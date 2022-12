Soi kèo phạt góc Croatia vs Ma Rốc 22h 17/12 tranh 3-4 World Cup 2022

Soi kèo phạt góc Croatia vs Ma Rốc

Hướng dẫn cách soi kèo phạt góc lúc chính xác cùng các chuyên gia nhận định hàng đầu. Làm thế nào để bạn soi kèo phạt góc Croatia vs Ma Rốc 22h ngày 17/12 tranh 3-4 World Cup 2022 có tỷ lệ chuẩn xác cao?

Dự đoán nhận định kèo phạt góc Croatia vs Ma Rốc

Dự đoán tỷ số phạt góc hiệp 1 Croatia vs Ma Rốc: 2 - 2 (XỈU)

Với việc đã bị loại khỏi trận chung kết World Cup 2022, lại thêm việc đã từng đối đầu nhau tại vòng bảng, Croatia vs Ma Rốc dự kiến sẽ không thăm dò quá nhiều thay vào đó là nhập cuộc với tâm thế thoái mái và đôi công ngay từ đầu.

Cũng cần nói thêm, Croatia rõ ràng sẽ chiếm phần nhỉnh hơn về phương diện kiểm soát thế trận khi sở hữu hàng tiền vệ với nhiều hảo thủ như Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic. Từ đó việc tạo ra các quả phạt góc nhỉnh hơn cũng là điều dễ hiểu.

Điều quan trọng hơn cả là thành tích trong quá khứ, tại trận đối đầu duy nhất, Croatia đã giành thắng lợi trước Ma Rốc về kèo phạt góc. Do đó một thắng lợi về kèo phạt góc ở trận tranh hạng Ba cũng tiếp tục gọi tên đội bóng châu Âu.

Chọn kèo chấp phạt góc: Tỷ lệ kèo góc Croatia chấp Ma Rốc 1 - Lựa chọn Ma Rốc

Tỷ lệ kèo tài xỉu góc: 8.5

Tại lần đối đầu duy nhất ở vòng bảng, tổng sô phạt góc của Croatia vs Ma Rốc chỉ là 5 lần/trận. Thực tế, ở 5 lần ra quân mới nhất, số lần phạt góc của Croatia cũng ở mức trung bình với 5,4 lần phạt góc được tạo ra/trận. Bên kia chiến tuyến, Ma Rốc chỉ 2,6 lần phạt góc được tạo ra/trận. Thêm việc cả Croatia vs Ma Rốc đều không quá mạnh trong việc tấn công ở hai cánh, do đó, tạo ra nhiều phạt góc ở cuộc chiến này hầu như khó diễn ra.

Lựa chọn tài xỉu góc Croatia vs Ma Rốc: XỈU

Đội hình dự kiến Croatia vs Ma Rốc

Thành tích tại World Cup 2022 của Croatia và Ma Rốc