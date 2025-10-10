Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sự thật về loại cây trồng 1 ha thu hàng chục tỷ đồng sau 6-7 năm

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, loại cây giống “Kỳ Hải Nam” đang được rao bán rầm rộ hiện nay là không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Gia Đạt

Ngày 10/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian gần đây, trên mạng xã hội có nhiều người rao bán loại cây giống 'Kỳ Hải Nam' với những lời quảng cáo rất hấp dẫn như: Cây phát tài, cây tạo trầm hương, trồng 1 ha có thể thu hàng chục tỷ đồng sau 6-7 năm…

558876062-1282355860595324-1867600774830814948-n.jpg
Loại cây giống mang tên “Kỳ Hải Nam” đang được trên mạng xã hội. Ảnh CATQ

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến thảo luận về việc trồng, đầu tư và quảng cáo về loại cây này với giá bán từ 150 - 500 nghìn đồng/cây, với cam kết mỗi cây có thể thu từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Một số chủ cơ sở bán cây giống còn sẵn sàng làm hợp đồng, cam kết bao tiêu sản phẩm khi cây đạt tiêu chuẩn thu hoạch…

Những thông tin quảng cáo trên mạng xã hội cho đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng, có thể gây hiểu lầm và ngộ nhận về giá trị của trầm hương thu được từ cây này. Mặt khác, loại cây giống “Kỳ Hải Nam” không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Việc buôn bán, gây trồng các loại cây trồng lâm nghiệp khi chưa được khảo nghiệm, đánh giá và cho phép của cơ quan chức năng là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy khôn lường.

Nếu lực lượng chức năng phát hiện giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu chưa được công nhận, chưa có hồ sơ, chưa khảo nghiệm theo quy định, hoặc có dấu hiệu giống ngoại lai gây hại sẽ thu giữ và xử lý kịp thời theo đúng quy định.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; Cần hết sức thận trọng với các loại cây trồng chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong đó có các loại "Kỳ Hải Nam" đang được rao bán hiện nay, tránh tình trạng bị các đối tượng lợi dụng, gây thiệt hại kinh tế cho gia đình.

Nếu phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến quảng cáo, mua bán các loại cây trồng chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ, trong đó có các loại "Kỳ Hải Nam", đề nghị người dân thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#cây trồng #Kỳ Hải Nam #nông nghiệp #đầu tư nông nghiệp #thu nhập cao #an toàn thực phẩm

Bài liên quan

Xã hội

Thuê 4 xe máy rồi mang đi bán, người đàn ông lĩnh 5 năm tù

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Lý Văn Ngoan (Bạc Liêu) bị Toà án Nhân dân khu vực 1- Lâm Đồng tuyên phạt 5 năm tù giam.

Toà án Nhân dân khu vực 1- Lâm Đồng vừa mở phiên toà xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Lý Văn Ngoan (SN 1987, Bạc Liêu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Lý Văn Ngoan và bà Nguyễn Thị Phượng có mối quan hệ tình cảm, chung sống với nhau như vợ chồng tại địa chỉ: số 7/4 Hoàng Văn Thụ, Phường 5, TP Đà Lạt. Đến tháng 11/2022, Ngoan và bà Phượng chuyển đến số 02 Hoàng Văn Thụ, Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) sinh sống.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Các đối tượng mạo danh cơ quan Công an, cắt ghép video lãnh đạo công an tỉnh, tự xưng sẽ hỗ trợ người dân lấy lại tiền đã bị lừa... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/10, Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, mạo danh cơ quan Công an trên Facebook, cắt ghép video lãnh đạo công an tỉnh, tự xưng sẽ hỗ trợ người dân lấy lại tiền bị lừa... nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Theo đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện fanpage có tên “Cơ Quan Chuyên Trách Khắc Phục Hậu Quả Tội Phạm Công Nghệ Cao BCA”, ngang nhiên dùng video, hình ảnh của một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị, được cắt ghép từ phóng sự của ANTV để tạo lòng tin.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhóm đối tượng lừa bán tiền giả trên mạng xã hội lĩnh 45 năm tù

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trần Hoài Tiến cùng 3 đồng phạm bị Toà án Nhân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 45 năm tù giam.

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử 04 bị cáo, gồm: Trần Hoài Tiến (SN 1992, thường trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt), Lương Tú Trân (SN 2004, thường trú tại phường B’Lao), Nguyễn Hoài Tâm (SN 2000) và Nguyễn Anh Kiệt (SN 2005, cùng thường trú tại xã Bảo Lâm 1) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2023 đến tháng 7/2024, nhóm bị cáo đã lập đường dây lừa đảo qua mạng xã hội, rao bán tiền giả với hình thức “đổi lời” 200.000 đồng tiền thật đổi lấy 7 triệu đồng tiền giả, 300.000 đồng lấy 10 triệu đồng tiền giả.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới