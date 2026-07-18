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[GALLERY] Cận cảnh Volkswagen ID. Cross - SUV giá bình dân trang bị "xịn sò"

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Volkswagen ID. Cross - SUV giá bình dân trang bị "xịn sò"

Volkswagen vừa ra mắt ID. Cross - phiên bản sản xuất của mẫu ID. Cross Concept ra mắt năm ngoái. Xe có mức giá khởi điểm 28.000 EUR, (khoảng 839,2 triệu đồng).

Nguyễn Anh
Phân khúc SUV điện giá bình dân tại châu Âu đang ngày càng sôi động và Volkswagen cũng muốn tạo dấu ấn với ID. Cross. Không chỉ tên gọi, phiên bản thương mại của Volkswagen ID. Cross Concept còn gần như được giữ nguyên thiết kế so với mẫu xe ý tưởng ra mắt vào năm ngoái.
Phân khúc SUV điện giá bình dân tại châu Âu đang ngày càng sôi động và Volkswagen cũng muốn tạo dấu ấn với ID. Cross. Không chỉ tên gọi, phiên bản thương mại của Volkswagen ID. Cross Concept còn gần như được giữ nguyên thiết kế so với mẫu xe ý tưởng ra mắt vào năm ngoái.
Mẫu SUV điện 5 chỗ này được định vị thấp hơn Volkswagen ID. Polo từng được giới thiệu vào đầu năm nay. Dự kiến sẽ ra mắt tại châu Âu vào mùa thu năm 2026, Volkswagen ID. Cross sở hữu chiều dài 4.150 mm cùng chiều dài cơ sở 2.601 mm, cạnh tranh trực tiếp với Kia EV2 và Renault 4.
Mẫu SUV điện 5 chỗ này được định vị thấp hơn Volkswagen ID. Polo từng được giới thiệu vào đầu năm nay. Dự kiến sẽ ra mắt tại châu Âu vào mùa thu năm 2026, Volkswagen ID. Cross sở hữu chiều dài 4.150 mm cùng chiều dài cơ sở 2.601 mm, cạnh tranh trực tiếp với Kia EV2 và Renault 4.
Volkswagen cũng hướng đến việc tạo vẻ ngoài cao cấp cho ID. Cross, tương tự cách Golf thế hệ thứ 4 từng gây dấu ấn gần 30 năm trước. Cụm đèn thanh mảnh, các bề mặt thân xe tối giản và kiểu dáng hiện đại giúp mẫu SUV điện này tạo cảm giác đắt tiền hơn mức giá thực tế.
Volkswagen cũng hướng đến việc tạo vẻ ngoài cao cấp cho ID. Cross, tương tự cách Golf thế hệ thứ 4 từng gây dấu ấn gần 30 năm trước. Cụm đèn thanh mảnh, các bề mặt thân xe tối giản và kiểu dáng hiện đại giúp mẫu SUV điện này tạo cảm giác đắt tiền hơn mức giá thực tế.
Không sở hữu phong cách cá tính như Renault 4 nhưng Volkswagen ID. Cross vẫn được đánh giá là một mẫu SUV có thiết kế hấp dẫn. Dù có kích thước nhỏ gọn, mẫu xe này được khẳng định có cách bố trí không gian nội thất thông minh, mang đến khoang hành khách và hành lý rộng rãi hơn nhiều đối thủ cũng phân khúc.
Không sở hữu phong cách cá tính như Renault 4 nhưng Volkswagen ID. Cross vẫn được đánh giá là một mẫu SUV có thiết kế hấp dẫn. Dù có kích thước nhỏ gọn, mẫu xe này được khẳng định có cách bố trí không gian nội thất thông minh, mang đến khoang hành khách và hành lý rộng rãi hơn nhiều đối thủ cũng phân khúc.
Dung tích khoang hành lý phía sau đạt 475 lít, đi kèm ngăn chứa đồ 25 lít bên dưới nắp ca-pô phía để chứa cáp sạc. Theo Volkswagen, tổng không gian chứa đồ của mẫu SUV điện mới vượt cả Kia EV2, Renault 4 và thậm chí cả người anh em T-Roc sử dụng động cơ đốt trong.
Dung tích khoang hành lý phía sau đạt 475 lít, đi kèm ngăn chứa đồ 25 lít bên dưới nắp ca-pô phía để chứa cáp sạc. Theo Volkswagen, tổng không gian chứa đồ của mẫu SUV điện mới vượt cả Kia EV2, Renault 4 và thậm chí cả người anh em T-Roc sử dụng động cơ đốt trong.
Chưa hết, ID. Cross còn chia sẻ khoang nội thất với Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval và Skoda Epiq vì cùng sử dụng nền tảng khung gầm MEB+ của tập đoàn mẹ. Volkswagen cho biết hãng đã khắc phục nhiều điểm bị đánh giá chưa tốt trên các mẫu xe trước đây.
