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Sao Việt chung tay quyên góp, kêu gọi hỗ trợ bà con Lai Châu sau lũ quét

Sau trận lũ quét tại Lai Châu, Jun Phạm cùng nhiều nghệ sĩ đã quyên góp, lan tỏa lời kêu gọi hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trận lũ quét xảy ra sáng 17/7 ở xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, gây thiệt hại lớn. Trong những ngày sau đó, nhiều nghệ sĩ Việt đã sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin, hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên trang cá nhân, Jun Phạm cho biết anh đã ủng hộ 100 triệu đồng cho người dân Lai Châu. Nam nghệ sĩ viết: "Jun xin được gửi lời chia sẻ và động viên đến bà con Lai Châu đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Mong mọi người sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Jun Phạm cũng kêu gọi khán giả, nếu có điều kiện, cùng chung tay ủng hộ theo lời kêu gọi của Chính phủ. Anh nhấn mạnh: "Của ít lòng nhiều đều là những nguồn động viên rất quý giá cho bà con trong lúc này", đồng thời chia sẻ thêm các thông tin để người theo dõi tham khảo trước khi gửi hỗ trợ.

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Jun Phạm ủng hộ 100 triệu đồng. Ảnh: FB Jun Phạm.

Bên cạnh Jun Phạm, Hòa Minzy cho biết đã ủng hộ 100 triệu đồng, trong khi Huỳnh Lập đóng góp 50 triệu đồng để hỗ trợ người dân Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hòa Minzy xin được chia sẻ mọi khó khăn và gửi lời động viên tới bà con Lai Châu. Làm theo lời kêu gọi của Chính phủ, Hòa Minzy mong toàn thể khán giả thân yêu của Hòa cùng chung tay ủng hộ bà con Lai Châu sau thiệt hại vừa qua".

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Hòa Minzy quyên góp cho bà con vùng lũ. Ảnh: FB Hòa Minzy.

Trong khi đó, Huỳnh Lập cũng kêu gọi cộng đồng góp sức hỗ trợ người dân vùng lũ. Anh viết: "Mỗi người cùng Lập phụ một chút để có thể giúp bà con Lai Châu sớm vượt qua thiên tai, bão lụt nhé".

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Huỳnh Lập đóng góp 50 triệu đồng cho bà con. Ảnh: FB Huỳnh Lập.

Các bài đăng của Jun Phạm, Hòa Minzy và Huỳnh Lập nhanh chóng gây chú ý. Phần lớn bình luận bày tỏ sự ủng hộ đối với hoạt động quyên góp và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ của các nghệ sĩ.

>>>Mời quý độc giả xem video "Ổn định đời sống người dân sau lũ tại Lai Châu". Nguồn: VTV

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