Minh Trang đẹp chuẩn nàng thơ, 'người tình màn ảnh' Song Luân gây thương nhớ

Giải trí

Minh Trang đẹp chuẩn nàng thơ, 'người tình màn ảnh' Song Luân gây thương nhớ

Minh Trang – người thường được nhắc đến với danh xưng “người tình màn ảnh” của Song Luân – gây chú ý bởi nhan sắc trong trẻo, phong cách chuẩn nàng thơ. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Minh Trang là một trong những gương mặt trẻ được khán giả yêu thích trên màn ảnh Việt nhờ lối diễn xuất tự nhiên và ngoại hình nổi bật.
Diễn viên Minh Trang được xem là người tình màn ảnh của Song Luân do hợp tác trong hai bộ phim truyền hình ăn khách là "Cây Táo Nở Hoa" và "Yêu Trước Ngày Cưới".
Điểm khiến Minh Trang được yêu mến không chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp mà còn nằm ở phong cách thời trang chuẩn nàng thơ.
Người đẹp 9X thường xuất hiện với váy áo nhẹ nhàng, chất liệu bay bổng cùng gam màu pastel, gợi cảm giác thanh thoát và nữ tính.
Phong cách này đã góp phần xây dựng hình ảnh “nàng thơ” ngọt ngào, giúp cô nổi bật giữa dàn mỹ nhân Vbiz.
Trên mạng xã hội, Minh Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng vẫn giữ trọn nét duyên dáng.
Cô cũng được nhận xét là có gu ăn mặc thanh lịch, gần gũi.
Minh Trang thường xuyên cập nhật những outfit thường ngày và bộ nào cũng đẹp, khiến ai ngắm cũng muốn học theo.
Chẳng cần makeup cầu kỳ, mỹ nhân sinh năm 1995 vẫn tỏa sáng rạng ngời với layout đơn giản.
Minh Trang từng là một cái tên "khuynh đảo" cộng đồng mạng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Người đẹp nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ nhan sắc trong veo, ngọt ngào cùng chiều cao ấn tượng 1m70. Ảnh: FB Minh Trang
#Minh Trang #diễn viên Minh Trang #người tình màn ảnh của song luân

