Thế giới

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Thái Lan

Tình hình mưa lũ vẫn tiếp diễn và nghiêm trọng hơn ở hầu hết 10 tỉnh miền Nam Thái Lan.

An An (Theo Bangkok Post)

Theo Bangkok Post ngày 24/11, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở hầu hết 10 tỉnh miền Nam Thái Lan, với dự báo mưa lớn tiếp diễn ở khu vực cho đến ngày 25/11.

"Lũ lụt vẫn tiếp diễn ở 10 tỉnh phía Nam, trong đó có Surat Thani, Krabi, Songkhla, và Narathiwat,... và mực nước tiếp tục dâng cao ở hầu hết các tỉnh này", Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan báo cáo vào sáng 24/11.

Số hộ gia đình bị ảnh hưởng nhiều nhất là ở Songkhla (243.568 hộ), tiếp theo là ở Nakhon Si Thammarat (210.950 hộ).

thailan.png
Một khu vực bị ngập ở Hat Yai, tỉnh Songkhla. Ảnh: Bangkok Post.

Mực nước lũ ở các tỉnh phía Nam đang dâng cao, ngoại trừ Surat Thani và Krabi, nơi lũ đã rút.

Cục Khí tượng cho biết thêm mưa lớn sẽ tiếp diễn ở khu vực phía Nam cho đến ngày 25/11.

Tại Hat Yai, thuộc tỉnh biên giới phía nam Songkhla, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng hôm 22/11. Điện bị cắt ở một số khu vực lân cận để đảm bảo an toàn trong khi dịch vụ internet và hệ thống nước máy bị gián đoạn.

thailan2.png
Binh lính hỗ trợ sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt ở Hat Yai ngày 22/11. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tới Hat Yai hôm 22/11 để thị sát tình hình.

Các con đường chính ở Hat Yai như đường Phetkasem chỉ dành cho xe có gầm cao, và nhiều cư dân báo cáo tình trạng thiếu nước uống và thực phẩm sau khi lũ quét qua. Tính đến chiều 22/11, chính quyền tuyên bố 13 trong số 16 huyện ở tỉnh Songkhla là "vùng thảm họa".

Thành phố Hat Yai trước đó đã cảnh báo người dân ở 103 cộng đồng di chuyển đồ đạc và chuẩn bị cho khả năng phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng.

Trong khi đó, Đường sắt Nhà nước Thái Lan đã tạm dừng 10 tuyến tàu hỏa phía Nam sau khi nước dâng cao ở một số địa điểm.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mưa lớn gây lũ lụt tại Thái Lan hồi năm 2023

Nguồn video: THĐT
