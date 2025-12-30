Hà Nội

Loài côn trùng lạ của Việt Nam khiến thế giới phát sốt, nhiều người săn lùng

Giải mã

Loài côn trùng lạ của Việt Nam khiến thế giới phát sốt, nhiều người săn lùng

Với hình dáng kỳ lạ và màu sắc rực rỡ, bọ ánh kim chân ếch (Sagra buqueti) luôn khiến giới tự nhiên học lẫn người yêu côn trùng phải kinh ngạc.

Sở hữu đôi chân sau phình to như chân ếch. Đặc điểm nổi bật nhất của bọ ánh kim chân ếch là cặp chân sau cực lớn, cơ bắp phát triển bất thường so với cơ thể, giúp chúng bám chặt cành cây và chống lại kẻ thù. Ảnh: Pinterest.
Màu ánh kim sặc sỡ có tác dụng sinh tồn. Lớp vỏ ngoài của bọ ánh kim chân ếch ánh xanh lục hoặc xanh lam kim loại lấp lánh, vừa giúp ngụy trang trong tán lá phản chiếu ánh sáng, vừa khiến kẻ săn mồi dè chừng. Ảnh: Pinterest.
Con đực và con cái khác biệt rõ rệt. Ở loài này, con đực thường có chân sau to và dài hơn nhiều so với con cái, được cho là phục vụ cho việc tranh giành bạn tình và bảo vệ lãnh thổ. Ảnh: Pinterest.
Có sức mạnh đáng kinh ngạc so với kích thước. Nhờ đôi chân sau phát triển, bọ ánh kim chân ếch có thể bám chặt cành cây ngay cả khi bị kéo hoặc gió mạnh, khiến việc bắt giữ chúng trở nên khó khăn. Ảnh: Pinterest.
Gắn liền với các loài cây họ đậu. Ấu trùng của bọ ánh kim chân ếch phát triển bên trong thân và rễ cây họ đậu, trong khi con trưởng thành thường ăn lá non, tạo nên mối quan hệ sinh thái đặc trưng. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái rừng. Bằng việc ăn lá và tham gia vào vòng đời của cây chủ, bọ ánh kim chân ếch góp phần điều hòa sinh trưởng thực vật và duy trì cân bằng sinh học tại môi trường sống. Ảnh: Pinterest.
Phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á. Bọ ánh kim chân ếch sinh sống phổ biến tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan, đặc biệt trong các khu rừng nhiệt đới ẩm và vùng có nhiều cây leo. Ảnh: Pinterest.
Là đối tượng được giới sưu tầm côn trùng yêu thích. Hình dáng độc lạ và màu sắc ánh kim khiến loài bọ này trở thành mẫu vật được săn tìm trong các bộ sưu tập côn trùng trên thế giới. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
#Loài côn trùng kỳ lạ Việt Nam #Bọ ánh kim chân ếch #Đặc điểm và hình dáng độc đáo #Vai trò sinh thái trong rừng #Phân bố Đông Nam Á #Màu sắc và khả năng ngụy trang

