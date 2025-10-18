Hà Nội

Kho tri thức

Sửng sốt với mục đích tâm linh ẩn sau đồng xu La Mã cổ

Những đồng xu tưởng chỉ để giao thương lại là “bùa hộ mệnh” của người La Mã xưa, tượng trưng cho niềm tin vào thần linh bảo vệ mỗi chuyến đi nguy hiểm.

Thiên Đăng
Khi tiến hành khai quật tại thị trấn cổ Berlicum, phía Nam Hà Lan, các chuyên gia đến từ Cơ quan Di sản Văn hóa Hà Lan bất ngờ tìm thấy nhiều hiện vật lạ. Ảnh: @Cơ quan Di sản Văn hóa Hà Lan.
Đó là 107 đồng tiền cổ La Mã, nằm rải rác kéo dài trên một khu vực rộng lớn. Ảnh: @Cơ quan Di sản Văn hóa Hà Lan.
Hơn 100 đồng tiền xu cổ này có niên đại từ thời Hoàng đế Marcus Aurelius (khoảng năm 180 Sau Công Nguyên). Ảnh: @Cơ quan Di sản Văn hóa Hà Lan.
Sau khi nghiên cứu khảo cổ, kết hợp với tài liệu ghi chép năm 1832 trong sổ đăng ký đất đai—một trong những bản đồ chi tiết lâu đời nhất của Hà Lan, các chuyên gia đến từ Cơ quan Di sản Văn hóa Hà Lan phát hiện, nơi mà các đồng tiền La Mã cổ tồn tại rải rác ở một khu vực rộng lớn thực chất từng là một con sông nước êm. Ảnh: @Cơ quan Di sản Văn hóa Hà Lan.
Trong quá khứ, nối liền qua đầu bên kia là một con đường cạn nông nằm ở giữa sông có thể lội nước để đi qua. Ảnh: @Cơ quan Di sản Văn hóa Hà Lan.
Nhiều khả năng, những người du hành hay thương nhân thời La Mã đã vừa lội trên con đường cạn giữa sông này, vừa mang hàng hóa để đi qua, vừa rải các đồng tiền xuống sông, mong để có được sự bình an trong chuyến đi. Ảnh: @Cơ quan Di sản Văn hóa Hà Lan.
Mặt khác, vào thời La Mã cổ đại, các dòng sông luôn có những mối liên hệ thiêng liêng nào đó. Vậy nên, khả năng cao con sông này từng là nơi dâng lễ vật để cầu bình an cho chuyến lội qua sông. Ảnh: @Cơ quan Di sản Văn hóa Hà Lan.
Trước thời La Mã cổ đại: người xưa hay dâng lễ vật là rìu, kiếm và mũ sắt xuống các con sông và vùng nước khác để cầu bình an. Ảnh: @Cơ quan Di sản Văn hóa Hà Lan.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng
(Theo ancientpages)
#đồng xu #La Mã #con sông #lễ vật #nước

