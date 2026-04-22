Suzuki Fronx ế ẩm nhất phân khúc SUV hạng A tại Việt Nam tháng 3/2026

Doanh số phân khúc SUV cỡ A tháng 3 - Toyota Raize gây chú ý với tỷ lệ tăng trưởng nhưng vẫn bán kém VinFast VF5 và Kia Sonet, còn Suzuki Fronx ế đội sổ.

Trong tháng 3/2026 vừa qua, toàn bộ các mẫu xe trong phân khúc SUV hạng A đều tăng trưởng khá mạnh mẽ về mặt doanh số. Trong đó, tăng trưởng mạnh nhất chính là Toyota Raize với tỷ lệ cao hơn cả VinFast VF5.

VinFast VF5: 4.218 xe

Trong tháng 3/2026, VinFast VF5 tiếp tục là "vua doanh số" của phân khúc SUV hạng A tại Việt Nam. Doanh số của mẫu xe điện "made in Vietnam" này trong tháng 3 vừa qua đạt 4.218 chiếc, tăng trưởng đến 158% và bỏ xa các đối thủ cùng phân khúc. Trong khi đó, doanh số tích lũy trong quý I của VinFast VF5 tăng lên 8.672 chiếc.

Việc VinFast VF5 bán chạy nhất phân khúc xe hạng A tại Việt Nam là điều dễ hiểu. Góp phần lớn vào thành công này chính là sự nở rộ của dịch vụ taxi điện ở Việt Nam. Với người dùng cá nhân, VinFast VF5 cũng là một lựa chọn hấp dẫn nhờ giá bán kèm hợp lý, chỉ từ 497 triệu đồng, trang bị đủ dùng, chi phí sử dụng thấp, chính sách bảo hành dài, mạng lưới trạm sạc công cộng phủ rộng toàn quốc và chương trình miễn phí sạc pin đến tháng 2/2029 của hãng.

VinFast VF5 đi kèm mô-tơ điện có công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, mạnh nhất trong phân khúc SUV hạng A ở Việt Nam. Sau khi sạc đầy pin, xe có thể chạy được 326 km theo chu trình thử nghiệm NEDC.

Kia Sonet: 773 xe

Đứng thứ hai trong phân khúc SUV hạng A là Kia Sonet với doanh số đạt 773 chiếc, tăng trưởng 46,9%. So với VinFast VF5, doanh số của mẫu xe Hàn Quốc này kém đến 6 lần. Con số tích lũy trong 3 tháng đầu năm nay của Kia Sonet đạt 2.223 xe.

Trong tháng 3/2026, Kia Sonet đã được điều chỉnh giá bán niêm yết xuống còn từ 489-609 triệu đồng. Nhờ đó, mẫu SUV hạng A này càng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người tiêu dùng Việt. Hiện Kia Sonet chính là mẫu SUV hạng A có giá khởi điểm rẻ nhất phân khúc.

Ngoài giá bán hợp lý hơn, Kia Sonet còn có những ưu điểm khác như thiết kế bắt mắt và trang bị tươm tất trong phân khúc. Xe sở hữu động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm như cũ. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp giả lập 8 cấp số.

Toyota Raize: 405 xe

Như đã nhắc ở trên, Toyota Raize là mẫu xe có tỷ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất trong phân khúc SUV hạng A trong tháng 3/2026. Mẫu xe này tăng trưởng đến 313,2% lên 405 chiếc. Doanh số cộng dồn trong 3 tháng đầu năm của Toyota Raize không quá cao, chỉ đạt 730 chiếc.

Tương tự VinFast VF5, Toyota Raize chỉ có đúng 1 phiên bản. Giá khởi điểm của xe cũng nhỉnh hơn các đối thủ, đạt 510 triệu đồng. Bù lại, xe sở hữu thiết kế nịnh mắt, trang bị vừa phải, thương hiệu uy tín và tính thanh khoản cao.

Toyota Raize được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ kết hợp với động cơ là hộp số biến thiên vô cấp (D-CVT).

Hyundai Venue: 131 xe

Sau tháng 2/2026 vươn lên dẫn trước Toyota Raize, Hyundai Venue đã quay trở lại vị trí thứ 4 trong phân khúc. Mẫu xe này bán ra 131 chiếc trong tháng 3/2026, tăng trưởng 23,5%. Con số này đưa doanh số tích lũy trong quý I năm 2026 của Hyundai Venue lên 532 chiếc.

Cũng như người anh em cùng tập đoàn là Kia Sonet, Hyundai Venue có lợi thế về mặt giá bán khi dao động từ 499-539 triệu đồng. Ngoài ra, xe còn mang trên mình thiết kế thời trang, trang bị tốt và động cơ khá mạnh mẽ trong phân khúc.

"Trái tim" của Hyundai Venue là động cơ xăng 3 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Suzuki Fronx: 98 xe

Vị trí cuối cùng trong phân khúc SUV hạng A một lần nữa thuộc về Suzuki Fronx. Mẫu xe này sở hữu doanh số chỉ 98 chiếc trong tháng 3/2026, tăng trưởng 88,4% nhưng vẫn ế nhất phân khúc. Doanh số cộng dồn trong quý I của Suzuki Fronx đạt 288 chiếc.

Suzuki Fronx vốn không có lợi thế cạnh tranh về mặt giá bán với mức dao động từ 520-649 triệu đồng. Bên cạnh đó, thiết kế SUV lai Coupe của xe tuy đẹp mắt khi nhìn bên ngoài nhưng lại ảnh hưởng tới không gian nội thất và sự thực dụng bên trong. Đây cũng là một điểm trừ không nhỏ của Suzuki Fronx.

Xe dùng động cơ xăng K15C 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp với công nghệ mild hybrid Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), hộp số tự động 6 cấp mới với lẫy chuyển số trên vô lăng và pin lithium-ion 6 Ah. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 101 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Mô-tơ điện sẽ bổ sung 3,1 mã lực và 60 Nm cho xe.

