Chân dung mỹ nhân Việt từng được chồng “ting ting” 24 tỷ tiền tiêu vặt

Cộng đồng trẻ

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, Huyền Baby còn gây chú ý bởi cuộc sống bên ông xã doanh nhân từng “ting ting” cho cô tới 24 tỷ đồng chỉ để… tiêu vặt.

Thiên Anh
Huyền Baby từng là gương mặt đình đám của thế hệ hot girl đời đầu. Cô ghi dấu ấn khi lọt top 8 Miss Teen 2008, sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và nụ cười trong veo. Sau cuộc thi, Huyền Baby tiếp tục thử sức với nghệ thuật khi hoạt động trong nhóm nhạc B.Sily cùng Emily và Hạnh Sino. Dù không theo đuổi sự nghiệp ca hát lâu dài, hình ảnh của cô vẫn in đậm trong ký ức khán giả như một biểu tượng nhan sắc của giới trẻ Hà Nội những năm 2008–2012.
Năm 2013, Huyền Baby bất ngờ lên xe hoa với doanh nhân Quang Huy – người sở hữu hệ thống khách sạn quy mô lớn. Kể từ đó, cô gần như rút lui khỏi showbiz, chính thức bước vào cuộc sống hào môn, dành phần lớn thời gian cho gia đình và các hoạt động kinh doanh riêng. Quyết định này từng khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng đổi lại, Huyền Baby có được tổ ấm viên mãn mà không phải mỹ nhân nào cũng may mắn sở hữu.
Nhắc đến cuộc sống hạnh phúc bậc nhất trong dàn hot girl đời đầu Việt Nam, Huyền Baby luôn là cái tên được xướng lên đầu tiên. Doanh nhân Quang Huy nổi tiếng chiều vợ, không ngại thể hiện sự quan tâm và yêu thương dành cho bà xã.
Minh chứng rõ ràng nhất là dịp Valentine năm 2020, Quang Huy từng gây xôn xao dư luận khi tặng Huyền Baby căn biệt thự trị giá khoảng 3,5 triệu USD (hơn 80 tỷ đồng), được ví như “lâu đài giữa lòng đô thị”.
Không dừng lại ở đó, người đẹp sinh năm 1989 còn từng khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi chia sẻ được chồng cho tới 24 tỷ đồng để tiêu vặt. Con số này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán, thể hiện mức độ cưng chiều mà ông xã dành cho Huyền Baby.
Trên mạng xã hội, Huyền Baby thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục hàng hiệu đắt đỏ, check-in tại các điểm du lịch sang chảnh khắp thế giới, đúng chuẩn cuộc sống “phu nhân hào môn” khiến nhiều người ao ước.
Chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình, Huyền Baby từng khiến netizen tan chảy khi nói: “Nếu ai thấy tôi giống em bé cũng đúng thôi. Vì anh ấy chăm tôi 11 năm qua như em bé. Như váy tôi đang mang, cũng là anh ấy ủi cho tôi.” Lời tâm sự giản dị nhưng đủ cho thấy sự nâng niu, chiều chuộng mà doanh nhân Quang Huy dành cho vợ suốt hơn một thập kỷ chung sống.
Ít ai biết rằng, mối nhân duyên của cặp đôi bắt đầu từ lời giới thiệu của bạn bè. Sau khi vô tình nhìn thấy hình ảnh của Huyền Baby trên mạng xã hội và bị thu hút bởi vẻ ngoài ngọt ngào, Quang Huy đã quyết định bay ra Hà Nội gặp cô ngay ngày hôm sau. Để chinh phục trái tim mỹ nhân Hà thành, anh đều đặn di chuyển giữa TP.HCM và Hà Nội hai tuần một lần – một hành trình đủ để chứng minh sự nghiêm túc và chân thành.
Sau hơn 10 năm rút lui khỏi showbiz, tên tuổi Huyền Baby bất ngờ được quan tâm trở lại khi cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Sự xuất hiện của Huyền Baby khiến khán giả bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung gần như không thay đổi theo thời gian, cùng phong thái tự tin, đằm thắm của một người phụ nữ viên mãn.
Ở tuổi ngoài 30, Huyền Baby không chỉ được ngưỡng mộ bởi nhan sắc “không tuổi”, mà còn bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ một hot girl đình đám của Hà Nội đến hình ảnh người phụ nữ viên mãn, được chồng yêu chiều hết mực, Huyền Baby thực sự là minh chứng sống cho câu nói: “Lấy chồng đúng, đời sang trang.”
