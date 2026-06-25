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[SPONSORED - SPOTLIGHT]HLV Guillaume Graechen được vinh danh tại Ngày hội bóng đá Nhí Nutifood 2026

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[SPONSORED - SPOTLIGHT]HLV Guillaume Graechen được vinh danh tại Ngày hội bóng đá Nhí Nutifood 2026

Tiếp nối không khí sôi động từ chuỗi hoạt động tại Hà Nội, Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 sẽ diễn ra liên tiếp tại Sân vận động Hoa Lư (TP.HCM) trong hai ngày 16–17/5/2026.

PV
#Sự kiện bóng đá trẻ em #HLV Guillaume Graechen #Ngày hội bóng đá Nutifood 2026 #Hoạt động thể thao tại Hà Nội #Vinh danh huấn luyện viên

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