Bạn gái tin đồn của trai đẹp Song Luân, visual "xịn mịn" chuẩn ngọc nữ

Cộng đồng trẻ

Bạn gái tin đồn của trai đẹp Song Luân, visual "xịn mịn" chuẩn ngọc nữ

Danh tính của cô gái được cho là tình mới của Song Luân được cư dân mạng truy lùng.

Thiên Anh
Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước loạt dấu hiệu được cho là hint hẹn hò của Song Luân. Theo đó, loạt ảnh check-in quán cà phê của Song Luân bị đặt lên bàn cân với bài đăng của một cô gái lạ. Từ không gian bên trong quán, đồ uống trên bàn cho tới chiếc khăn quàng cổ giống hệt nhau, tất cả khiến dân tình tin rằng cả hai đã cùng xuất hiện tại một địa điểm.
Giữa loạt hint hẹn hò gây xôn xao với Song Luân, cái tên Narl Nguyễn nhanh chóng được cư dân mạng truy tìm.
Không chỉ gây chú ý vì mối liên hệ với nam diễn viên, Narl Nguyễn còn sở hữu profile cá nhân khá ấn tượng, đủ khiến netizen phải tò mò.
Narl Nguyễn hiện được biết đến là KOL, mẫu ảnh tự do, hoạt động nổi bật trên Instagram với lượng người theo dõi tiệm cận mốc 100 nghìn.
Narl Nguyễn thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh lookbook, làm việc cùng nhiều nhãn hàng từ streetwear đến phong cách cao cấp.
Trang cá nhân của Narl Nguyễn mang đậm màu sắc lifestyle, từ du lịch, cà phê, check-in đời thường cho tới những khung hình thời trang được đầu tư chỉn chu.
Narl Nguyễn theo đuổi hình ảnh nữ tính pha chút phóng khoáng. Cô biến hoá linh hoạt giữa các set đồ đơn giản như áo thun, croptop, denim cho đến váy lụa, đầm ôm dáng hay trang phục mang hơi hướng vintage.
Điểm chung dễ nhận thấy là bảng màu trung tính, cách phối tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế, đúng gu thịnh hành của giới trẻ thành thị.
Visual của Narl Nguyễn cũng là yếu tố khiến dân tình bàn tán không ngớt. Gương mặt nhỏ, đôi mắt to và thần thái trong veo giúp cô được ví như "tiểu Baifern" phiên bản Việt.
Ở những khoảnh khắc đời thường hay ảnh selfie, Narl Nguyễn vẫn ghi điểm nhờ nét đẹp nhẹ nhàng, không cần trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn rất cuốn hút.
Thiên Anh
