[INFOGRAPHIC] 5 loại gà tiến vua đắt đỏ ở Việt Nam

Nhiều giống gà tiến vua nổi tiếng ở Việt Nam trở thành đặc sản quý hiếm được giới nhà giàu săn lùng dù mức giá đắt đỏ.
Suốt 25 năm, Apple bị xem là “kẻ mang tội lớn nhất” khi góp phần biến Trung Quốc thành siêu cường công nghệ bằng chính tri thức và nhân lực của mình.
Từng thuộc hàng trái cây cao cấp tại Việt Nam, giá tới 500.000 đồng/kg nhưng nay mận cau Trung Quốc rớt giá, chỉ còn vài chục nghìn đồng/kg.
Thốt nốt từng mọc dại ở nhiều nơi ở Việt Nam, quả chín rụng đầy gốc nhưng sang "trời tây", nhiều nơi bán hơn 2,5 triệu đồng/4 quả đông lạnh.
Cậu bé 15 tuổi làm triệu phú thể hiện tầm nhìn của doanh nhân thực thụ, có mẹ từng xuất hiện ở Shark Tank.
Nghỉ hè, đi du lịch vẫn 'khóc ròng' vì tiền điện: Vì sao hóa đơn tăng vọt dù ít sử dụng điện?
TPHCM nở rộ trạm sạc xe điện tư nhân: Vừa làm vừa dò đường, chủ đầu tư mong có quy chuẩn rõ ràng.
Giá xăng 09/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Giá vàng hôm nay 09/8 dự kiến trên thị trường thế giới và trong nước có xu hướng tăng.
Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê, 7 tháng đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
Gần đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhu cầu tìm vé máy bay và khách sạn tăng cao, thậm chí có cơ sở lưu trú đã kín phòng.
Ngoài gói thầu thi công tầng hầm vừa trúng tại Trường Đại học Bách khoa, Công ty Minh Long từng tham dự và trúng nhiều gói thầu tại Ban QLDA quận 3,4,11...
Cá bò hòm đắt nhưng “hiếm có khó tìm”, có tiền cũng chưa chắc mua được, nhiều người phải đặt chỗ người quen trước mới có hàng.
Phí hoa hồng tăng "sốc" gấp 3 lần, người bán hàng trên TikTok Shop lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, hoang mang về lợi nhuận.
Hà Nội mất điện liên tục trong đêm nắng nóng kỷ lục, người dân nháo nhào thuê khách sạn tránh nóng, không tiếc cả triệu đồng để dễ chịu hơn.
Giá xăng 08/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.
Giá vàng hôm nay 08/8 trên thị trường thế giới và trong nước đồng loạt bật tăng mạnh.
Dù có người trả tới 100 triệu cho 7 trái đu đủ lạ nhưng chủ nhân vẫn phân vân không biết nên bán hay không.
Việc cổ phiếu F88 được định giá lên tới 634.000 đồng khiến công ty này có mức vốn hóa vượt 5.200 tỷ đồng - gấp 63 lần số vốn điều lệ 83 tỷ đồng.
Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng đồng loạt tăng từ 15h hôm nay, trong đó RON 95 tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít.
Với mức giá chỉ rẻ bằng một phần mười cua hoàng đế và hương vị đậm đà, thịt chắc, ngọt, cù kỳ trở thành đặc sản được nhiều du khách mê mẩn.
Xuất thân từ gia tộc trâm anh thế phiệt của Hồng Kông, Điền Bắc Thần gây chấn động với phát ngôn 'người nghèo vẫn nghèo vì lười'.