Số người thiệt mạng vì giao tranh ở Lebanon vượt quá 3.000

Bộ Y tế Lebanon cho biết số người tử vong trong các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon từ ngày 2/3 đến nay đã vượt quá 3.000 người.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon vẫn tiếp diễn hàng ngày, ngay cả sau khi Israel và Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ ngày 17/4 và được gia hạn đến tháng 6/2026. Quân đội Israel vẫn hiện diện trên nhiều vùng rộng lớn ở miền nam Lebanon.

Theo Bộ Y tế Lebanon ngày 18/5, số người tử vong trong các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon kể từ ngày 2/3 đến nay đã vượt quá 3.000 người.

Một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel tại làng Maarakeh phía nam Lebanon ngày 17/5/2026. Ảnh: AP/Mustafa Jamalddine.

"Số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon hiện lên đến 3.020 người, trong đó có 292 phụ nữ và 211 trẻ em", Bộ Y tế Lebanon thông tin.

Ngoài ra, hơn 1 triệu người Lebanon đã phải di tản do giao tranh, một số phải trú ẩn trong những túp lều tạm bợ được dựng dọc theo các con đường và bờ biển ở Beirut.

Người phát ngôn Quân đội Israel Avichay Adaree ngày 18/5 kêu gọi cư dân tại một số thị trấn gần thành phố ven biển phía nam Tyre, Lebanon, sơ tán trước các cuộc không kích. Trong khi đó, nhóm Hồi giáo Jihad Palestine cho biết một lãnh đạo của họ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào nhà riêng của ông lúc nửa đêm ở thành phố Baalbek gần biên giới với Syria.

Israel muốn tập trung vào việc giải giáp lực lượng Hezbollah và mô tả các cuộc đàm phán là bước chuẩn bị cho việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao tiềm năng với Lebanon. Tuy nhiên, quan chức Lebanon cho biết họ hiện tại chỉ tìm kiếm một thỏa thuận an ninh hoặc ngừng bắn, tập trung vào việc Israel rút quân khỏi Lebanon, đồng thời duy trì cam kết giải giáp lực lượng Hezbollah.

Bất chấp các cuộc tấn công tiếp diễn, Israel và Lebanon ngày 15/5 nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày và thông báo rằng các phái đoàn quân sự sẽ tham gia đàm phán trực tiếp vào ngày 29/5.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người dân Lebanon trở về nhà sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 11/2024

Nguồn video: VTV

#xung đột Israel Lebanon #xung đột Israel Hezbollah #Lebanon #Israel #giao tranh ở Lebanon #lực lượng Hezbollah

Israel - Lebanon gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày.

Theo thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/5, Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày.

"Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16/4 sẽ được kéo dài thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho các tiến triển tiếp theo", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Piggott cho biết trên mạng xã hội X.

Báo động tình hình nhân đạo ở Lebanon

Tình hình nhân đạo tại Lebanon tiếp tục xấu đi bất chấp lệnh ngừng bắn với Israel.

Cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc ngày 11/5 cho biết, tình hình nhân đạo tại Lebanon tiếp tục xấu đi bất chấp lệnh ngừng bắn, với nhiều vụ tấn công nhằm vào các cơ sở y tế.

"Chỉ trong 24 giờ qua đã ghi nhận hơn 100 vụ không kích, trong khi 87 người thiệt mạng vào cuối tuần qua", theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA).

Iran phản hồi sao về đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ?

Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tới nhà trung gian Pakistan để chuyển đến Washington. 

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ngày 10/5, Iran đã gửi phản hồi về đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tới nhà trung gian Pakistan để chuyển tới Washington, trong đó Tehran mong muốn các cuộc đàm phán tập trung vào việc chấm dứt chiến sự một cách lâu dài.

Iran muốn chấm dứt cuộc chiến trên mọi mặt trận

