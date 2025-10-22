Người đàn ông Phú Thọ áp xe, nhiễm trùng huyết vì 'cấy chỉ' chữa đau lưng

Sưng đỏ, có các khối cứng tại các vị trí được “cấy chỉ” để chữa thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, cột sống cổ, thậm chí đau đớn, không thể di chuyển, sốt cao, bệnh nhân nam, 61 tuổi (Phú Thọ) được chuyển khẩn cấp tới Khoa Da liễu - Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai để xử trí.

Từ thoát vị đĩa đệm đến biến chứng nặng

Theo lời kể của bệnh nhân, ông có tiền sử thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, cột sống cổ, hội chứng ống cổ tay, đã đi thăm khám, điều trị nhiều bệnh viện không đỡ. Khoảng 15 ngày nay, bệnh tình đau nhiều, nghe mọi người giới thiệu, nên ông có tìm đến một cơ sở, phòng mạch tư nhân gần nhà để bấm huyệt, châm cứu, đốt ngải và cấy chỉ - một hình thức đưa chỉ catgut vào huyệt nhằm kích thích kéo dài tác dụng châm cứu.

Sau cấy chỉ 1 ngày bệnh nhân xuất hiện khối đỏ ở vùng lưng, sưng nề tổ chức da xung quanh. Bệnh nhân có hỏi bác sĩ phòng mạch tư, nhưng được trả lời đó là phản ứng bình thường của cơ thể sau khi làm thủ thuật.

Tuy nhiên, bệnh tiếp tục tiến triển, đau nhức, khó khăn đi lại và sinh hoạt, bệnh nhân vào bệnh viện tỉnh với tình trạng áp xe vùng mông hai bên, theo dõi nhiễm trùng huyết. Mặt khác, do có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn đông máu nên sau đó người bệnh được chuyển tới khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

BSCKII. Dương Thị Hằng, Phó Trưởng khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Bạch Mai, lúc nhập viện bệnh nhân có thêm tình trạng sốt cao, nhịp tim nhanh, đau dữ dội và sưng đỏ lan rộng, sưng nề vùng mông hai bên, ấn chắc. Qua các kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được được chẩn đoán viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết.

“Cấy chỉ” - không phải ai cũng làm được

Theo các chuyên gia, cấy chỉ là thủ thuật y học cổ truyền cần được thực hiện bởi bác sĩ đã qua đào tạo bài bản, trong điều kiện đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Khi chỉ được đưa vào huyệt, cơ thể có thể phản ứng mạnh nếu kỹ thuật sai hoặc môi trường nhiễm khuẩn, dẫn đến viêm, áp-xe, hoặc nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.

Đặc biệt, những người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, suy giảm miễn dịch càng dễ bị biến chứng nặng khi tự ý thực hiện tại các cơ sở không được cấp phép.

BSCKII Dương Thị Hằng, Phó Trưởng khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai khuyến nghị: “Người dân cần thận trọng khi lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh, chỉ nên điều trị ở các bệnh viện hoặc phòng khám được cấp phép hoạt động, bác sĩ được cấp chứng chỉ chuyên môn, giấy phép hành nghề. Tránh tâm lý “tin truyền miệng” hay “rẻ, nhanh khỏi”, vì cái giá phải trả rất đắt, có thể là sức khỏe, thậm chí tính mạng”.

Ngoài ra, bệnh nhân mắc bệnh nền cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị nội khoa trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp can thiệp nào.

Trường hợp bệnh nhân 61 tuổi trên là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang tìm kiếm “phương pháp trị liệu tự nhiên” mà bỏ qua yếu tố an toàn, quy chuẩn nghề nghiệp. Không phải cứ “cổ truyền” là “lành tính” - chỉ cần một mũi kim, một sợi chỉ không được vô khuẩn, hậu quả có thể là nhiễm trùng lan tỏa, hoại tử mô và nhập viện dài ngày. Sức khỏe không phải nơi để thử nghiệm. Hãy tin tưởng vào y học chính thống và lựa chọn cơ sở điều trị uy tín.