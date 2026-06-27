Kỹ thuật đa mô thức và cá thể hóa trong điều trị ung thư cổ tử cung

Bệnh nhân Đ.T. (41 tuổi) được phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn tại chỗ trong một lần khám phụ khoa định kỳ. Kết quả đánh giá cho thấy tổn thương còn khu trú tại cổ tử cung, diện tổn thương rộng nhưng chưa có dấu hiệu xâm lấn.

Ngoài mục tiêu điều trị triệt căn, người bệnh mong muốn hồi phục nhanh để sớm quay trở lại công việc và sinh hoạt thường ngày.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng bệnh và nhu cầu cá nhân, các bác sĩ lựa chọn phương pháp phẫu thuật qua đường âm đạo tự nhiên (vNOTES) với sự hỗ trợ của hệ thống robot Da Vinci Xi.

Hệ thống robot Da Vinci Xi hỗ trợ phẫu thuật - Ảnh BVCC

Đây là kỹ thuật kết hợp ưu điểm của phẫu thuật ít xâm lấn qua đường âm đạo và công nghệ robot, giúp hạn chế tổn thương thành bụng, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục. Sau phẫu thuật, người bệnh có thể vận động sớm và nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.

Trong khi đó, bệnh nhân L.T.L. (62 tuổi) được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn IB1 với tổn thương khu trú tại cổ tử cung.

Dù cùng thuộc nhóm bệnh giai đoạn sớm, chiến lược điều trị ở trường hợp này lại có nhiều khác biệt.

ThS.BS Nguyễn Văn Hà, khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ, Bệnh viện K cho biết: "Mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ hoàn toàn khối u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng của các cơ quan vùng chậu, đặc biệt là chức năng bàng quang và trực tràng sau phẫu thuật. Đồng thời, việc đánh giá chính xác tình trạng hạch đóng vai trò quan trọng trong quá trình lập kế hoạch điều trị".

Với trường hợp này, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật robot cắt tử cung triệt căn bảo tồn thần kinh, kết hợp sinh thiết hạch cửa bằng chất đánh dấu huỳnh quang ICG và vét hạch theo chỉ định.

Theo các chuyên gia, kỹ thuật sinh thiết hạch cửa giúp nhận diện hệ thống dẫn lưu bạch huyết và các hạch có nguy cơ di căn sớm, từ đó hỗ trợ đánh giá chính xác giai đoạn bệnh và giảm nguy cơ tai biến, biến chứng không cần thiết.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

TS.BS Đào Văn Tú, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu Quán Sứ, Bệnh viện K cho biết, ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư có thể phòng ngừa, tầm soát và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm.

Việc phát hiện bệnh từ giai đoạn đầu không chỉ giúp nâng cao khả năng điều trị khỏi mà còn tạo điều kiện để bác sĩ lựa chọn phương án điều trị phù hợp nhất, giảm mức độ can thiệp và hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng sống sau này.

Bởi xu hướng điều trị ung thư hiện nay là cá thể hóa kết hợp đa mô thức. Theo đó, quyết định điều trị không dựa trên một kỹ thuật cụ thể mà là sự phối hợp nhiều chuyên ngành nhằm lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho từng người bệnh.

Cánh tay robot hỗ trợ phẫu thuật - Ảnh BVCC

ThS.BS Nguyễn Văn Hà nhấn mạnh: "Robot, vNOTES hay bất kỳ công nghệ nào khác đều chỉ là công cụ. Điều quan trọng nhất là chẩn đoán chính xác, đánh giá đúng giai đoạn bệnh, cân nhắc đặc điểm tổn thương, nhu cầu và mong muốn của người bệnh để xây dựng chiến lược điều trị phù hợp. Đối với ung thư cổ tử cung, mức độ triệt căn của phẫu thuật cần được cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên nhiều yếu tố khác nhau".

Dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung không nên bỏ qua • Ra máu âm đạo bất thường • Ra máu sau mãn kinh • Đau vùng chậu kéo dài • Khí hư bất thường • Đau hoặc chảy máu khi quan hệ tình dục Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, phụ nữ cần đi khám chuyên khoa sớm để được đánh giá và điều trị kịp thời.

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