và 930 thực hiện màn bay mở đầu, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến vào Quảng trường Ba Đình.

Bảo Giang
Trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khoảnh khắc mở màn được giao cho lực lượng không quân với nhiệm vụ đặc biệt: phi đội trực thăng mang cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Thủ đô.
Thực hiện nhiệm vụ này là các phi đội trực thăng Mi-171, Mi-17 và Mi-8 thuộc Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) và Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372), Quân chủng Phòng không - Không quân.
Từ sân bay Hòa Lạc, những chiếc trực thăng cất cánh trong ánh mắt tin tưởng của đồng đội, mang theo biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc tiến vào Quảng trường Ba Đình.
Trước giờ xuất phát, không khí tại sân bay khẩn trương nhưng tràn đầy quyết tâm. Công tác kỹ thuật, hiệp đồng, kiểm tra phương tiện đều được triển khai chặt chẽ, phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn bay trọng trách.
Lực lượng không quân trong lễ diễu binh năm nay không chỉ có trực thăng mang cờ. Các phi đội CASA C-295, C-212i thể hiện năng lực cơ động vận tải; phi đội huấn luyện Yak-130, L-39NG phô diễn kỹ năng bay chiến đấu; trong khi phi đội tiêm kích Su-30MK2 trình diễn những động tác kỹ thuật cao, tạo điểm nhấn ấn tượng trên bầu trời Hà Nội.
Xuất phát từ các sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm và Kép, toàn bộ đội hình tiến vào Quảng trường Ba Đình, mở đầu cho phần không quân trong lễ kỷ niệm. Đó là những khoảnh khắc hội tụ đầy đủ tinh thần thiêng liêng, hào hùng và niềm tự hào của dân tộc trong ngày Quốc khánh.
Các thành viên tổ bay hội ý trước khi cất cánh.
Đúng 6h40 ngày 2/9, biên đội trực thăng bao gồm Mi-171, Mi-17, Mi-8 bay theo đội hình 10 chiếc mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc hướng vào Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
7h30 ngày 2/9, 10 chiếc trực thăng hoàn thành nhiệm vụ trong đại lễ A80, trở về hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc (TP Hà Nội).
Bảo Giang
