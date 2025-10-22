Hà Nội

Sống Khỏe

Người đàn ông Phú Thọ áp xe, nhiễm trùng huyết vì 'cấy chỉ' chữa đau lưng

Bệnh viện Bạch Mai đưa ra cảnh báo nhiễm trùng nghiêm trọng sau “cấy chỉ” tại cơ sở không bảo đảm an toàn.

Thúy Nga

Sưng đỏ, có các khối cứng tại các vị trí được “cấy chỉ” để chữa thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, cột sống cổ, thậm chí đau đớn, không thể di chuyển, sốt cao, bệnh nhân nam, 61 tuổi (Phú Thọ) được chuyển khẩn cấp tới Khoa Da liễu - Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai để xử trí.

Từ thoát vị đĩa đệm đến biến chứng nặng

Theo lời kể của bệnh nhân, ông có tiền sử thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, cột sống cổ, hội chứng ống cổ tay, đã đi thăm khám, điều trị nhiều bệnh viện không đỡ. Khoảng 15 ngày nay, bệnh tình đau nhiều, nghe mọi người giới thiệu, nên ông có tìm đến một cơ sở, phòng mạch tư nhân gần nhà để bấm huyệt, châm cứu, đốt ngải và cấy chỉ - một hình thức đưa chỉ catgut vào huyệt nhằm kích thích kéo dài tác dụng châm cứu.

Sau cấy chỉ 1 ngày bệnh nhân xuất hiện khối đỏ ở vùng lưng, sưng nề tổ chức da xung quanh. Bệnh nhân có hỏi bác sĩ phòng mạch tư, nhưng được trả lời đó là phản ứng bình thường của cơ thể sau khi làm thủ thuật.

Tuy nhiên, bệnh tiếp tục tiến triển, đau nhức, khó khăn đi lại và sinh hoạt, bệnh nhân vào bệnh viện tỉnh với tình trạng áp xe vùng mông hai bên, theo dõi nhiễm trùng huyết. Mặt khác, do có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn đông máu nên sau đó người bệnh được chuyển tới khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

cay-chi.jpg
BSCKII. Dương Thị Hằng, Phó Trưởng khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho người bệnh - Ảnh BVCC

Tại Bệnh viện Bạch Mai, lúc nhập viện bệnh nhân có thêm tình trạng sốt cao, nhịp tim nhanh, đau dữ dội và sưng đỏ lan rộng, sưng nề vùng mông hai bên, ấn chắc. Qua các kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được được chẩn đoán viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết.

“Cấy chỉ” - không phải ai cũng làm được

Theo các chuyên gia, cấy chỉ là thủ thuật y học cổ truyền cần được thực hiện bởi bác sĩ đã qua đào tạo bài bản, trong điều kiện đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Khi chỉ được đưa vào huyệt, cơ thể có thể phản ứng mạnh nếu kỹ thuật sai hoặc môi trường nhiễm khuẩn, dẫn đến viêm, áp-xe, hoặc nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.

Đặc biệt, những người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, suy giảm miễn dịch càng dễ bị biến chứng nặng khi tự ý thực hiện tại các cơ sở không được cấp phép.

BSCKII Dương Thị Hằng, Phó Trưởng khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai khuyến nghị: “Người dân cần thận trọng khi lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh, chỉ nên điều trị ở các bệnh viện hoặc phòng khám được cấp phép hoạt động, bác sĩ được cấp chứng chỉ chuyên môn, giấy phép hành nghề. Tránh tâm lý “tin truyền miệng” hay “rẻ, nhanh khỏi”, vì cái giá phải trả rất đắt, có thể là sức khỏe, thậm chí tính mạng”.

Ngoài ra, bệnh nhân mắc bệnh nền cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị nội khoa trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp can thiệp nào.

Trường hợp bệnh nhân 61 tuổi trên là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang tìm kiếm “phương pháp trị liệu tự nhiên” mà bỏ qua yếu tố an toàn, quy chuẩn nghề nghiệp. Không phải cứ “cổ truyền” là “lành tính” - chỉ cần một mũi kim, một sợi chỉ không được vô khuẩn, hậu quả có thể là nhiễm trùng lan tỏa, hoại tử mô và nhập viện dài ngày. Sức khỏe không phải nơi để thử nghiệm. Hãy tin tưởng vào y học chính thống và lựa chọn cơ sở điều trị uy tín.

Sống Khỏe

Cụ bà 80 tuổi suýt mất bàn chân vì vết xước nhỏ

Ban đầu được chẩn đoán viêm mô bào, nhưng chỉ sau 24 giờ, bệnh nhanh chóng áp xe hóa bàn chân do một chủng vi khuẩn tụ cầu vàng.

Bệnh nhân nữ, 80 tuổi, Hà Nội – minh mẫn, tiền sử tăng huyết áp. Khoảng 3–4 ngày trước, bệnh nhân xuất hiện ngứa và xây xước nhẹ ở mu ngón I bàn chân phải.

Nhưng khi được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn thì bàn chân đã sưng, tấy đỏ, đau dữ dội. Ban đầu được chẩn đoán viêm mô bào, nhưng chỉ sau 24 giờ, bệnh nhanh chóng áp xe hóa bàn chân do tụ cầu vàng kháng methicilline (MRSA) – một chủng vi khuẩn “khó nhằn”.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Vi khuẩn ăn thịt người tấn công từ vết thương nhỏ, chớ chủ quan

Theo thống kê, cứ 3 người bị viêm cân mạc hoại tử thì có 1 người tử vong do nhiễm trùng.

BSCKI Trương Trọng Tuấn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, viêm cân mạc hoại tử (viêm mô tế bào hoại tử) là do nhiễm vi khuẩn dẫn đến hoại tử. Đây là một bệnh nặng, khởi phát đột ngột và lây lan nhanh chóng. Theo thống kê, cứ 3 người bị viêm cân mạc hoại tử thì có 1 người tử vong do nhiễm trùng.

Sau vài giờ tổn thương nhỏ đã hoại tử, phá hủy nội tạng

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chủ quan với vết xước nhỏ, bé trai 8 tuổi nhập viện do viêm mô tế bào

Viêm mô bào là một dạng nhiễm trùng mô mềm cấp tính, thường do vi khuẩn Streptococcus hoặc Staphylococcus aureus gây ra.

Bé An (8 tuổi, Hải Dương) bị rách đầu ngón tay giữa khi cố bóc lớp keo 502 dính trong lúc làm tranh sáng tạo. Một tuần sau, bệnh nhi sưng đau ở mặt trong khuỷu tay trái, có u nách trái, sốt hơn 40 độ C, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội.

Qua thăm khám và xét nghiệm, ThS.BS Trần Thùy Linh, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chẩn đoán bé bị viêm mô tế bào do vi khuẩn xâm nhập từ vết thương hở ở đầu ngón tay. Tổn thương trên bề mặt da để lộ mô mềm bên trong, khi tiếp xúc với môi trường dễ nhiễm khuẩn.

Xem chi tiết

