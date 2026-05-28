Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Phát hiện mới về mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời

Theo nghiên cứu mới, Ganymede - mặt trăng lớn nhất của sao Mộc và cũng là mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời - đang nóng lên.

Tâm Anh (TH)

Mặt trăng Ganymede là một trong 4 vệ tinh lớn của sao Mộc. Được nhà bác học Galileo Galilei phát hiện từ đầu thế kỷ thứ 17, Ganymede mang những đặc điểm độc đáo bao gồm: kích thước to hơn cả sao Thủy; là mặt trăng duy nhất trong Thái Dương hệ có từ trường...

Từ quyển của mặt trăng Ganymede được cung cấp năng lượng bởi chất lỏng sắt dẫn điện đang chuyển động bên trong lõi gần giống với Trái đất, gọi là cơ chế Dynamo. Dù vậy, Ganymede vẫn có những khác biệt cơ bản so với Trái Đất về phương diện này.

Trong nghiên cứu mới công bố, đồng tác giả Kevin Trinh thuộc Viện Công nghệ California (Caltech - Mỹ) cho biết khi lần ngược về thời điểm mặt trăng Ganymede hình thành lõi, các chuyên gia đứng trước câu hỏi lớn là mặt trăng này có khởi đầu lạnh hay nóng?

Khởi đầu lạnh nghĩa là mặt trăng hình thành trong trạng thái quá lạnh, không đủ nhiệt độ để tách và tạo ra một lõi kim loại ngay từ đầu. Trong khi đó, khởi đầu nóng nghĩa là mặt trăng phải có một lõi kim loại ngay từ đầu giống như Trái đất.

thienn-3.png
Mặt trăng Ganymede được chụp bởi tàu Galileo của NASA. Ảnh: NASA/JPL.

Nghiên cứu mới của các chuyên gia chỉ ra mặt trăng Ganymede có khởi đầu lạnh. Thêm nữa, lõi kim loại và từ trường của nó được hình thành muộn hơn nhờ quá trình nóng lên dần dần, ngược lại so với Trái đất. Các giọt kim loại nóng chảy, bao gồm sắt và sắt sulfide, chìm dần vào bên trong lòng mặt trăng Ganymede để bồi đắp cho lõi và kích hoạt từ trường.

Quá trình trên được nuôi dưỡng bởi 2 nguồn nhiệt chính là nhiệt phóng xạ (do sự phân rã của các đồng vị phóng xạ nặng) và nhiệt thủy triều mà mặt trăng Ganymede có được nhờ tương tác hấp dẫn với sao Mộc khổng lồ.

Thời điểm diễn ra quá trình đó muộn hơn mốc 200 triệu năm đầu của Hệ Mặt trời, tức mốc hình thành lõi thông thường của các hành tinh, và có thể vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay. Điều này có nghĩa là Ganymede vẫn "sống" về mặt địa chất và đang nóng lên từng ngày.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#Nghiên cứu mặt trăng Ganymede #mặt trăng lớn nhất của sao Mộc #mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời #Mặt trăng Ganymede

Bài liên quan

Kho tri thức

NASA phát triển các chiến lược giảm thiểu rủi ro từ bụi Mặt trăng

Bụi Mặt trăng đang trở thành một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với việc thám hiểm không gian. Vì vậy, NASA đang phát triển các chiến lược giảm thiểu rủi ro.

Chương trình Artemis của NASA đặt mục tiêu đưa các phi hành gia đầu tiên trở lại Mặt trăng vào năm 2030 và thiết lập các khu định cư và cơ sở hạ tầng lâu dài tại lưu vực Nam Cực-Aitken trên Mặt trăng, hướng tới sự sinh sống lâu dài của con người ngoài Trái Đất.

Tuy nhiên, nhiều thách thức vẫn còn tồn tại, lớn nhất là bụi Mặt Trăng, có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe, thiết bị và máy móc của các phi hành gia. Vì vậy, NASA hiện đang phát triển các công nghệ để giảm thiểu sự tích tụ bụi Mặt Trăng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện hành tinh ngoài Hệ Mặt trời có sự khác biệt cực lớn giữa sáng - tối

Các chuyên gia quan sát được chu kỳ mây theo ngày trên hành tinh WASP-94A b và phát hiện mức độ khắc nghiệt cũng như sự khác biệt kinh hoàng giữa sáng và tối.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science, các chuyên gia cho biết khám phá mới giúp giới khoa học có thêm thông tin về khí quyển ở các hành tinh ngoài Hệ Mặt trời và mang lại bức tranh chính xác nhất từ trước đến nay về thành phần hóa học của một ngoại hành tinh.

Nghiên cứu mới của các chuyên gia tập trung vào hành tinh WASP-94A b cách Trái đất gần 700 năm ánh sáng. WASP-94A b là một "Hot Jupiter" - nhóm hành tinh khí khổng lồ có kích thước tương tự sao Mộc nhưng quay cực gần ngôi sao chủ, khiến nhiệt độ bề mặt tăng lên mức thiêu đốt.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Khám phá bất ngờ về mặt trăng Nereid của sao Hải Vương

Trong nghiên cứu mới, các chuyên gia cho hay Nereid là mặt trăng nguyên thủy, hoàn toàn khác biệt so với 15 mặt trăng khác của sao Hải Vương. 

Năm 2024, các nhà thiên văn học phát hiện 2 mặt trăng mới thuộc sao Hải Vương, nâng tổng số mặt trăng đã được phát hiện của sao Hải Vương lên con số 16.

Sao Hải Vương là hành tinh thứ 8 và cách xa Mặt trời nhất. Được phát hiện vào năm 1846, sao Hải Vương là hành tinh lớn thứ 4 về đường kính và lớn thứ 3 về khối lượng trong Hệ Mặt trời.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới