Su-30SM Nga liên tiếp "gục ngã" trước các đòn tấn công của Ukraine

Từ khi xung đột toàn diện bùng nổ, Hạm đội Biển Đen đã mất hơn nửa số Su-30SM cho thấy áp lực tấn công ngày càng gia tăng từ Ukraine tại Crimea.
Thương hiệu Livan Auto, trực thuộc tập đoàn Geely vừa hé lộ mẫu xe điện siêu nhỏ, giá rẻ mang tên Livan Smurf hoàn toàn mới với giá bán chỉ 131 triệu đồng.
Căn nhà của sang trọng của sao nam nổi tiếng Kim Jong Kook nằm khu phức hợp biệt thự theo phong cách nhà phố sang trọng, an ninh nghiêm ngặt.
Nam Du hoang sơ với biển xanh, cát trắng, hải sản tươi ngon và trải nghiệm dân dã khiến du khách một lần đến là muốn quay lại ngay.
Mới đây, "hot mom quân nhân" Vũ Ngọc Anh đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tung ra loạt ảnh tổng kết một mùa hè "bung xõa" đầy ấn tượng.
Quỳnh Kool chia sẻ khoảnh khắc cận mặt trong phim "Gió Ngang Khoảng Trời Xanh" sau khi bị khán giả chê ngoại hình. Phương Oanh đưa con đến phim trường.
Cuối tháng 8, vận trình của 3 con giáp nổi bật với sự ổn định và tiến triển vượt bậc trong công việc, mở ra cơ hội thăng tiến, tăng thu nhập.
Thiết kế Mac Pro từ 20 năm trước vẫn gây ấn tượng mạnh, hòa hợp hoàn hảo với các góc setup hiện đại như thể vừa mới được Apple giới thiệu.
Bốn chiếc răng sói được tìm thấy trong ngôi mộ người phụ nữ cổ xưa, giúp hé lộ nhiều sự thật rùng mình.
Nga đã chuyển hướng sự chú ý của Ukraine khỏi Pokrovsk bằng một cuộc đột phá tới Zolotoy Kolodez với các hoạt động tuyệt mật, bom lượn và các đội cảm tử.
Quảng trường Nhà hát Lớn ở Hà Nội, Ngọ Môn ở Huế và Dinh Tổng Thận ở Long An là ba địa điểm có tầm quan trọng đặc biệt trong cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945.
Người dân ở Côn Đảo phát hiện một cá thể bò biển bị mắc cạn, chết. Loài này được xếp vào nhóm dễ bị tuyệt chủng và nằm trong diện được bảo vệ nghiêm ngặt.
Từ hiện tượng bán hàng trăm triệu USD/ngày, Xinba “ông hoàng livestream” Trung Quốc mất tất cả sau bê bối băng vệ sinh kém chất lượng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng một chiếc xe môtô 3 bánh Ural – biểu tượng cơ giới của Nga từng phục vụ Thế chiến II – cho một người dân Alaska, Mỹ.
Mẫu SUV Haval Raptor PHEV mới ra mắt với những nâng cấp thiết kế và công nghệ, cùng hệ động lực hybrid cắm sạc (PHEV) có một số thay đổi đáng để sở hữu.
Triệu Lộ Tư không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc ngọt ngào và diễn xuất duyên dáng mà còn khiến công chúng bất ngờ với khối tài sản khổng lồ tích lũy ở tuổi 27.
Hot TikToker La Hoàng Kỳ Duyên đã "lột xác" sau phẫu thuật thẩm mỹ, dân mạng tò mò nhan sắc mới.
Vũ công Gia Linh - vợ rapper Hà Lê sở hữu vẻ đẹp cá tính, gợi cảm. Mới đây, cô chia sẻ ảnh diện trang phục đi biển khoe bụng bầu quyến rũ.
Đêm 19/8 đến rạng sáng 20/8, các phương tiện khí tài quân sự tiếp tục được cơ động về các điểm tập kết ở trung tâm Hà Nội để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.
Cộng đồng mạng Việt Nam đang được dịp xôn xao bàn tán với bộ ảnh hóa thân thành nàng công chúa Bạch Tuyết của một hot girl Instagram.
Lê Hạ Anh sở hữu vóc dáng thon gọn, gương mặt trẻ trung. Trước Mưa đỏ, cô góp mặt trong nhiều bộ phim.