Cứu sống 2 ca sốc phản vệ nguy kịch nhờ xử trí kịp thời

Ông Phạm Văn T. (66 tuổi, trú tại Gia Viễn, Ninh Bình) được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng đặc biệt nguy kịch.

Trước đó, người bệnh bị sốc phản vệ độ IV trên nền nhiễm khuẩn nặng sau khi sử dụng thuốc điều trị, dẫn đến hai lần ngừng tuần hoàn. Sau hơn 30 phút hồi sinh tim phổi tại tuyến trước, ông được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng, phải thở máy, đồng thời có nhiều bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, gout và từng hai lần thay khớp háng.

Người bệnh được hồi sức tích cực toàn diện bằng thở máy, lọc máu liên tục, sử dụng thuốc vận mạch, theo dõi huyết động xâm lấn và kiểm soát chặt chẽ tình trạng toan - kiềm cũng như tổn thương đa cơ quan.

Sau nhiều giờ điều trị, huyết động dần ổn định, điểm Glasgow cải thiện từ 8 lên 12 điểm, chức năng các cơ quan từng bước hồi phục. Đáng chú ý, người bệnh không ghi nhận tổn thương thần kinh nặng dù đã trải qua hai lần ngừng tuần hoàn.

Chăm sóc bệnh nhân sốc phản vệ nặng tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Hai ngày sau, ngày 30/6, Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc và Đột quỵ tiếp nhận thêm trường hợp em Trần H.A. (15 tuổi, trú tại Ninh Bình) bị sốc phản vệ độ III sau khi ăn hải sản.

Theo các bác sĩ, dù đã được người nhà có chuyên môn y tế tiêm Adrenaline ngay sau khi xuất hiện phản vệ và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế, tình trạng của bệnh nhân vẫn diễn biến nặng với tụt huyết áp, toan chuyển hóa, chỉ số Lactate máu tăng tới 8 mmol/L, báo hiệu nguy cơ suy đa tạng nếu không được hồi sức tích cực.

ThS.BS Ngô Huỳnh Đức, Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc và Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ triển khai phác đồ điều trị phản vệ theo hướng dẫn cập nhật, duy trì Adrenaline, bù dịch, lọc máu liên tục và điều chỉnh rối loạn toan - kiềm. Sau vài giờ, pH máu cải thiện từ 7,24 lên 7,33, chỉ số Lactate giảm từ 8 xuống còn 4,5 mmol/L, huyết áp, nhịp tim ổn định và tri giác hồi phục hoàn toàn.

Thời gian là sự sống để cứu bệnh nhân sốc phản vệ - Ảnh BVCC

Đánh giá về hai trường hợp trên, PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, ngừng tuần hoàn kéo dài và sốc phản vệ nặng là những tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp. Cơ hội sống của người bệnh phụ thuộc vào việc được xử trí đúng ngay từ đầu, đồng thời duy trì hồi sức tích cực liên tục bằng các kỹ thuật chuyên sâu.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, sốc phản vệ có thể xảy ra sau khi dùng thuốc, thực phẩm, nọc côn trùng hoặc nhiều tác nhân khác. Bệnh diễn biến rất nhanh và có thể gây tử vong nếu không được nhận diện, tiêm Adrenaline và xử trí đúng phác đồ trong những phút đầu.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, nổi mày đay toàn thân, tụt huyết áp, tím tái hoặc rối loạn ý thức sau tiếp xúc với tác nhân nghi ngờ, người bệnh cần được đưa ngay đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức cấp cứu.