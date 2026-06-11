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[SPOTLIGHT] Xiaomi Việt Nam bị phạt 290 triệu đồng vì vi phạm quyền người tiêu dùng

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[SPOTLIGHT] Xiaomi Việt Nam bị phạt 290 triệu đồng vì vi phạm quyền người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt Xiaomi Việt Nam 290 triệu đồng do ba vi phạm liên quan đến quyền riêng tư và tài trợ KOL.

Minh Quân - Hà Anh
#Xiaomi Việt Nam vi phạm quyền người tiêu dùng #Xác nhận quyền riêng tư quảng cáo #Không công khai tài trợ KOL #Xử phạt 290 triệu đồng #Quy định cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

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