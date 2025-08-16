Quân đoàn châu Phi chật vật lấp đầy khoảng trống Wagner để lại

Hà Nội

Quân sự

Các nhà thầu quân sự Nga thành lập Quân đoàn châu Phi để thay thế lính đánh thuê Wagner, hoạt động tại Lục địa Đen, dù vậy hiệu quả của đơn vị này vẫn chưa được chứng minh.

Tuệ Minh
Theo truyền thông Nga, công ty quân sự tư nhân (PMC) Wagner đã hoàn thành nhiệm vụ của mình tại Lục địa Đen, nhường chỗ cho Quân đoàn châu Phi (Africa Corps - AC), được thành lập dưới sự bảo trợ của Bộ Quốc phòng Nga.
Theo kế hoạch được vạch ra trước đó, quá trình thay thế bắt đầu vào tháng 12/2024 và được thực hiện theo từng giai đoạn, kết thúc vào khoảng cuối tháng 6/2025. Tuy nhiên đến ngày 6/6/2025, đại diện Wagner cho biết họ đã hoàn tất việc rút lực lượng khỏi một số nước Châu Phi.
Quá trình chuyển đổi này là một phần trong chiến lược của Moscow hướng đến việc tổ chức lại sự hiện diện quân sự của mình tại châu Phi, nhằm mục đích tăng cường kiểm soát các hoạt động và tăng hiệu quả của chúng.
Quân đoàn châu Phi sẽ đảm nhận hoàn toàn các chức năng của Wagner tại những quốc gia như Mali hay Cộng hòa Trung Phi, bao gồm bảo vệ những cơ sở khai thác tài nguyên và đảm bảo an ninh cho chính quyền địa phương.
Theo ghi nhận, kể từ tháng 12/2024, Africa Corps đã tích cực tuyển dụng các chuyên gia có kinh nghiệm chiến đấu thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) ở Ukraine.
Sang tới tháng 2/2025, một chiến dịch quan hệ công chúng quy mô lớn đã được phát động nhằm thu hút nhân sự mới phục vụ cho cơ cấu vũ trang này tại châu Phi.
Moskva đang tìm cách duy trì quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên, bao gồm vàng và uranium, trước sự cạnh tranh với các công ty phương Tây. Ngoài ra quân đoàn này còn có nhiệm vụ duy trì trật tự trong cộng đồng dân cư địa phương, bao gồm cả việc chống lại các lực lượng nổi dậy.
Mới đây các hãng thông tấn quốc tế đưa tin, mặc dù còn một số trở ngại nhưng Nga kiên quyết yêu cầu chấm dứt hoạt động của Công ty quân sự tư nhân Wagner tại Cộng hòa Trung Phi (CAR) và thay thế bằng Quân đoàn Châu Phi do Bộ Quốc phòng nước này kiểm soát.
Cụ thể, thay vì thanh toán bằng tài nguyên thiên nhiên như trước đây, Nga yêu cầu đối tác trả bằng tiền mặt. Những thay đổi như vậy, theo các nguồn tin, nhằm mục đích tăng cường kiểm soát hoạt động quân sự trong khu vực.
Tuy nhiên chính quyền Cộng hòa Trung Phi không vội vàng chấp thuận những điều kiện mới. Đại diện nước cộng hòa này coi Công ty quân sự tư nhân Wagner là một cấu trúc hiệu quả hơn.
Trong thời gian hoạt động tại quốc gia này, Wagner cho thấy là lực lượng có ảnh hưởng đánh kể, duy trì mối quan hệ sâu sắc với quân đội sở tại và đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.
Theo đại diện CAR, việc chuyển giao vai trò của PMC Wagner sang Africa Corps có thể làm suy yếu vị thế hiện tại trong lĩnh vực an ninh. Vào thời điểm công bố, không có bình luận chính thức nào từ chính quyền Nga hoặc đại diện của Wagner về vấn đề này.
Dễ nhận thấy Nga quyết tâm nhanh chóng xóa sổ ảnh hưởng của công ty quân sự tư nhân này sau vụ đảo chính bất thành của ông trùm Prigozhin và thay thế bằng cơ cấu chặt chẽ hơn do Bộ Quốc phòng Nga kiểm soát, nhưng tính toán của Moscow chưa thành hiện thực.
Nga - Trung Phi tăng cường hợp tác song phương.
