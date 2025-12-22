Hà Nội

Sống Khỏe

Can thiệp đặt shunt màng phổi cho thai nhi IVF ngay trong bụng mẹ

Tuần thai thứ 28, thai nhi mắc tràn dịch màng phổi hai bên – một biến chứng hiếm gặp, có thể dẫn đến thiểu sản phổi, suy hô hấp nặng, nguy cơ tử vong sau sinh.

Thúy Nga

Chị X., 34 tuổi, sống tại Hà Nội, mang thai lần 3 IVF. Trong quá trình thăm khám tại một bệnh viện đa khoa và phát hiện thai nhi có dấu hiệu bất thường, chị được chuyển đến Trung tâm Can thiệp bào thai – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để được chẩn đoán chuyên sâu.

Tại đây, chị được chọc ối chẩn đoán cho thai, kết quả chưa phát hiện bất thường di truyền. Đến tuần thai thứ 28, bác sĩ phát hiện thai nhi mắc tràn dịch màng phổi hai bên – một biến chứng hiếm gặp, có thể dẫn đến thiểu sản phổi, suy hô hấp nặng và nguy cơ tử vong sau sinh nếu không được can thiệp kịp thời.

Khi siêu âm tại Trung tâm Can thiệp bào thai – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, kết quả cho thấy lượng dịch màng phổi tích tụ nhiều, bên trái dày 58 mm, bên phải 62,7 mm, kèm dịch ổ bụng, phù thai, dư ối và tim bị đẩy lệch do áp lực chèn ép.

Đây là tình trạng tràn dịch màng phổi mức độ nặng, gây xẹp phổi và đe dọa nghiêm trọng đến khả năng hô hấp của thai nhi.

mang-phoi.jpg
Ê-kíp can thiệp cho đặt dẫn lưu màng phổi cho thai nhi từ trong bụng mẹ - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn với Ban Giám đốc Bệnh viện, các bác sĩ quyết định thực hiện đặt shunt dẫn lưu dịch màng phổi ngay trong bào thai. Ca can thiệp được tiến hành cẩn trọng dưới hướng dẫn siêu âm, đảm bảo vô trùng tuyệt đối.

Ê-kíp sử dụng kim dẫn đường qua thành bụng mẹ, đi vào buồng ối, tiếp cận thành ngực thai nhi và đưa ống shunt vào khoang màng phổi – nơi dịch tích tụ. Shunt sau đó giúp dẫn lưu dịch ra khoang ối một cách từ từ.

Khi shunt được cố định và hoạt động tốt, dịch màng phổi giảm dần, nhịp tim thai ổn định và chị X. được chuyển về phòng bệnh để theo dõi.

Nhờ can thiệp kịp thời, tình trạng thai nhi cải thiện rõ rệt: lượng dịch giảm, phổi bắt đầu giãn nở tốt hơn, mang lại cơ hội sống cho em bé trong bụng mẹ.

Các kỹ thuật can thiệp bào thai hiện đại đã giúp nhiều trường hợp nguy cơ cao vượt qua giai đoạn thai kỳ đầy thử thách, mở ra hy vọng cho các gia đình.

