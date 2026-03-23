Giải ép vi mạch thần kinh, chấm dứt 8 năm ám ảnh đau nửa mặt cho người bệnh

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật giải ép xung đột mạch máu dây thần kinh số V cho người bệnh Đ.T.D (43 tuổi, trú tại xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ). Đây là trường hợp mắc bệnh lý đau dây thần kinh số V điển hình với tiền sử bệnh kéo dài suốt 8 năm.

Trước đó, người bệnh được chẩn đoán đau mặt bên phải do tổn thương dây thần kinh số V và duy trì điều trị nội khoa trong thời gian dài. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, hiệu quả điều trị bằng thuốc không còn như mong đợi.

Các cơn đau xuất hiện ngày càng thường xuyên và dữ dội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày. Do đau kéo dài, chị D. không thể ăn được thức ăn cứng hay cơm, thường xuyên phải duy trì chế độ ăn cháo và sữa, khiến cơ thể mệt mỏi và suy nhược kéo dài.

Theo BS.CKI Hà Ngọc Linh, Phó khoa Ngoại thần kinh, đau dây thần kinh số V là một bệnh lý thần kinh đặc trưng bởi những cơn đau dữ dội vùng mặt, thường xuất hiện thành từng đợt và có thể tái diễn trong nhiều năm. Nguyên nhân thường gặp là sự chèn ép của mạch máu lên dây thần kinh tại vùng nền sọ, gây kích thích dây thần kinh và tạo ra các cơn đau dữ dội.

Sau khi thăm khám và xác định tình trạng xung đột giữa mạch máu và dây thần kinh, người bệnh được chỉ định điều trị bằng phẫu thuật giải ép vi mạch thần kinh. Đây được xem là phương pháp điều trị tiêu chuẩn vàng đối với các trường hợp đau dây thần kinh số V do chèn ép mạch máu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành tách rời mạch máu khỏi vị trí tiếp xúc với dây thần kinh số V, đồng thời đặt vật liệu đệm nhằm ngăn chặn sự chèn ép tái diễn, từ đó giải phóng áp lực lên dây thần kinh và loại bỏ nguyên nhân gây đau.

Kết quả sau mổ cho thấy người bệnh đáp ứng điều trị rất tốt, các triệu chứng đau giảm rõ rệt và chức năng nhai được khôi phục hoàn toàn. Nhờ áp dụng đường mổ ít xâm lấn, quá trình hồi phục diễn ra nhanh chóng.

Sau 5 ngày điều trị, chị D. đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định và có thể trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường mà không cần tiếp tục sử dụng các loại thuốc điều trị đau nửa mặt như trước kia.

Sự thành công của ca phẫu thuật này là minh chứng cho hiệu quả của phẫu thuật giải ép vi mạch trong điều trị đau dây thần kinh số V. Việc triển khai hiệu quả các phương pháp phẫu thuật hiện đại không chỉ giúp người dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

