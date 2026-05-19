Nâng cao khả năng phòng thủ, Cuba quan tâm đến UAV Nga và Iran

Havana tăng đầu tư vào UAV trinh sát và tấn công, khiến Mỹ chú ý, trong khi căng thẳng khu vực ngày càng leo thang.

Cuba đang đẩy mạnh năng lực phòng thủ bằng máy bay không người lái (UAV) có nguồn gốc từ Nga và Iran trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ gia tăng nhanh chóng, làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh tại khu vực Caribe.

Theo Military Watch Magazine, Havana đã tăng cường đầu tư cho các hệ thống UAV quân sự từ năm 2023, trong đó có nhiều mẫu UAV trinh sát và tấn công được cho là có liên hệ công nghệ với Nga và Iran.

Các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Cuba hiện được cho là đã sở hữu hơn 300 UAV quân sự. Một số cuộc thảo luận nội bộ của quân đội Cuba bị phía Mỹ theo dõi được cho là có đề cập đến khả năng sử dụng UAV để đối phó với các mục tiêu quân sự Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột.

Hệ thống radar AN/TPY-2 của quân đội Mỹ bị phá hủy bởi máy bay không người lái dùng một lần của Iran.

Những mục tiêu mà Washington đặc biệt quan tâm bao gồm căn cứ hải quân Guantanamo Bay, các tàu chiến Mỹ hoạt động tại Caribe và khu vực Key West thuộc bang Florida. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng thừa nhận chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy Havana đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trực tiếp.

Các nguồn tin quốc tế khác cho biết chính quyền Mỹ gần đây đã gia tăng các hoạt động giám sát quân sự quanh Cuba, đồng thời tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nền kinh tế đảo quốc này. Washington cho rằng việc Cuba phát triển năng lực UAV có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại Caribe.

Trong khi đó, giới chức Cuba bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc từ phía Mỹ. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố Washington đang “dựng lên một câu chuyện sai lệch” nhằm tạo cớ cho các biện pháp gây sức ép chính trị và kinh tế mới đối với Havana.

Một diễn biến đáng chú ý khác là việc Giám đốc CIA John Ratcliffe được cho là đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Havana trong thời gian gần đây để trao đổi trực tiếp với giới chức Cuba về vấn đề an ninh khu vực. Nguồn tin quốc tế khác nhận định đây là dấu hiệu cho thấy Washington đang đặc biệt quan tâm tới sự phát triển nhanh của chiến tranh UAV tại Tây bán cầu.

Theo các chuyên gia quân sự, việc Cuba đầu tư vào UAV phản ánh xu hướng phổ biến trong chiến tranh hiện đại, nơi các quốc gia có nguồn lực hạn chế vẫn có thể xây dựng năng lực răn đe đáng kể bằng các hệ thống không người lái chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Lực lượng đặc nhiệm Mũ nồi đen Cuba

Giới phân tích cũng cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đã thúc đẩy nhiều quốc gia đánh giá lại vai trò của UAV trong tác chiến hiện đại, đặc biệt đối với các nhiệm vụ giám sát, tập kích chính xác và phòng thủ phi đối xứng.

Dù nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa Mỹ và Cuba hiện vẫn được đánh giá ở mức thấp, nhưng sự gia tăng hoạt động quân sự, tình báo và chiến tranh thông tin giữa hai bên đang khiến khu vực Caribe trở thành một điểm nóng địa chính trị đáng chú ý trong thời gian gần đây.