Sưng cẳng chân, đau bụng người bệnh nguy kịch vì hội chứng ly giải cơ vân

Trung tâm Y tế Phú Quốc lần đầu thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục, nhờ sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Chợ Rẫy, nâng cao năng lực y tế địa phương.

Thúy Nga

Trước đó, ngày 28/3/2026, nam bệnh nhân N.C.T. (SN 1976, ngụ Phú Quốc), được chuyển vào Trung tâm Y tế TP Phú Quốc trong tình trạng sốt cao, đau bụng, đau lưng dữ dội, nôn ói, kèm sưng đau cẳng chân trái và tình trạng khó thở tăng dần.

Ghi nhận ban đầu cho thấy bệnh nhân có mạch nhanh 142 lần/phút, tụt huyết áp, suy hô hấp, bụng chướng, cẳng chân trái viêm đỏ và vô niệu.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Dựa trên kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, ê-kíp điều trị chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, viêm mô tế bào cẳng chân trái, suy thận cấp, hội chứng ly giải cơ vân, phù phổi cấp và theo dõi chấn thương bụng kín.

Ê-kíp cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực, cho thở oxy dòng cao, bù dịch và sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên, sau 2 giờ, tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng hơn, dẫn đến suy hô hấp phải đặt nội khí quản thở máy, huyết áp phụ thuộc vận mạch liều cao, toan chuyển hóa nặng.

Trước tình huống nguy kịch, ê-kíp của Trung tâm Y tế TP Phú Quốc đã tiến hành hội chẩn trực tuyến với khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Lọc máu liên tục cứu bệnh nhân nguy kịch - Ảnh BVCC

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn của BSCK2 Phạm Thanh Việt, Phó Giám đốc Phụ trách Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã quyết định triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) ngay tại chỗ - một kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, lần đầu tiên được thực hiện tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc.

Quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp địa phương và sự hỗ trợ trực tiếp tại chỗ của bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Song song đó, bệnh nhân tiếp tục được tối ưu hồi sức, điều chỉnh toan kiềm và hỗ trợ hô hấp. Sau một đêm, sức khỏe bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực: người bệnh tỉnh táo, huyết áp dần ổn định, oxy máu cải thiện, tình trạng toan chuyển hóa được kiểm soát và bắt đầu có nước tiểu trở lại.

Sau khi tình trạng đã ổn định, bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện đa khoa tại địa phương để tiếp tục điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Có thể nói, thành công của ca bệnh không chỉ là kết quả từ quá trình nỗ lực cấp cứu kịp thời của đội ngũ y bác sĩ mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chương trình hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho TTYT TP Phú Quốc, trong khuôn khổ đề án phát triển y tế địa phương phục vụ APEC 2027.

Chăm sóc bệnh nhân nguy kịch do viêm mô tế bào, sốc nhiễm khuẩn... - Ảnh BVCC

Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 6 tháng triển khai, nhiều bác sĩ và điều dưỡng tại TP Phú Quốc đã được đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở các lĩnh vực như hồi sức cấp cứu, lọc máu liên tục, gây mê hồi sức, can thiệp tim mạch, chẩn đoán hình ảnh…

Đồng thời, các ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng luân phiên hỗ trợ trực tiếp tại địa phương. Nhờ đó, nhiều ca bệnh nặng như đột quỵ, chấn thương và các trường hợp ngoại khoa phức tạp đã được xử trí kịp thời, góp phần nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho y tế TP Phú Quốc trong tương lai.

