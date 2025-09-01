Hà Nội

Khả Ngân hội ngộ bạn trai màn ảnh Song Luân

Trong Hậu duệ mặt trời bản Việt, Khả Ngân vào vai bác sĩ yêu đại úy do Song Luân đóng. Mới đây, khoảnh khắc hội ngộ giữa hai diễn viên gây chú ý.

Thu Cúc (tổng hợp)
Cùng tham gia diễu binh, diễu hành cho đại lễ 2/9, Song Luân và Khả Ngân vừa hội ngộ. Ảnh: Instagram Khả Ngân.
Sau khi đóng chung phim Hậu duệ mặt trời bản Việt năm 2018, Khả Ngân và Song Luân giữ mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Instagram Khả Ngân.
Cặp đôi diễn viên phim Hậu duệ mặt trời bản Việt vui vẻ trò chuyện sau 2 năm gặp lại. Ảnh: Instagram Khả Ngân.
Trong Hậu duệ mặt trời bản Việt, Khả Ngân vào vai bác sĩ Hoài Phương yêu đại úy Duy Kiên do Song Luân đóng. Ảnh: Dân Việt.
Hoài Phương và Duy Kiên có nụ hôn trên xe rơm. Trong cuộc phỏng vấn với Khám Phá, Khả Ngân cho biết, cảnh quay kéo dài từ 3h sáng đến 12 giờ trưa. Ảnh: Khám Phá.
"Tôi thì khá mạnh mẽ nghĩ rằng đó là Hoài Phương và Duy Kiên nên cứ yêu hết mình và hôn hết mình. Tuy nhiên, nhìn sang anh Song Luân đang run thì tôi cũng run theo", Khả Ngân tiết lộ. Ảnh: Khám Phá.
Song Luân chia sẻ trên Saostar, trong 3 tháng quay phim, anh chưa bao giờ ngừng cảm xúc của mình với bác sĩ Hoài Phương. Ảnh: Saostar.
"Tôi muốn nuôi tình cảm của mình để khán giả cảm nhận được rằng, đại úy Duy Kiên thực sự yêu bác sĩ Hoài Phương”. Ảnh: Saostar.
Khi quay Hậu duệ mặt trời bản Việt, vì đang có bạn trai gần 5 năm, Khả Ngân giữ khoảng cách với Song Luân. Ảnh: Saostar.
"Anh Song Luân và Ngân đều đã có người yêu rồi, mình phải tôn trọng và biết cách giữ gìn tình yêu của mình chứ, nếu cứ đóng phim là yêu nhau thật thì chắc Ngân yêu nhiều người lắm rồi', Khả Ngân chia sẻ trên Người Lao Động. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh.
