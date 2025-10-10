Sự thật về loại cây trồng 1 ha thu hàng chục tỷ đồng sau 6-7 năm

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, loại cây giống “Kỳ Hải Nam” đang được rao bán rầm rộ hiện nay là không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Ngày 10/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội có nhiều người rao bán loại cây giống 'Kỳ Hải Nam' với những lời quảng cáo rất hấp dẫn như: Cây phát tài, cây tạo trầm hương, trồng 1 ha có thể thu hàng chục tỷ đồng sau 6-7 năm…

Loại cây giống mang tên “Kỳ Hải Nam” đang được trên mạng xã hội. Ảnh CATQ

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến thảo luận về việc trồng, đầu tư và quảng cáo về loại cây này với giá bán từ 150 - 500 nghìn đồng/cây, với cam kết mỗi cây có thể thu từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Một số chủ cơ sở bán cây giống còn sẵn sàng làm hợp đồng, cam kết bao tiêu sản phẩm khi cây đạt tiêu chuẩn thu hoạch…

Những thông tin quảng cáo trên mạng xã hội cho đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng, có thể gây hiểu lầm và ngộ nhận về giá trị của trầm hương thu được từ cây này. Mặt khác, loại cây giống “Kỳ Hải Nam” không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Việc buôn bán, gây trồng các loại cây trồng lâm nghiệp khi chưa được khảo nghiệm, đánh giá và cho phép của cơ quan chức năng là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy khôn lường.

Nếu lực lượng chức năng phát hiện giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu chưa được công nhận, chưa có hồ sơ, chưa khảo nghiệm theo quy định, hoặc có dấu hiệu giống ngoại lai gây hại sẽ thu giữ và xử lý kịp thời theo đúng quy định.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; Cần hết sức thận trọng với các loại cây trồng chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong đó có các loại "Kỳ Hải Nam" đang được rao bán hiện nay, tránh tình trạng bị các đối tượng lợi dụng, gây thiệt hại kinh tế cho gia đình.

Nếu phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến quảng cáo, mua bán các loại cây trồng chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong đó có các loại "Kỳ Hải Nam", đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

