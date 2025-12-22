U phổi khiến người đàn ông bị tràn dịch màng tim chèn ép tim cấp nguy kịch

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt vừa cấp cứu kịp thời bệnh nhân ho kéo dài, tràn dịch màng tim có chèn ép tim cấp đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân P.V.T (sinh năm 1954, ở Thái Hòa – Phú Thọ), tiền sử khỏe mạnh, không hút thuốc, không rượu bia. Ho khan kéo dài gần 1 tháng, bệnh nhân đi khám phát hiện khối u phổi phải kích thước 3,5 × 5,2 cm, được chẩn đoán ung thư phổi và chỉ định xạ trị. Tuy nhiên, bệnh nhân từ chối điều trị, tự uống thuốc nam.

Sau nửa tháng, bệnh diễn tiến nặng nhanh: đau ngực tăng, khó thở, suy kiệt, hạn chế gắng sức. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trong tình trạng suy hô hấp nặng, suy tuần hoàn, nguy kịch tính mạng.

Thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt nhanh chóng thăm khám, phát hiện tràn dịch màng tim số lượng rất lớn gây chèn ép tim cấp.

Điện tâm đồ: điện thế thấp, luân phiên.

Siêu âm tim tại giường: dịch màng tim dày ~50 mm.

Xử trí cấp cứu khẩn cấp: chọc dẫn lưu màng tim, rút ra 800 ml dịch màu đỏ, không đông.

Sau can thiệp, bệnh nhân giảm đau ngực rõ rệt, dễ thở, SpO₂ cải thiện nhanh, huyết động ổn định.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân ổn định và tiếp tục được quản lý, điều trị chuyên sâu tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

BS Trần Văn Thắng – Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đặc biệt nguy kịch. Việc chẩn đoán nhanh và cấp cứu kịp thời đã giúp người bệnh vượt qua cửa tử”.