"Sửng sốt" chú gà chọi đắt bậc nhất lịch sử, hơn 5 tỷ đồng

Sau giành giải thưởng 101 tỷ đồng, chú gà chọi có 1-0-2 này đã lập thêm một kỷ lục mới khi được bán với giá 5,2 tỷ đồng.

Một con gà chọi đã làm nên lịch sử tại Thái Lan khi không chỉ giành chiến thắng tại trận đấu có giải thưởng lên tới hơn 125 triệu baht (tương đương khoảng 101 tỷ đồng), mà còn được bán với giá kỷ lục 6,5 triệu baht (khoảng 5,2 tỷ đồng) ngay sau đó.

Chú gà gọi giành giải thưởng hơn 100 tỷ đồng. Ảnh: Khaosod

Trận đấu chọi gà lịch sử này diễn ra vào ngày 17/8 tại trường gà Kaeo Khok Kruat, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Cuộc so tài thu hút sự chú ý lớn khi có sự góp mặt của hai chiến kê lừng danh: Chao Koh Tao của Suan Ban Nong B White và Chao Fah Khamram đến từ Richa Farm. Trận đấu dự kiến kéo dài 5 hiệp và bao gồm 6/6 vòng quấn cựa.

Trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn, với những cú đá văng đuôi. Bên phía Chao Fah Khamram từ Richa Farm nhỉnh hơn một chút nhờ những cú đá vào điểm hiểm sắc bén hơn. Có một chút né tránh, xoay sở tốt, khiến hiệp 1 kết thúc có vẻ nhỉnh hơn so với bên phía Chao Koh Tao.

Sang hiệp 2, Chao Fah Khamram vẫn thể hiện tốt hơn, vượt trội hơn hẳn. Cuối cùng, Chao Fah Khamram đã chiến thắng dễ dàng ở hiệp 4, giành giải thưởng 125 triệu baht (101 tỷ đồng). Điều này khiến chủ sở hữu thực sự vui mừng.

Chú gà chọi được bán hơn 5 tỷ đồng. Ảnh: Khaosod

Sau chiến thắng, ông Apichart, chủ sở hữu của Chao Fah Khamram và Richa Farm, thông báo rằng ông đồng ý bán Chao Fah Khamram cho một trại gà chọi ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Ông nói rằng "Fah Khamram chuyển đến Noom Rong Mee với giá 6,5 triệu baht (5,2 tỷ đồng), đã đặt cọc 1 triệu".Chao Fah Khamram chính thức trở thành con gà chọi đắt giá nhất từng được bán ở Thái Lan.

Chủ mới của chiến kê này, ông Noom Rong Mi, không giấu được niềm vui và tự hào khi chia sẻ trên mạng xã hội: "Đây là con gà đắt nhất mà tôi từng mua". Ông Noom Rong Mi còn đăng tải hình ảnh biên lai thanh toán một phần trị giá 3 triệu baht, thể hiện quyết tâm sở hữu bằng được con gà chọi độc nhất vô nhị này.