Chưa hết, ID. Cross còn chia sẻ khoang nội thất với Volkswagen ID. Polo, Cupra Raval và Skoda Epiq vì cùng sử dụng nền tảng khung gầm MEB+ của tập đoàn mẹ. Volkswagen cho biết hãng đã khắc phục nhiều điểm bị đánh giá chưa tốt trên các mẫu xe trước đây.
Táp-lô được bọc bằng vật liệu vải cao cấp trong khi vô lăng và cụm điều khiển phía dưới màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch đều đi kèm các nút bấm vật lý. Khách hàng cũng có thể nâng cấp với nhiều trang bị "xịn sò" hơn như ghế trước chỉnh điện 12 hướng tích hợp chức năng massage.
Táp-lô được bọc bằng vật liệu vải cao cấp trong khi vô lăng và cụm điều khiển phía dưới màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch đều đi kèm các nút bấm vật lý. Khách hàng cũng có thể nâng cấp với nhiều trang bị "xịn sò" hơn như ghế trước chỉnh điện 12 hướng tích hợp chức năng massage.
Tùy từng phiên bản, xe còn có đèn pha LED ma trận, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và dàn âm thanh Harman Kardon 10 loa. Khi mua Volkswagen ID. Cross, khách hàng có thể lựa chọn giữa 2 bộ pin và 3 cấu hình động cơ khác nhau, tất cả đều sử dụng 1 mô-tơ điện dẫn động cầu trước.
Tùy từng phiên bản, xe còn có đèn pha LED ma trận, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và dàn âm thanh Harman Kardon 10 loa. Khi mua Volkswagen ID. Cross, khách hàng có thể lựa chọn giữa 2 bộ pin và 3 cấu hình động cơ khác nhau, tất cả đều sử dụng 1 mô-tơ điện dẫn động cầu trước.
Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 114 mã lực (85 kW), kết hợp pin 37 kWh. Các phiên bản cao hơn sử dụng cùng loại pin nhưng nâng công suất lên 133 mã lực (199 kW), hoặc kết hợp pin 52 kWh với mô-tơ điện mạnh 208 mã lực (155 kW). Phiên bản cao cấp nhất có phạm vi hoạt động dự kiến lên tới 436 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 114 mã lực (85 kW), kết hợp pin 37 kWh. Các phiên bản cao hơn sử dụng cùng loại pin nhưng nâng công suất lên 133 mã lực (199 kW), hoặc kết hợp pin 52 kWh với mô-tơ điện mạnh 208 mã lực (155 kW). Phiên bản cao cấp nhất có phạm vi hoạt động dự kiến lên tới 436 km theo tiêu chuẩn WLTP.
Với bộ pin 37 kWh, ID. Cross có phạm vi hoạt động 316 km, gần tương đương Kia EV2 bản thấp (317 km) và cao hơn Renault 4 tiêu chuẩn (306 km). Con số này cũng thấp hơn đôi chút so với mức 328 km mà Volkswagen công bố cho ID. Polo vốn dùng chung pin 37 kWh nhưng nhẹ hơn khoảng 27 kg.
Với bộ pin 37 kWh, ID. Cross có phạm vi hoạt động 316 km, gần tương đương Kia EV2 bản thấp (317 km) và cao hơn Renault 4 tiêu chuẩn (306 km). Con số này cũng thấp hơn đôi chút so với mức 328 km mà Volkswagen công bố cho ID. Polo vốn dùng chung pin 37 kWh nhưng nhẹ hơn khoảng 27 kg.
Khả năng sạc của Volkswagen ID. Cross dừng ở mức khá. Phiên bản pin 37 kWh hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 90 kW trong khi con số tương ứng của bộ pin lớn là 105 kW. Volkswagen cho biết cả hai loại pin đều có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 24 phút ở điều kiện lý tưởng. Xe có mức giá khởi điểm 28.000 EUR, (tương đương 839,2 triệu đồng).
Khả năng sạc của Volkswagen ID. Cross dừng ở mức khá. Phiên bản pin 37 kWh hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 90 kW trong khi con số tương ứng của bộ pin lớn là 105 kW. Volkswagen cho biết cả hai loại pin đều có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 24 phút ở điều kiện lý tưởng. Xe có mức giá khởi điểm 28.000 EUR, (tương đương 839,2 triệu đồng).
Nguyễn Anh
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