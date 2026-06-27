Phát hiện sớm ung thư dạ dày, người đàn ông 76 tuổi không cần hóa trị

Ông Trần Ngọc Hồi (76 tuổi, Hà Nội) có tiền sử mắc bệnh dạ dày nhiều năm. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, ông xuất hiện tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị kèm ợ hơi liên tục. Nghĩ đây chỉ là đợt tái phát bệnh cũ nên ông tự mua thuốc điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, các triệu chứng không cải thiện mà kéo dài dai dẳng, ông quyết định đến bệnh viện thăm khám.

Kết quả nội soi ghi nhận một tổn thương bất thường tại vùng hang vị dạ dày, sát góc bờ cong nhỏ. Nhận định đây là tổn thương nguy cơ cao nghi ngờ ung thư hóa, bác sĩ đã tiến hành sinh thiết để làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Tổn thương qua nội soi - Ảnh BVCC

Kết quả giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến dạ dày biệt hóa vừa trên nền viêm teo niêm mạc và dị sản ruột. Kết hợp với hình ảnh nội soi và các thăm dò chuyên sâu đánh giá mức độ xâm lấn, các bác sĩ chẩn đoán ung thư dạ dày vị trí bờ cong nhỏ và chỉ định phẫu thuật cắt bán phần dạ dày nhằm điều trị triệt căn.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ thực hiện cắt 3/4 dạ dày, đồng thời nạo vét 12 hạch nhằm loại bỏ tối đa tổn thương và đánh giá nguy cơ di căn.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy toàn bộ tổn thương ung thư đã được cắt bỏ hoàn toàn. Đáng chú ý, cả 12 hạch được lấy để đánh giá đều chưa ghi nhận tế bào ung thư. Các diện cắt trên và dưới cũng không còn tế bào ác tính, chứng tỏ khối u đã được loại bỏ triệt để.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa & Bệnh lý Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, may mắn là bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, chưa có dấu hiệu di căn xa. Khả năng điều trị khỏi có thể đạt trên 95% và không cần hóa trị hay xạ trị bổ sung.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng cảnh báo, điều đáng lo ngại là ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường không có triệu chứng điển hình. Người bệnh chỉ xuất hiện các biểu hiện mơ hồ như đau thượng vị kéo dài, đầy bụng, khó tiêu, ợ hơi, chán ăn hoặc nhanh no sau ăn.

Các dấu hiệu này thường không đặc hiệu và dễ bị nhầm lẫn với viêm dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường nên nhiều người chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà, dẫn tới bỏ lỡ “giai đoạn vàng” để phát hiện bệnh.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng khuyến cáo, khi các triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có tiền sử bệnh dạ dày, người bệnh nên đi khám sớm để được nội soi và chẩn đoán kịp thời. Việc phát hiện ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp nâng cao khả năng điều trị triệt căn, giảm nhu cầu hóa trị, xạ trị và cải thiện đáng kể chất lượng sống cho người bệnh”.

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(Nguồn: Nhân Dân)

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