Những điểm check in hoa cải trắng Mộc Châu đẹp quên lối về

Một trong những nét quyến rũ nhất của Mộc Châu khi trời đất sang đông đó là sắc trắng của hoa cải trải rộng khắp không gian, tạo nên một khung cảnh thần tiên, lãng mạn. Mùa hoa cải Mộc Châu kéo dài từ tháng 11 đến tháng 12, đây là khoảng thời gian mà khí trời se lạnh của những ngày đầu đông đang ngấp nghé, thời điểm này nhiều bạn trẻ nô nức đến đây để check in, ngắm hoa và chụp ảnh. Điểm đến đầu tiên để check in hoa cải Mộc Châu là thị trấn nông trường Mộc Châu. Ở đây có hai cánh đồng hoa cải lớn là: cánh đồng hoa nằm giữa khu vực quán ăn 70, 181 và cánh đồng hoa gần nhà nghỉ Trường Giang. Đến với nơi đây, bạn không những được tận mắt chiêm ngưỡng những vườn cải trắng muốt nở rộ, mà còn có cơ hội ở homestay, trải nghiệm và khám phá cuộc sống, văn hóa của người dân. Theo chia sẻ kinh nghiệm của dân phượt, giá vé để vào chụp ảnh vườn hoa cải là 20 ngàn đồng. Cách trung tâm thị trấn 7km hướng đi về cửa khẩu Loóng Sập, Bản Lùn được dân phượt mô tả là nơi “đẹp như phim Hàn Quốc”. Bản Lùn là nơi sinh sống và cư trú của người Thái ở nơi này, dù là bản làng nghèo khó nhưng thời gian gần đây khách du lịch Mộc Châu ghé thăm khá nhiều bởi đồng hoa cải mọc lên đẹp như tranh. Từng cánh hoa rung rinh trước gió, trải mênh mông trên triền đồi như có ma lực cuốn hút ánh nhìn và khiến tâm hồn ta như muốn hoà vào không gian. Một điểm check in hoa cải trắng khác là rừng thông bản Áng, đây được xem là nơi nhất định phải đến ở Mộc Châu. Bên cạnh đó, nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi nhiều điểm check in đẹp khác như đồi thông, vườn ươm dâu tây,…ở gần đó. Bản Pa Phách cũng là nơi mọc khá nhiều hoa cải trắng, những cánh đồng cải trắng Pa Phách có một vẻ đẹp lạ kỳ, khiến ai cũng đam mê và không thể rời mắt. Thung lũng Nà Ka cũng được bao phủ bởi hoa cải trắng rất đẹp. Các vườn cải ở đây được người dân địa phương trồng và chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo, phục vụ cho nhu cầu tham quan, chụp ảnh của khách du lịch. Ảnh: Tổng hợp

