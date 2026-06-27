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Xã hội

Sơn La thông tin vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong

Chiếc xe tải biển số Phú Thọ đang lưu thông trên Quốc lộ 37 (tỉnh Sơn La) bất ngờ lao xuống tà luy âm, khiến 3 người thương vong.

Khánh Hoài

Ngày 27/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết khoảng 1h cùng ngày, tại Km 416+350 Quốc lộ 37 thuộc địa phận Bản Cao Đa 1, xã Bắc Yên (tỉnh Sơn La) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ do xe ô tô tải biển kiểm soát 19B-149.94 đi theo hướng xã Bắc Yên – Mai Sơn lao xuống tà luy âm.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 03 người gồm: N.N.Q (SN 1976), N.N.H (SN 2007 cùng trú tại thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) và 01 người chưa xác định được danh tính. Hiện N.N.H bị thương đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bắc Yên, 02 người tử vong.

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Xe ô tô tải biển kiểm soát 19B-149.94 tại hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng thuộc Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Sơn La) và Công an xã Bắc Yên cùng các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

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Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La tổ chức cứu nạn người bị tai nạn ngay trong đêm.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do lái xe điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, không làm chủ tay lái, đâm vào dải phòng vệ mềm bên trái đường và lao xuống taluy âm sâu khoảng 20m so với mặt đường gây ra vụ tai nạn giao thông.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xử lý nghiêm xe khách vượt ẩu trên cao tốc. Nguồn: Cục CSGT.

#Ô tô tải mất lái #tai nạn giao thông #xe tải lao xuống taluy #Quốc lộ 37 #Bắc Yên Sơn La #2 người tử vong

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Van de phap ly trong vu tai nan khien 4 me con tu vong
Hiện trường vụ tai nạn. 
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