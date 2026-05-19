Số người thiệt mạng vì giao tranh ở Lebanon vượt quá 3.000

AP đưa tin, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn tiếp diễn hàng ngày, ngay cả sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ ngày 17/4 và được gia hạn đến tháng 6/2026. Quân đội Israel vẫn hiện diện trên nhiều vùng rộng lớn ở miền nam Lebanon.

Theo Bộ Y tế Lebanon ngày 18/5, số người tử vong trong các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon kể từ ngày 2/3 đến nay đã vượt quá 3.000 người.

Một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại làng Maarakeh phía nam Lebanon ngày 17/5/2026. Ảnh: AP/Mustafa Jamalddine.

"Số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon hiện lên đến 3.020 người, trong đó có 292 phụ nữ và 211 trẻ em", Bộ Y tế Lebanon thông tin.

Ngoài ra, hơn 1 triệu người Lebanon đã phải di tản do giao tranh, một số phải trú ẩn trong những túp lều tạm bợ được dựng dọc theo các con đường và bờ biển ở Beirut.

Người phát ngôn Quân đội Israel Avichay Adaree ngày 18/5 kêu gọi cư dân tại một số thị trấn gần thành phố ven biển phía nam Tyre, Lebanon, sơ tán trước các cuộc không kích. Trong khi đó, nhóm Hồi giáo Jihad Palestine cho biết một lãnh đạo của họ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào nhà riêng của ông lúc nửa đêm ở thành phố Baalbek gần biên giới với Syria.

Israel muốn tập trung vào việc giải giáp lực lượng Hezbollah và mô tả các cuộc đàm phán là bước chuẩn bị cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao tiềm năng với Lebanon. Tuy nhiên, quan chức Lebanon cho biết họ hiện tại chỉ tìm kiếm một thỏa thuận an ninh hoặc ngừng bắn, tập trung vào việc Israel rút quân khỏi Lebanon, đồng thời duy trì cam kết giải giáp lực lượng Hezbollah.

Bất chấp các cuộc tấn công tiếp diễn, Israel và Lebanon ngày 15/5 nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày và thông báo rằng các phái đoàn quân sự sẽ tham gia đàm phán trực tiếp vào ngày 29/5.

