Nâng cao khả năng phòng thủ, Cuba quan tâm đến UAV Nga và Iran

Havana tăng đầu tư vào UAV trinh sát và tấn công, khiến Mỹ chú ý, trong khi căng thẳng khu vực ngày càng leo thang.

Nguyễn Cúc

Cuba đang đẩy mạnh năng lực phòng thủ bằng máy bay không người lái (UAV) có nguồn gốc từ Nga và Iran trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng nhanh chóng, làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh tại khu vực Caribe.

Theo Military Watch Magazine, Havana đã tăng cường đầu tư cho các hệ thống UAV quân sự từ năm 2023, trong đó có nhiều mẫu UAV trinh sát và tấn công được cho là có liên hệ công nghệ với Nga và Iran.

Các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Cuba hiện được cho là đã sở hữu hơn 300 UAV quân sự. Một số cuộc thảo luận nội bộ của quân đội Cuba bị phía Mỹ theo dõi được cho là có đề cập đến khả năng sử dụng UAV để đối phó với các mục tiêu quân sự Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Hệ thống radar AN/TPY-2 của quân đội Mỹ bị phá hủy bởi máy bay không người lái dùng một lần của Iran.

Những mục tiêu mà Washington đặc biệt quan tâm bao gồm căn cứ hải quân Guantanamo Bay, các tàu chiến Mỹ hoạt động tại Caribe và khu vực Key West thuộc bang Florida. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng thừa nhận chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy Havana đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp.

Các nguồn tin quốc tế khác cho biết chính quyền Mỹ gần đây đã gia tăng các hoạt động giám sát quân sự quanh Cuba, đồng thời tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế đảo quốc này. Washington cho rằng việc Cuba phát triển năng lực UAV có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại Caribe.

Trong khi đó, giới chức Cuba bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc từ phía Mỹ. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố Washington đang “dựng lên một câu chuyện sai lệch” nhằm tạo cớ cho các biện pháp gây sức ép chính trị và kinh tế mới đối với Havana.

Một diễn biến đáng chú ý khác là việc Giám đốc CIA John Ratcliffe được cho là đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Havana trong thời gian gần đây để trao đổi trực tiếp với giới chức Cuba về vấn đề an ninh khu vực. Nguồn tin quốc tế khác nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Washington đang đặc biệt quan tâm tới sự phát triển nhanh của chiến tranh UAV tại Tây bán cầu.

Theo các chuyên gia quân sự, việc Cuba đầu tư vào UAV phản ánh xu hướng phổ biến trong chiến tranh hiện đại, nơi các quốc gia có nguồn lực hạn chế vẫn có thể xây dựng năng lực răn đe đáng kể bằng các hệ thống không người lái chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Lực lượng đặc nhiệm Mũ nồi đen Cuba

Giới phân tích cũng cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đã thúc đẩy nhiều quốc gia đánh giá lại vai trò của UAV trong tác chiến hiện đại, đặc biệt đối với các nhiệm vụ giám sát, tập kích chính xác và phòng thủ phi đối xứng.

Dù nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Cuba hiện vẫn được đánh giá ở mức thấp, nhưng sự gia tăng hoạt động quân sự, tình báo và chiến tranh thông tin giữa hai bên đang khiến khu vực Caribe trở thành một điểm nóng địa chính trị đáng chú ý trong thời gian gần đây.

Military Watch
Nga đã “lột xác” UAV Shahed-136 của Iran thành Geranium như thế nào?

Từ một vũ khí tấn công tưởng như “rất bình thường”, nhưng Nga đã biến UAV tấn công tự sát Shahed-136 của Iran thành vũ khí tấn công chủ lực, đó chính là Geran.

Tăng sức mạnh của đầu đạn

Dựa trên các nguồn thông tin mở, các phiên bản đầu tiên của UAV cảm tử Geran-2, được trang bị đầu đạn nổ phá (HE) nặng khoảng 50 kg.

UAV chiến thuật mới của Nga nổi bật tại Triển lãm UMEX 2026

Hai UAV Goliath 2.0 và Karakurt 2.0 của Nga tập trung vào trinh sát, có khả năng chống nhiễu, liên lạc an toàn và tích hợp mạng lưới liên quân.

Goliath 2.0 có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 1.500 g, thời gian bay tối đa khoảng 40 phút, tầm hoạt động trong tầm nhìn thẳng tối đa 10.000 m và độ cao bay tối đa lên tới 500 m. (Nguồn ảnh: Army Recognition)

Tại Triển lãm Hệ thống Không người lái UMEX 2026 tổ chức ở Abu Dhabi (UAE), Tập đoàn Kalashnikov của Nga đã lần đầu tiên công khai giới thiệu hai mẫu UAV chiến thuật được hiện đại hóa là Goliath 2.0 và Karakurt 2.0. Khác với xu hướng tập trung vào UAV tấn công, Kalashnikov định vị hai hệ thống này là nền tảng trinh sát quang - điện tử, ưu tiên khả năng liên lạc an toàn, chống tác chiến điện tử và duy trì dòng dữ liệu giám sát liên tục về sở chỉ huy.

Theo thông tin công bố ngày 20/1, Goliath 2.0 và Karakurt 2.0 được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát trên không bao gồm tìm kiếm, phát hiện, nhận dạng và theo dõi mục tiêu tĩnh lẫn di động. Cả hai UAV đều sử dụng kiến trúc liên lạc vô tuyến chống gây nhiễu, kết hợp mã hóa với kỹ thuật nhảy tần giả ngẫu nhiên, cho phép truyền dữ liệu đo xa, lệnh điều khiển và hình ảnh video ngay cả trong môi trường bị tác động mạnh bởi tác chiến điện tử.

Nga sẽ gửi tàu chở dầu thứ hai tới Cuba

Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilyov cho biết, Nga dự kiến sẽ gửi thêm một tàu chở dầu tới Cuba.

AP dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilyov ngày 2/4 cho biết, Nga dự kiến sẽ gửi thêm một tàu chở dầu tới Cuba, tái khẳng định sự đoàn kết của Nga với quốc gia vùng Caribe này.

“Một tàu chở dầu của Nga đã vượt qua phong tỏa. Hiện tại, tàu thứ hai đang được chất hàng. Moscow sẽ không bỏ rơi người dân Cuba trong lúc khó khăn”, Bộ trưởng Năng lượng Sergei Tsivilyov phát biểu bên lề một diễn đàn năng lượng tại thành phố Kazan của Nga.

