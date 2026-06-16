Người đàn ông 70 tuổi nhập viện vì túi mật hoại tử do sỏi

Khoảng 8 ngày trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau vùng thượng vị và hạ sườn phải. Sau khi đến một cơ sở y tế thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán sỏi túi mật kèm viêm túi mật cấp và điều trị nội khoa.

Tuy nhiên, các triệu chứng không cải thiện. Tình trạng đau bụng kéo dài, kèm sốt và mệt mỏi ngày càng tăng khiến người bệnh phải chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại đây, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sỏi túi mật có biến chứng viêm túi mật cấp.

Trước nguy cơ bệnh diễn biến nặng và gây biến chứng nguy hiểm, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật. Quá trình phẫu thuật ghi nhận túi mật đã bị hoại tử do tình trạng viêm kéo dài.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt cho biết, viêm túi mật cấp do sỏi là biến chứng thường gặp của sỏi túi mật. Khi viên sỏi làm tắc nghẽn đường thoát dịch của túi mật, dịch mật bị ứ đọng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây viêm nhiễm.

Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng viêm có thể tiến triển thành hoại tử, thủng túi mật, nhiễm trùng ổ bụng hoặc nhiễm khuẩn huyết đe dọa tính mạng.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tình trạng đau bụng giảm rõ rệt.

Theo các chuyên gia, tuổi cao là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý đường mật. Tuy nhiên, nhiều người thường chủ quan với các triệu chứng đau bụng âm ỉ hoặc chỉ điều trị triệu chứng mà không theo dõi sát diễn biến bệnh, khiến nguy cơ biến chứng tăng cao.

Túi mật hoại tử được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Người dân cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng hạ sườn phải, đau thượng vị kéo dài, sốt, buồn nôn, nôn, rối loạn tiêu hóa hoặc vàng da. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý túi mật hoặc biến chứng đường mật cần được thăm khám sớm.

Việc phát hiện và điều trị kịp thời không chỉ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả mà còn hạn chế nguy cơ viêm túi mật cấp, hoại tử túi mật, nhiễm trùng lan rộng, áp xe quanh túi mật, viêm phúc mạc do rò rỉ dịch mật, tắc mật, viêm đường mật, viêm tụy cấp do sỏi mật... thậm chí, nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

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