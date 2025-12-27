Chân dung mỹ nhân Việt từng được chồng “ting ting” 24 tỷ tiền tiêu vặt

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Huyền Baby còn gây chú ý bởi cuộc sống bên ông xã doanh nhân từng “ting ting” cho cô tới 24 tỷ đồng chỉ để… tiêu vặt.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Huyền Baby còn gây chú ý bởi cuộc sống bên ông xã doanh nhân từng “ting ting” cho cô tới 24 tỷ đồng chỉ để… tiêu vặt.
Ngày 25/12/2025, nhà thầu thi công dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng – Kim Đồng đã tháo dỡ hàng rào công trường, hoàn trả mặt bằng.
Không gian sống của Hồ Tịnh rộng như resort, vườn cây rậm rạp như rừng, nội thất toàn đồ gỗ quý, đi cả ngày chưa chắc đã hết.
Chiếc Continental GTC S V8 Vietnam Skyline Edition đặc biệt này được lên chương trình cá nhân hóa do đại lý Bentley đặt hàng danh cho đại gia Việt sở hữu.
Xiaomi 17 Ultra hiện đã chính thức ra mắt tại Trung Quốc. Mẫu flagship mới nhất nổi bật bởi hệ thống camera Leica chất lượng.
Khi “đi để nghỉ” nhường chỗ cho “đi có trách nhiệm”, du lịch bền vững lên ngôi năm 2025, nhiều điểm đến Việt ghi dấu ấn nhờ gìn giữ môi trường và văn hóa.
Giữa “ma trận” son phấn và filter trên mạng xã hội, loạt hình ảnh mặt mộc của Hương Liên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.
Trong tuần mới, 3 con giáp dưới đây được dự đoán sẽ đón nhận nhiều hạnh phúc, cát khí hanh thông, cuộc đời "nở hoa".
Hai đồng tiền vàng Thời Celtic thuộc loại cổ nhất từng được tìm thấy ở Thụy Sĩ gây kinh ngạc các chuyên gia.
Thương hiệu KG Mobility tại Hàn Quốc (tiền thân là SsangYong) đang phát triển một mẫu bán tải cỡ trung Musso mới, xe sở hữu thiết kế pha trộn giữa Ford và Jeep.
Vừa được ưa chuộng làm cây cảnh trong nhà, môn trường sinh (Dieffenbachia seguine) còn ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học và văn hóa ít người biết đến.
Ít xuất hiện trên bản đồ ẩm thực du lịch, bún lòng xào nghệ vẫn âm thầm chinh phục thực khách bởi màu vàng bắt mắt, vị nghệ thơm nồng và lòng heo giòn ngon.
Bằng các trung tâm huấn luyện chuyên sâu, Trung Quốc đang biến robot hình người thành lao động thực thụ với độ chính xác tới 95%.
Bước sang năm 2026, chân váy tối giản, dễ phối và mặc lâu không lỗi mốt được dự báo lên ngôi, trở thành lựa chọn ưu tiên trong tủ đồ phái đẹp.
Mẫu xe mini điện giá rẻ nhất của Vinfast là Minio Green hiện đã có mặt tại các đại lý cách đây không lâu và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng trong nước.
Lexus vừa ra mắt bản nâng cấp cho dòng sedan IS 2026 với nhiều thay đổi, trong đó việc loại bỏ hoàn toàn tuỳ chọn động cơ 4 xy-lanh và V8 khiến giá tăng mạnh.
Thú nhồi bông, robot biết trò chuyện nhờ AI đang bùng nổ, nhưng các nhà nghiên cứu cảnh báo nguy cơ nội dung độc hại và xâm phạm quyền riêng tư trẻ em.
Sau 9 năm về chung một nhà, MC Trấn Thành và ca sĩ Hari Won vẫn giữ được sự gắn bó, ngọt ngào giữa showbiz nhiều biến động.
Sau những ồn ào xoay quanh việc bị cho là 'khoe thân để câu view', nữ họa sĩ Minh Thư đã có màn đáp trả đầy hài hước và độc đáo.
Đoạn video ngắn ghi lại khung cảnh đám cưới được tổ chức ở vườn dừa rộng lớn thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.
OpenAI ra mắt “Your Year with ChatGPT”, tính năng tổng kết năm mang đậm dấu ấn cá nhân, lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped cho người dùng toàn cầu.