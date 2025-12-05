Hà Nội

Thế giới

Số người tử vong vì lũ lụt, lở đất ở Châu Á vượt 1.500

Số nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất tại một số nước ở Châu Á đã tăng lên hơn 1.500 người.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, tính đến ngày 5/12, số nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất trong những ngày qua tại một số khu vực ở Châu Á đã tăng lên hơn 1.500 người trong khi hàng trăm người vẫn mất tích.

Nguồn tin cho biết, 836 người được xác nhận đã tử vong ở Indonesia, 479 nạn nhân ở Sri Lanka và 185 người ở Thái Lan, cùng 3 người ở Malaysia.

lulutindonesia.jpg
Một khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Pidie Jaya, tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 4/12/2025. Ảnh: AP.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận các khu vực bị cô lập vì mưa lũ. Hàng nghìn người được cho là đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nước sạch nghiêm trọng ở những khu vực bị cô lập. Lũ lụt và lở đất làm hư hại đường sá, cầu đường và gián đoạn hệ thống viễn thông, khiến nhiều cộng đồng không thể tiếp cận.

Số liệu mới nhất được công bố khi các chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa lũ tiếp diễn ở Bắc Sumatra, Tây Sumatra và Aceh (Indonesia) trong những ngày tới, làm dấy lên lo ngại về sự tàn phá hơn nữa ở những khu vực vốn đã phải hứng chịu thảm họa chết người.

"Dự báo thời tiết trong hai ngày tới cho thấy mưa lớn xảy ra vào ban ngày và đêm, có khả năng dông bão ở một số khu vực dễ bị lũ lụt", Teuku Faisal Fathani, Giám đốc Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý, cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video về cảnh ngập lụt tại một số khu vực ở Châu Á

Nguồn video: abc.net.au.
Bài liên quan

Thế giới

Số người thiệt mạng vì lũ lụt, lở đất ở Indonesia vượt 700

Số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tại các tỉnh Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra của Indonesia đã tăng lên 712 người.

Trang Indonesia Business Post đưa tin, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) ngày 2/12 cho biết, số người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất tại các tỉnh Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra đã tăng lên 712 người.

"Trong đó, 218 người tử vong và 227 người vẫn mất tích tại Aceh; Bắc Sumatra ghi nhận 301 người chết và 163 người mất tích. Tại Tây Sumatra, chính quyền báo cáo 193 người tử vong và 117 người mất tích", trích báo cáo của BNPB.

Xem chi tiết

Thế giới

Lũ lụt ở Thái lan, 145 người thiệt mạng

Theo Trung tâm ứng phó lũ lụt khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan, lũ lụt nghiêm trọng trên khắp khu vực miền nam nước này đến nay đã cướp đi sinh mạng 145 người.

Bangkok Post đưa tin, Trung tâm ứng phó lũ lụt khẩn cấp của Chính phủ Thái Lan cho biết 145 người đã thiệt mạng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng trên khắp miền nam nước này.

Người phát ngôn chính phủ Siripong Angkasakulkia ngày 28/11 cho biết, ngoài 110 trường hợp tử vong ở tỉnh Songkhla, Bộ Y tế xác nhận 9 trường hợp tử vong ở Nakhon Si Thammarat, 4 trường hợp ở Phatthalung, 2 người ở Trang, 5 người ở Satun, 6 trường hợp ở Pattani, 5 trường hợp ở Yala và 4 trường hợp ở Narathiwat.

Xem chi tiết

Thế giới

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan

Tình hình mưa lũ vẫn tiếp diễn và nghiêm trọng hơn ở hầu hết 10 tỉnh miền Nam Thái Lan.

Theo Bangkok Post ngày 24/11, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở hầu hết 10 tỉnh miền Nam Thái Lan, với dự báo mưa lớn tiếp diễn ở khu vực cho đến ngày 25/11.

"Lũ lụt vẫn tiếp diễn ở 10 tỉnh phía Nam, trong đó có Surat Thani, Krabi, Songkhla, và Narathiwat,... và mực nước tiếp tục dâng cao ở hầu hết các tỉnh này", Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan báo cáo vào sáng 24/11.

Xem chi tiết

