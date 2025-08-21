Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

"Sửng sốt" chú gà chọi đắt bậc nhất lịch sử, hơn 5 tỷ đồng

Sau giành giải thưởng 101 tỷ đồng, chú gà chọi có 1-0-2 này đã lập thêm một kỷ lục mới khi được bán với giá 5,2 tỷ đồng.

Hoàng Minh (theo Khaosod)

Một con gà chọi đã làm nên lịch sử tại Thái Lan khi không chỉ giành chiến thắng tại trận đấu có giải thưởng lên tới hơn 125 triệu baht (tương đương khoảng 101 tỷ đồng), mà còn được bán với giá kỷ lục 6,5 triệu baht (khoảng 5,2 tỷ đồng) ngay sau đó.

ga-choi1.jpg
Chú gà gọi giành giải thưởng hơn 100 tỷ đồng. Ảnh: Khaosod

Trận đấu chọi gà lịch sử này diễn ra vào ngày 17/8 tại trường gà Kaeo Khok Kruat, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Cuộc so tài thu hút sự chú ý lớn khi có sự góp mặt của hai chiến kê lừng danh: Chao Koh Tao của Suan Ban Nong B White và Chao Fah Khamram đến từ Richa Farm. Trận đấu dự kiến kéo dài 5 hiệp và bao gồm 6/6 vòng quấn cựa.

Trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn, với những cú đá văng đuôi. Bên phía Chao Fah Khamram từ Richa Farm nhỉnh hơn một chút nhờ những cú đá vào điểm hiểm sắc bén hơn. Có một chút né tránh, xoay sở tốt, khiến hiệp 1 kết thúc có vẻ nhỉnh hơn so với bên phía Chao Koh Tao.

Sang hiệp 2, Chao Fah Khamram vẫn thể hiện tốt hơn, vượt trội hơn hẳn. Cuối cùng, Chao Fah Khamram đã chiến thắng dễ dàng ở hiệp 4, giành giải thưởng 125 triệu baht (101 tỷ đồng). Điều này khiến chủ sở hữu thực sự vui mừng.

ga-choi2.jpg
Chú gà chọi được bán hơn 5 tỷ đồng. Ảnh: Khaosod

Sau chiến thắng, ông Apichart, chủ sở hữu của Chao Fah Khamram và Richa Farm, thông báo rằng ông đồng ý bán Chao Fah Khamram cho một trại gà chọi ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Ông nói rằng "Fah Khamram chuyển đến Noom Rong Mee với giá 6,5 triệu baht (5,2 tỷ đồng), đã đặt cọc 1 triệu".Chao Fah Khamram chính thức trở thành con gà chọi đắt giá nhất từng được bán ở Thái Lan.

Chủ mới của chiến kê này, ông Noom Rong Mi, không giấu được niềm vui và tự hào khi chia sẻ trên mạng xã hội: "Đây là con gà đắt nhất mà tôi từng mua". Ông Noom Rong Mi còn đăng tải hình ảnh biên lai thanh toán một phần trị giá 3 triệu baht, thể hiện quyết tâm sở hữu bằng được con gà chọi độc nhất vô nhị này.

#gà chọi đắt nhất Thái Lan #giá trị gà chọi kỷ lục #Chao Fah Khamram #trận đấu chọi gà lịch sử #bán gà chọi 5 #2 tỷ đồng

Bài liên quan

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] 5 giống gà đắt nhất thế giới

Ayam Cemani nguồn gốc từ Java (Indonesia) là giống gà đắt nhất thế giới, giá lên tới 3.000 USD mỗi con.

thumb-5-giong-ga-dat-nhat-the-gioi.jpg
5-giong-ga-dat-nhat-the-gioi.jpg
Xem chi tiết

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] 5 loại gà tiến vua đắt đỏ ở Việt Nam

Nhiều giống gà tiến vua nổi tiếng ở Việt Nam trở thành đặc sản quý hiếm được giới nhà giàu săn lùng dù mức giá đắt đỏ.

5-loai-ga-tien-vua.jpg
Xem chi tiết

Trứng gà ở Mỹ có giá đắt đỏ, ở Việt Nam bán rẻ bèo

Trái ngược với thị trường Mỹ, ở Việt Nam trứng gia cầm là mặt hàng giá rẻ, được bày bán tràn ngập cửa hàng, siêu thị, chợ dân sinh và chợ online.

Trứng gia cầm có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ nên được gọi là “siêu thực phẩm”. Tại thị trường Mỹ, mặt hàng này đang sốt giá, vọt lên 4,95 USD/vỉ 12 quả (tương đương giá 10.600 đồng/quả).
Mức giá này đã tăng gấp đôi so với hồi tháng 8/2023, đồng thời là mức tăng mạnh nhất kể từ sau lần bùng phát dịch cúm gia cầm ở quốc gia này vào năm 2015.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 21/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Giá xăng 21/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.