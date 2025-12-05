Số người tử vong vì lũ lụt, lở đất ở Châu Á vượt 1.500

Số nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất tại một số nước ở Châu Á đã tăng lên hơn 1.500 người.

AP đưa tin, tính đến ngày 5/12, số nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất trong những ngày qua tại một số khu vực ở Châu Á đã tăng lên hơn 1.500 người trong khi hàng trăm người vẫn mất tích.

Nguồn tin cho biết, 836 người được xác nhận đã tử vong ở Indonesia, 479 nạn nhân ở Sri Lanka và 185 người ở Thái Lan, cùng 3 người ở Malaysia.

Một khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Pidie Jaya, tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 4/12/2025. Ảnh: AP.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận các khu vực bị cô lập vì mưa lũ. Hàng nghìn người được cho là đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nước sạch nghiêm trọng ở những khu vực bị cô lập. Lũ lụt và lở đất làm hư hại đường sá, cầu đường và gián đoạn hệ thống viễn thông, khiến nhiều cộng đồng không thể tiếp cận.

Số liệu mới nhất được công bố khi các chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa lũ tiếp diễn ở Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Aceh (Indonesia) trong những ngày tới, làm dấy lên lo ngại về sự tàn phá hơn nữa ở những khu vực vốn đã phải hứng chịu thảm họa chết người.

"Dự báo thời tiết trong hai ngày tới cho thấy mưa lớn xảy ra vào ban ngày và đêm, có khả năng dông bão ở một số khu vực dễ bị lũ lụt", Teuku Faisal Fathani, Giám đốc Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý, cho biết.

