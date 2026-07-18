[GALLERY] Vespa Primavera x GiGi 2026 - xe ga thời trang hơn 360 triệu đồng

Vespa x Gigi được xem là một biến thể mới của phiên bản đặc biệt Vespa Pic Nic ra mắt năm 2022, nhưng với tông màu và các dấu ấn của hãng thời trang Pháp Gigi.